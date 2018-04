Otestovali jsme nejlevnější telefon na našem trhu: recenze Vodafone 225

Jednoduché telefony pro nenáročné zákazníky dnes tvoří většinu prodeje mobilních telefonů u nás. A tak zákonitě roste hlad i po těch úplně nejlevnějších přístrojích. Jakousi magickou hranicí je cena jednoho tisíce korun. Za tu občas můžete sehnat některý z výběhových low-endů, u nového přístroje je u nás zatím poměrně neobvyklá.

Na oné tisícikorunové hranici momentálně balancuje Motorola Motofone F3 v nabídkách některých e-shopů. Ta ale také původně začínala na zhruba 1200 korunách, za které u Vodafonu dostanete model 225 a k tomu ještě 200 Kč kreditu na provolání. Samotný přístroj tak stojí 999 korun a jde o nejlevnější mobil v nabídce jednoho z našich mobilních operátorů.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: superlevné mobily na našem trhu - stájový kolega Vodafone 226, Motorola Motofone F3 a Nokia 1112.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Momentálně nejlevnější telefon na našem trhu.

Vodafone 225 si prozatím budete moci koupit pouze v prodejnách Tesco – tento řetězec má na prodej 225 dvouměsíční exkluzivitu. Jinde jej nekoupíte, dokonce ani u samotného operátora si 225 nelze pořídit. Dá se předpokládat, že po uplynutí oné dvouměsíční lhůty se Vodafone 225 objeví i na pultech dalších prodejen, včetně těch operátorských. Ovšem zdá se, že telefon bude k dispozici pouze v balíčku s přednabitou SIM kartou, v klasické nabídce operátora se pravděpodobně neobjeví.

Právě to je asi jedinou větší nevýhodou tohoto levného modelu – za SIM kartu a kredit zaplatíte, ať je chcete nebo ne. Telefon samotný je odblokovaný a tak jej můžete použít i se SIM kartou jiného operátora. A věřte, že 225 se používá velmi dobře. Čtěte dále.

Vzhled a konstrukce – tenký je dobrý

Od prakticky nejlevnějšího telefonu na trhu se nedá očekávat žádný luxusní design. Jenže Vodafone 225 naštěstí není ani příkladem levného mobilu za každou cenu. Jeho vzhled tak nikoho neurazí, je to prostě „takový normální mobil“. Design je vcelku jednoduchý a jednolitý. Na bocích telefonu ani na jeho zádech nenalezneme žádné výstupky a rušivé prvky. Ve stříbrném pásu lemujícím telefon kolem dokola najdeme pouze očko pro provlečení poutka v levém horním rohu a konektor nabíječky na spodní straně.

Zbytek telefonu je černý – zcela plochý zadní kryt baterie pouze nese stříbrné logo operátora. Na čelní straně nás čeká klasické rozložení bez jakýchkoli výstřelků. Relativně malý displej je maskován rozlehlým krycím sklíčkem. Pod displejem se nachází klasický soubor ovládacích kláves – čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzovacím středem, dvě kontextová tlačítka a klávesy pro ovládání hovoru. Pod tím vším je obyčejná numerická klávesnice. Klávesy mají lesklý povrch, ale neulpívají na nich otisky prstů. Ani na krycím sklíčku displeje nejsou příliš výrazné.

Vodafone 225 je relativně malý, ale především tenký telefon. Jeho konkrétní rozměry jsou 104 x 45 x 12 mm. Přesnou hmotnost přístroje neznáme, ale rozhodně vaši kapsu příliš nezatíží. Příjemné je zjištění, že 225 je velmi dobře zpracovaný telefon. Vše drží pěkně pohromadě, nikde nic nevrže a nezdá se, že by byl jediný důvod k tomu, aby se tento fakt změnil.

Displej a ovládání – jednoduchá klasika

Ačkoli je Vodafone 225 velmi levný mobilní telefon, disponuje barevným displejem. To, že jde o zcela běžný typ displeje je jeho hlavní výhodou nad konkurenční Motorolou Motofone. A ostatně i běžný způsob ovládání je nám daleko bližší, než u jednoduché Motoroly.

Displej Vodafone 225 má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Nejde samozřejmě o žádnou špičku, ale svou funkci odvádí relativně dobře. Vzhledem k tomu, že je relativně malý, je solidní i jemnost zobrazení. Zároveň to však znamená, že telefon rozhodně není vhodný pro osoby se špatným zrakem.

Ovládání 225 je naprostá klasika. Přístroj má dvě kontextová tlačítka a navigační klávesu s potvrzovacím středem. Menu v barvách Vodafonu tvoří matice devíti ikon, vstoupit se do něj dá levou kontextovou klávesou nebo stiskem potvrzovacího středu. V menu se dá pohybovat pomocí klávesových zkratek, rychlá volba funkcí se na jednotlivá tlačítka ovšem přiřadit nedá.

Všem čtyřem směrům navigační klávesy můžete přiřadit libovolnou funkci. Pravá kontextová klávesa slouží k návratu o úroveň zpět nebo k mazání textu, na úvodní obrazovku se dostanete stiskem červeného tlačítka. Prostě klasika, každý kdo vezme Vodafone 225 do ruky, se s ním jistě rychle sžije.

Telefonování a zprávy – to je to hlavní

Levný Vodafone 225 si samozřejmě nehraje na to, že by byl něčím jiným, než mobilním telefonem. Vše je tedy přizpůsobeno tomu, aby uživatel mohl vykonávat ony dvě hlavní činnosti, ke kterým jsou mobilní telefony určeny – telefonování a psaní SMS zpráv.

Přístroj disponuje adresářem s kapacitou 300 čísel. Adresář není vícepoložkový. Zato nechybí skupiny, do kterých můžete záznamy v adresáři třídit. Využít je lze k odlišení volajících různým vyzváněním a hromadnému rozesílání SMS zpráv. Na filtrování hovorů však rovnou zapomeňte. Vyhledávání v adresáři bohužel standardně funguje pouze podle prvního písmene. Podle více znaků se ovšem hledat dá – musíte však v seznamu stisknout volby a vybrat možnost hledat. Pak zadáte několik počátečních písmen hledaného jména a volbu potvrdíte. Je to tedy trochu zdlouhavější, ale jde to.

Když už jsme mluvili o skupinách a možnosti odlišení vyzváněním, zastavme se u melodií samotných. Ty jsou polyfonní, ale svou kvalitou nikterak neohromí. Se základními zvuky si však budete muset vystačit. Nejednoho telefonistu jistě potěší vyzváněcí profily. V telefonu jsou čtyři a můžete si je libovolně upravovat. Při jejich zkoumání však narazíte na další, tentokrát poněkud závažnější nedostatek Vodafone 225 – telefon nemá vibrační vyzvánění.

Zklamat musíme také milovníky psaní SMS zpráv. Vodafone 225 zrovna není přístrojem, který by jim jejich vášeň zpříjemňoval. Nejde ani tak o konstrukci klávesnice – ta je relativně kvalitní a píše se na ní dobře, jen je na náš vkus trochu hlasitá. Hlavním nedostatkem je zde software telefonu. Přístroj sice nabízí paměť pro 100 zpráv, doručenky nebo třeba přednastavené šablony, samotné psaní zpráv však spíše znesnadňuje.

Přitom stačilo velmi málo a vše by bylo v pořádku. Telefon standardně píše s pomocí slovníku T9. Napsané znaky se neobjevují na pozici kurzoru, ale ve spodním řádku na displeji, kde vám telefon dává na výběr z odhadovaných slov. To by ještě nebyla takové nepříjemnost, dá se na to zvyknout. Jenže v režimu T9 nelze nijak napsat třeba velké písmeno. Musíte se křížkem přepnout do režimu psaní velkých znaků, jenže pak už samozřejmě slovník neodhadne celé slovo. Navíc přepínání mezi režimy je velmi zdlouhavé a zpět pro zapnutí T9 musíte prolistovat všemi ostatními režimy psaní. To je velmi otravné. Tím však patálie nekončí. Velké písmeno se nenapíše ani po tečce. Navíc tečku samotnou vůbec napsat je také trochu problém.

Všechny speciální znaky se skrývají pod klávesou s hvězdičkou. Po jejím stisku se objeví jejich seznam a vy si musíte patřičný znak vybrat pomocí navigační klávesy a potvrzovacího středu. Tečka je zde na druhém místě. Běda však, jak před napsáním nějakého speciálního znaku nepotvrdíte předem napsané slovo, které vám nabízí slovník. Pokud tak totiž neučiníte, slovo zmizí a vy napíšete pouze tečku.

Pokud tedy chcete ukončit větu, postup je takovýto: musíte napsat poslední slovo a potvrdit jeho výběr potvrzovacím středem, nebo stiskem mezerníku. V obou případech se napíše mezera, kterou musíte pravou kontextovou klávesou smazat. Pak stisknete hvězdičku, vyberete tečku a potvrdíte. Jak jednoduché, že?

Psaní zpráv je prostě na Vodafone 225 poměrně utrpením a pokud potřebujete druhý telefon právě na SMSkování, hledejte jinde.

Ostatní funkce – překvapivě slušné

Když tedy nelze Vodafone 225 pořádně použít k psaní SMS zpráv, tak k čemu tedy? Na první pohled se to nezdá, ale telefon překvapí několika dalšími užitečnými funkcemi. Jsou tu dvě hry pro ukrácení času (Tetris a Push-box), v nástrojích nechybí kalkulačka, světový čas nebo převodník měn. Mnohým zaplesá srdce, když v této sekci také naleznou kalendář. Jenže ten je opravdu jen přehledem dnů v roce, nelze do něj zadávat žádné události. Škoda.

Příjemné jsou možnosti nastavení budíků. Uživatel má na výběr ze čtyř typů – běžného budíku, budíku každý den, týdennímu opakovanému budíku a budíku, který se ozve pouze v pracovní dny. Vybrat se dá, které že to ty pracovní dny jsou. Budíků můžete mít nastavený nespočet, tady Vodafone 225 opravdu příjemně překvapuje.

Z dalších funkcí jmenujme ještě automatický zámek klávesnice, který přístroji rovněž nechybí. V nastavení telefonu můžete regulovat jas a kontrast displeje. Nastavené datum a čas se zobrazují na pohotovostním displeji, na jehož pozadí může být jedna ze dvou vybraných tapet. Do telefonu pravděpodobně nepůjdou dostat žádné další tapety, protože nepodporuje žádné datové technologie.

Shrnutí – záložní mobil