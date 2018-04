Otestovali jsme nejlevnější navigaci na trhu - TomTom One

Základní model přenosných navigací z dílen TomTomu není na našem trhu žádnou novinkou. Vzhledem k nízké ceně jde ale o jednu z nejoblíbenějších navigací u nás, a tak jsme se rozhodli ji otestovat.

Model TomTom One je klasickým zástupcem navigací typu All-in-one. V takovém případě zakoupíte "krabičku", do které pouze vložíte přiloženou paměťovou kartu s mapami, necháte zařízení spojit se satelity, zadáte trasu, kam se chcete dopravit, a navigace se sama postará o nalezení ideální trasy a navedení do cíle.

Kapitoly recenze

Konstrukce a design

Ovládání

Mapové podklady

Vyhledávání cíle cesty

Použití ve vozidle

Shrnutí

Stručná charakteristika:

Jednoduché navigační zařízení kompaktních rozměrů, které zaujme především nízkou cenou.

Řada přenosných autonavigací One od výrobce TomTom, kam patří i dnes testované zařízení, obsahuje celkem dva modely. Vyšší model TomTom One XL byl představen ve druhém čtvrtletí tohoto roku a oproti dnes testovanému zařízení nabídne větší širokoúhlý displej a podporu dynamické navigace RDS-TMC.

Navigace TomTom One je se svými rozměry 96 x 82 x 25 mm jednou z nejmenších přenosných autonavigací na našem trhu. Kompaktnější rozměry dnes nabídne snad jen Garmin Nüvi 200 nebo Mio H610. Do kapsy jej dáte bez problémů, častějšímu přenášení nebrání ani zanedbatelná hmotnost 174 gramů. V balení jsme však marně hledali pouzdro, které by uchránilo displej před poškrábáním při přenášení. TomTom jich má v nabídce několik, je však nutné si za ně připlatit.

Vzhled přístroje je velmi jednoduchý a přitom elegantní. Oproti předchozímu modelu One, který byl ještě nedávno také v prodeji, je nový design řady TomTom One velmi povedený. Přední strana obsahuje 3,5palcový displej ohraničený černým plastovým rámečkem, který je vsazen do stříbrno-šedého těla přístroje. Celkově hodnotíme vzhled velmi kladně, navigaci by snad jen prospěla o pár milimetrů menší tloušťka.

Ovládání - bez displeje ani ránu

Ovládání navigace je velmi snadné, a to především díky použití dotykového displeje s úhlopříčkou 3,5 palce. Displej nabídne klasický poměr stran 4:3 a rozlišením 320 x 240 pixelů. Je aktivní, typu TFT, nechybí antireflexní úprava, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Zobrazí až 65 000 barev a svými rozměry zabírá většinu přední strany přístroje.

Na horní hraně najdeme tlačítko pro uvedení zařízení do provozu, oba boky navigace jsou pak zcela hladké. Na spodní straně nechybí slot pro paměťovou kartu formátu SD, vedle něj si své místo našel miniUSB konektor pro připojení nabíječky. Na zadní straně je nezbytný reproduktor, poutko pro případné zavěšení na šňůrku a také konektor pro připojení externí antény.

Energie, kterou dodává Li-Ion akumulátor, vystačí na jedno nabití dle výrobce až na dvě hodiny provozu. Během testu jsme se k této hodnotě přiblížili, údaje výrobce jsou v tomto směru tedy poměrně přesné. V základním balení najdeme samozřejmě CL nabíječku, a tak s dobíjením ve voze při delších cestách není žádný problém. Dobíjení je možné také přes počítač, se kterým se navigace spojí pomocí dodávaného USB kabelu.

Mapové podklady - na Slovensko radši s mapou

TomTom se již tradičně spoléhá na mapy od dodavatele Tele Atlas. Model One je dodáván ve verzi Regional, která obsahuje vedle map České republiky také Polsko, Maďarsko a Slovensko. U nás není s pokrytím sebemenší problém, údaj o 99% pokrytí na stránkách TomTomu pak hovoří za vše. Horší situace ale nastane při cestách do zahraničí.

TomTom sice již před čtvrt rokem oznámil dostupnost nových map pro své navigační přístroje a aplikace, pro model One však nejspíše stále používá předchozí verzi map. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že model One XL nabídne výrazně kvalitnější pokrytí Polska (51% u One XL oproti 34% u modelu One), Maďarska (47% oproti 40%) a hlavně Slovenska (40% oproti 16%).

Připevnit a najít cíl

Jednoduchý držák do automobilu najdeme v základním balení. Na předním skle drží pomocí přísavky, která nabídne pevné uchycení, a tak ani při větších nerovnostech se zařízení nepohne. Držáku ale chybí aretace přísavky a mohl by být i trochu delší. U vozů s masivní přístrojovou deskou se tak budete muset trochu předklonit.

Prvním krokem pro správnou navigaci je výběr cíle cesty. Zde nabídne TomTom několik možností. Samozřejmostí je zadání přesné adresy v pořadí město, ulice a číslo popisné. Nechybí však ani navigace do centra města, na konkrétní křižovatku nebo vyhledávání měst podle PSČ.

Do paměti přístroje můžete uložit také oblíbené pozice, nechybí ani možnost nechat se vést domů, tedy na jednu vybranou pozici. Pro zadání oblíbených pozic můžete využít zadání adresy, použít historii, přesně zadat souřadnice anebo využít jeden ze zájmových bodů.

Další možností, jak najít ten správný cíl cesty, je vyhledávání přímo na mapě. Ta se zobrazí půdorysně a orientace na ní je velmi přehledná. Po mapě se dá libovolně posouvat a také měnit přiblížení. V horní části displeje se potom zobrazí poměrové měřítko v rozsahu 50 m až 500 km. Při největším oddálení je před vámi celá Evropa od Slovenska na západ.

Často využívanou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také nocleh. TomTom One umožňuje vyhledávat body zájmu také v určitém městě, blízko domova, na zvolené trase nebo v okolí cílového místa. Klepnutím na tlačítko "Čerpací stanice" se otevře přehled nejbližších čerpacích stanic. Pokud hledáte nějaké konkrétní místo, je možné zadat část názvu.

Vyjíždíme a TomTom naviguje

Po nalezení cíle stačí zvolit vhodnou variantu trasy. Na výběr je celkem šest možností, nechybí ani varianta pro pěší nebo cesta mimo dálnice. V zařízení se však vyskytla chyba, a tak místo druhé pozice v nabídce, která je určena pro nejkratší trasu, je podruhé trasa pro pěší. Dotazování na volbu trasy je však možné v nastavení vypnout a vybrat nejvhodnější typ (například nejkratší) a navigace bude vždy vypočítávat trasu tímto způsobem.

Po zvolení správné varianty zařízení vypočte trasu a začne vás navigovat do cíle. Výpočet je velmi rychlý, s nalezením satelitů jsme problémy takřka neměli. V zařízení je použit dvacetikanálový modul GPS s chipsetem Sirf Star III. Po vypočtení trasy se naplánovaná cesta zobrazí ve velkém měřítku, pod mapou pak najdete údaj o času cesty a vzdálenosti do cíle.

Mapa je přehledná, barevně jsou odlišeny hlavní a vedlejší silnice, vodní plochy, lesy, parky nebo dálnice. Měřítko mapy lze libovolně měnit dvojicí tlačítek plus a minus. Během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace. Naplánovaná trasa se zobrazí červenou barvou, u míst, kde se mění směr jízdy, je výrazná zelená šipka. V nastavení je však možné vybrat také z několika dalších barevných schémat.

V dolní části displeje je modrý proužek, který informuje o aktuálních změnách směru jízdy, ale také o dalších informacích. Vpravo dole naleznete čas příjezdu do cíle, dobu jízdy, vzdálenost do cíle, ale může se zde také zobrazovat aktuální a povolená rychlost. Množství informací, které budou zobrazeny, je možné nastavit v menu.

Hlasová navigace je možná v mnoha různých jazycích, stejně tak i menu přístroje. Česká navigace je velmi dobrá, mužský hlas působí přirozeně a slovosled je také na dobré úrovni. Povely ke změně směru jízdy se ozvou několikrát před každou operací a je možné si je také nechat zopakovat. Celkově je hlasová navigace v TomTom One na velmi vysoké úrovni. Vyzdvihnout musíme především výbornou slovní zásobu.

Co říci závěrem