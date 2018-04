Otestovali jsme nejlevnější model z rodiny Cybershotů: Sony Ericsson K550i

Z pohledu poměru cena/výkon si Sony Ericsson K550 nestojí ani trochu špatně. Má příjemné rozměry, slušnou výbavu a hlavně, rozhodně se s ním nebudete nudit. Velmi dobrý hudební přehrávač, rádio s RDS a 2Mpx foťák. Ten sice výsledky nijak neohromil, ale použití technologie Cybershot je znát. Pro běžné použití určitě postačí. Navíc cena kolem 6 tisíc je velmi příjemná.

Velká škoda, že výrobce nepřibalil žádnou paměťovou kartu, to by užitnou hodnotu přístroje ještě zvýšilo. Takhle budeme muset do karty investovat, a Memory Stick Micro patří bohužel k těm dražším. Jisté výhrady máme i ke klávesnici, ale i na tu se dá zvyknout. Celkově je tedy Sony Ericsson K550 docela dobrou volbou pro všechny, kteří chtějí fotomobil, a přitom se chtějí vejít do rozumné ceny.

Otázkou ale je, jestli se nespokojit s výprodejovým modelem K750i s velmi podobnou výbavou, který dnes pořídíte o více jak tisíc korun levněji. Ale to není nic překvapivého, takhle to s novinkami a výprodejovými modely chodí.