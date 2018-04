Otestovali jsme nejlepší smartphony světa. Nejvíc high-tech je Samsung

Dvoujádrové smartphony s operačním systémem Android jsme už podrobili velkému tabulkovému srovnání, kde jsme porovnávali jejich technické parametry v jednotlivých oblastech. V dnešním praktickém srovnání se zaměříme na trojici dostupnou na našem trhu.

Na českém trhu se momentálně prodávají tři smartphony s dvoujádrovým procesorem. A nějakou dobu to tak zůstane, trojice HTC Sensation, LG Optimus 2X a Samsung Galaxy S II patří na absolutní špičku toho, co si dnes lze koupit.

Žádný z těchto telefonů není bez chyb, na druhou stranu neprohloupíte koupí kteréhokoli z nich. Jsou to špičkové mobily, které dělají jen minimum kompromisů. Vzájemný souboj odhalil, že se tato zdánlivě stejná mobilní monstra od sebe dost liší, a tak si může zákazník vybrat mobil, který přesně sedne jeho vkusu. Jejich síla je pochopitelně ve výkonu a špičkové jsou i jejich displeje.

Samsung nabídne nejvíce paměti a nejlepší fotoaparát, HTC kontruje špičkovou konstrukcí a jemným displejem a LG vsází na HDMI konektor a atraktivní cenu. Vítěz souboje tak může být pro každého jiný. Proto jsme se tentokrát rozhodli, že v každé srovnávané kategorii na konci shrneme, proč si tento model máte vybrat.

Vzhled a konstrukce

Už v oblasti designu je jasně vidět, že telefony ze srovnávané trojice nejsou jeden jako druhý. Samsung vsází na jednoduchý vzhled a extrémně tenkou konstrukci. Design je možná až příliš strohý a neoriginální, na druhou stranu zbytečně nepoutá pozornost. Tělo je výhradně z plastů, ty jsou ale slícovány s absolutní přesností a Galaxy S II patří k nejlépe zpracovaným telefonům z tohoto materiálu. Plasty jsou ale poměrně náchylné na drobné škrábance, které se nejvíc objevují na spodní části zad telefonu – ta je mírně vystouplá a hrana se "obrušuje".

HTC se ve špičkové třídě rozhodlo pro kov jako hlavní materiál. Jeho zvláštní konstrukce, kdy je kryt celého telefonu jednou součástkou a vnitřek s displejem druhou, má řadu výhod. Z dlouhodobého hlediska se totiž zdá být nejtrvanlivější. Navíc pokud se vám jakkoli podaří poškodit tělo telefonu, nový kryt by jako náhradní díl nemusel být drahý a navíc kvůli jeho výměně nemusíte do servisu. I tahle konstrukce ale má jednu drobnou nevýhodu – kryt má proti vnitřnostem v oblasti zad drobnou vůli a ta je při promačkání znát. Design HTC nám také připadá ze srovnávaných mobilů nejméně elegantní.

Ani LG se nenechává ve špičkové třídě nijak zahanbit. Jeho telefon má ze srovnávaných kousků asi nejelegantnější design. Přispívá k tomu několik zajímavých detailů, jako neobvyklý zešikmený přechod předního lesklého skla do boků. Zpracování je opět špičkové, i když i LG po vzoru Samsungu zvolilo plasty. Zadní kryt, který přechází do boků, má ale jemně pogumovaný povrch, takže telefon neklouže v ruce.

LG je také mírně užší než soupeři, a proto se v ruce lépe drží. Samsung je ze srovnávaných soupeřů nejlehčí a v ruce je to znát. Rozdíl mezi hmotností LG a HTC (to je nejtěžší) pak už příliš znatelný není, asi to bude tím, že se v ruce nižší hmotnost LG rozloží na menší plochu. Displeje všech tří přístrojů jsou asi stejně náchylné na otisky prstů, na zbytku těl vidět nejsou. Z konstrukčního hlediska jsou na tom všichni soupeři opravdu skvěle.

Berte:

HTC pokud chcete kvalitní a trvanlivou konstrukci

LG pokud chcete elegantní vzhled

Samsung pokud chcete co nejtenčí mobil

Displej a ovládání

Všechny tři srovnávané mobilní telefony používají velmi podobný základ. Pohání je silný dvoujádrový procesor a operační systém Android, rozdíly jsou ale poměrně veliké. Každý ze soupeřů má procesor od jiného dodavatele. LG má dvoujádrový gigahertzový chipset Tegra a 512 MB RAM, HTC 1,2 GHz Qualcomm Scorpion a 768 MB RAM a Samsung vlastní chipset Exynos s taktem 1,2 GHz a rovnou 1 GB RAM paměti. Jak HTC, tak Samsung mají nejnovější Android 2.3, LG si prozatím musí vystačit s verzí 2.2, chystá však update.

Rozdíl je také v tom, jak jednotliví výrobci přistupují k uživatelskému prostředí telefonu. HTC má své Sense, které přináší řadu drobných vylepšení, atraktivní widgety a velmi chytrou odemykací obrazovku. Jde na ní okamžitě spustit jedna ze čtyř vybraných aplikací a zobrazí se informace z jednoho widgetu. Jenže nevýhodou Sense jsou jeho všudypřítomné animace a řada otravných prvků. Sense začíná být tak trochu moloch, který přerostl svého tvůrce.

To LG a Samsung přistupují k úpravám uživatelského prostředí podstatně střídměji. Princip je velmi podobný, naspodu úvodní obrazovky je vždy čtveřice ikon, která v obou případech vede k telefonní aplikaci, kontaktům, zprávám a aplikacím. Rozdíl je v menu, u Samsungu se jím roluje do stran, u LG si můžete vybrat mezi stranami a klasickým rolováním nahoru a dolů. Rozdíl v množství RAM, rychlosti procesoru a verzi operačního systému není při běžné práci s telefonem vůbec znát. Každý z trojice je velmi rychlý. Je ale pravda, že dlouhodobou zátěž v náročných aplikacích s větší grácií zvládá především Samsung, u HTC a LG občas dojde k mírnému zaškobrtnutí.

U LG bude na vině starší verze systému, která občas způsobila i podivné chování telefonu. HTC má zase více práce s vyšším rozlišením displeje. To je vidět v benchmarku Quadrant. V něm si nejlépe vede Samsung se skóre přes 3 100 bodů. LG umí asi 2 500 bodů, HTC Sensation zvládne "jen" 2 100 bodů. To je právě kvůli tomu, že jeho displej má výrazně vyšší rozlišení a čipy a grafika tak mají daleko víc práce s vykreslováním. To ale může také znamenat pro HTC jistou nevýhodu v náročných hrách, prozatím jsme ale žádné negativní zkušenosti nezaznamenali. V hrubém výpočetním výkonu jsou si HTC a Samsung rovny, LG trochu ztrácí jak kvůli nižšímu taktu procesoru, tak kvůli staršímu systému. Při vysoké zátěži se všechny dvoujádra hodně hřejí, nejméně asi LG, ale rozdíl je opravdu malý.

Displej HTC Sensation

Ani v oblasti displeje nejsou telefony stejné a to přitom nabízí to nejlepší, co jejich výrobci umí nabídnout. HTC se chlubí rozlišením qHD, tedy 540 × 960 pixelů, díky tomu je jeho displej i přes úhlopříčku 4,3 palce nejjemnější. Jeho S-LCD panel ale na konkurenci ztrácí podáním barev a především čitelností na slunci. Jeho krycí sklo je hodně lesklé a občas dává otravné odlesky i v interiéru. To Samsung má stejnou úhlopříčku, ale pouze klasické rozlišení 800 × 480 pixelů. Nižší rozlišení je znát především v aplikacích s množstvím textu, na displej se ho vejde méně, přitom na dané úhlopříčce je i drobnější text u HTC stále dobře čitelný. Displej má ale podstatně lepší podání barev a také jeho čitelnost na přímém slunci je podstatně lepší.

LG Optimus 2X

LG má displej s úhlopříčkou "pouze" čtyři palce a stejné rozlišení jako Samsung. Optimus 2X tak nabídne jemné zobrazení blížící se HTC Sensation. Použitá technologie IPS mu dává skvělé barevné podání a výbornou čitelnost na přímém slunci. Pokud bychom si měli vybrat, jeho barevné podání se nám líbí více než u Samsungu.

Displej Samsungu Galaxy S II

Pod displejem mají všechny telefony sadu ovládacích tlačítek. Jsou senzorová, jen Samsung má hardwarové tlačítko home uprostřed. Samsungu také chybí tlačítko pro hledání, LG a HTC nabídnou klasickou čtveřici – menu, home, zpět a hledání. Ve všech případech se senzorová tlačítka chovají vzorně.

Berte:

HTC pokud chcete jemný displej a chytrou odemykací obrazovku

LG pokud chcete věrné barvy a skvělou čitelnost na slunci

Samsung pokud chcete kvalitní displej a maximální výkon

Telefonování a zprávy

Výbava v telefonní oblasti je u srovnávaných přístrojů prakticky shodná, ale najdeme tu drobné odlišnosti v provedení. Telefonní aplikace je u LG i Samsungu hodně podobná, ale LG má o něco přehlednější a elegantnější grafiku. Líbí se nám také provedení seznamu hovorů, kde se hovory od jednoho kontaktu sdružují do jednoho řádku a detail je k dispozici po rozkliknutí. Šikovně řešená je i samotná karta kontaktu. HTC nabídne široké možnosti v kartě kontaktů díky svému prostředí Sense, k samotné kartě je ale zdánlivě horší přístup – z telefonní aplikace je potřeba kliknout na malou ikonu, nebo je potřeba najít aplikaci či widget Lidé.

Provedení Samsungu Galaxy S II je v případě seznamu hovorů a kontaktů nejbližší továrnímu Androidu. Otravné je vyhledávání, které umí kontakt najít pouze podle první položky řazení, a tou je křestní jméno. Přitom v menu jde nastavit řazení a zobrazování seznamu i podle příjmení.

Displej HTC Sensation

Samsung má ale jinou velkou výhodu - zadávání textu. Disponuje totiž funkcí Swype, jež umožní psát zprávy tahy prstem po klávesnici. Kdo jednou tuto funkci vyzkoušel, už možná nebude chtít psát zprávy jinak. Je to skvělý, rychlý a spolehlivý způsob, který navíc uživatele nijak neotravuje v případě, že ho zrovna nechce využívat.

LG Optimus 2X

To klávesnice LG je na tom podstatně hůře, bůhvíproč jsme na ní dosahovali největší míry překlepů. Nelíbí se nám, že v standardním zobrazení chybí čárka, pro její napsání je nutné přepnout na druhou část klávesnice s číslicemi a dalšími znaky. Díky Androidu 2.3 můžete u Samsungu stejně jako u HTC zprávy i diktovat. Co se klávesnice týče, je HTC z hlediska pohodlnosti určitě blízké Samsungu, v běžném psaní vyťukávání možná i lepší.

Displej Samsungu Galaxy S II

HTC a Samsung také lépe zvládnou práci s e-maily, a to díky novější verzi Androidu. Handicap by tak měl u LG brzy zmizet. Lepší práce se projeví třeba v možnosti vyhledávat i ve zprávách na Exchange serveru. Všechny telefony mají prakticky stejně široké možnosti synchronizace, je tu pochopitelně účet na Gmailu, Facebooku a také již zmíněný Exchange.

Berte:

HTC pokud chcete mít komunikaci s jedním kontaktem pohromadě

LG pokud chcete jednoduchou a přímočarou práci s kontakty

Samsung pokud chcete bleskurychle psát SMS a další texty

Organizace a data

I tady je výbava hodně podobná a liší se jen v malých detailech a především třeba v obslužném softwaru. Všechny srovnávané kousky tak umí wi-fi, HSPA i Bluetooth, umí také vytvořit wi-fi hot-spot. Nejsnazší je to u HTC, které má k tomu určenu jednoduchou aplikaci.

Každý ze srovnávaných kousků nabídne i běžné kancelářské funkce včetně balíku pro práci s Office dokumenty. Všechny tři přístroje ve vzácné shodě nabízejí balík Polaris Office a dokumenty umí kromě prohlížení a editace i vytvářet. Galaxy S II ale nabídne o něco pokročilejší verzi balíku, která zvládá vytvářet i dokumenty DOCX a jíž problém nedělá ani plnohodnotná práce s PowerPointem.

I internetové prohlížeče jsou si velmi podobné. HTC se sice snažilo o další vylepšení a má tu vlastní implementaci flashe, ale technické rozdíly jsou minimální. V praxi je ale rozdíl docela značný. Na displej HTC se vejde více textu a Samsung zase stránky o něco rychleji vykresluje. Samsung pak naprosto exceluje při procházení stránek a skrolování skrz ně. Tuto disciplínu zvládne naprosto plynule bez jakéhokoli zaškobrtnutí, zatímco u soupeřů je posouvání stránkou trhané.

Displej HTC Sensation

I navigace je vlastně stejná, u všech přístrojů lze využít navigaci Google, HTC nabídne i vlastní v rámci funkce Locations. Pro její využívání je ale jeden jediný argument - možnost snadné navigace v zahraničí. Mapy lze totiž do telefonu stáhnout. Za navigační licenci se však u HTC platí.

LG Optimus 2X

Velký rozdíl je v množství paměti, které jednotlivé telefony standardně nabídnou. HTC má totiž pro uživatele připraven 1 GB paměti a další 8GB paměťovou kartu ve slotu. LG má 8 GB vestavěné paměti a slot pro karty je prázdný. Samsung je na tom z hlediska slotu stejně, ale nabídne 16 GB vnitřní paměti.

Displej Samsungu Galaxy S II

Velmi rozdílné jsou také obslužné softwary jednotlivých telefonů. HTC a LG nabídnou klasické synchronizační softwary (HTC Sync a LG PC Suite), jež slouží především k zálohování kontaktů a práci s některým obsahem v telefonu. Samsung má také podobný software – Kies. Hlavní síla Galaxy S II ale tkví ve funkci Kies Air, která umožní spravovat obsah telefonu z počítače přes wi-fi. Stačí na telefonu aplikaci spustit a na počítači připojeném do stejné wi-fi (může to být i ta vyrobená telefonem) zadat zobrazenou adresu. Je to výborná funkce, třeba stahování fotek z telefonu je takto naprostou hračkou a je i rychlejší než přes USB kabel.

LG se snaží uživatele na svou stranu zlákat třeba aplikací App Advisor, jež vám poradí nejzajímavější programy. Další specialitou výbavy je bezpečnostní program F-Secure, který telefon ochrání před viry a také pomůže při krádeži telefonu. Je jen škoda, že je program zdarma na rok. Telefon má také vestavěný program pro zálohování a obnovu obsahu.

Berte:

HTC pokud chcete často prohlížet internetové stránky

LG pokud chcete pokročilé bezpečnostní aplikace rovnou v telefonu

Samsung pokud chcete hodně paměti v základu a snadnou správu obsahu v telefonu

Zábava

Dvoujádrové mobily jsou předurčeny k tomu být opravdovými multimediálními monstry. Běžné funkce jako hudební a videopřehrávač tak můžeme téměř přeskočit s konstatováním, že tyto funkce jsou k dispozici u všech přístrojů. Třeba přehrávač LG překvapí tím, že zvládne i titulky. Solidním lákadlem u LG může být i HDMI výstup jakožto samostatný konektor. Konkurenti sice také HDMI umí, ale jen přes microUSB. MicroUSB kabel s HDMI konektorem na druhém konci však budete shánět podstatně složitěji než microHDMI – HDMI kabel. Navíc LG může při připojení k televizi zůstat na nabíječce, což je také velká výhoda. Všechny telefony z trojice podporují i bezdrátovou prezentaci multimediálního obsahu v domácí síti přes DLNA. Samozřejmostí je u všech mobilů i FM rádio.

Všechny tři srovnávané smartphony mají také osmimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodu. Dioda je v případě HTC dokonce dvojitá. Kvalita snímků je velmi vyrovnaná, ale při bližším pozorování tu rozdíly přeci jenom jsou. Samsung s LG nabídnou věrnější barvy než HTC, u něj jsou trochu bledé.

LG ale ztrácí v barevnosti při použití blesku, tady naopak HTC zvládá barvy dobře. Oba korejské telefony jsou méně náchylné k přepalům. Na snímcích z HTC se objevuje až příliš digitálního šumu, jímž výrobce zamaskovává některé nedokonalosti fotek. Zajímavé je, že HTC lépe zvládá kontrasty na obloze, u Samsungu se třeba mraky slévají.

Fotografie pořízené HTC Sensation

Pekelně otravný je u Optimus 2X zvuk závěrky fotoaparátu, který je hodně hlasitý, nepříjemný a nedá se vypnout. Ovládání fotoaparátu Samsungu a HTC je také jednodušší, takže v tomto případě LG celkově trochu ztrácí.

Fotografie pořízené LG Optimus 2X

Po podrobném zkoumání zjistíme, že nejlepší fotoaparát nabízí Samsung, jeho snímky totiž mají nejvíce detailů a fotoaparát trpí nejméně neduhy. HTC nakonec asi těsně získá druhé místo a na LG zbude pozice třetí. Do hry se dostává zpět v případě natáčení videa, které tato trojice zvládá nahrávat i v HD rozlišení. Nejlépe je na tom opět Samsung, těsně za ním je LG a pak teprve HTC.

Fotografie pořízené Samsungem Galaxy S II

Výkonný hardware s grafickými čipsety předurčuje Optimus 2X, Sensation i Galaxy S II k hraní her. Poněkud překvapivě ale HTC ani Samsung v základu žádné pokročilé tituly nenabídnou, do Samsungu se dá přes Games Hub pár zajímavých titulů jen doinstalovat. To LG je na tom lépe, tituly má k instalaci připraveny v aplikaci Předinstalované aplikace. Je tu Shrek Karting, Spider Man a Guitar Hero.

Velkou šanci propáslo HTC v multimediální oblasti kvůli tomu, že u nás nefunguje služba HTC Watch. Ta uživatelům ve vybraných státech přináší filmový obsah přímo do mobilu. My si musíme vystačit jen s několika trailery.

Berte:

HTC pokud chcete fotoaparát se snadným ovládáním a schopností fotit ve tmě

LG pokud chcete přehrávat Divx filmy s titulky a často využívat připojení k televizi přes HDMI

Samsung pokud chcete kvalitní fotoaparát a nahrávání videa

Shrnutí

Jak naše praktické srovnání ukázalo, HTC Sensation, LG Optimus 2X a Samsung Galaxy S II jsou špičkové smartphony dnešní doby.

Důležitější jsou především rozdíly na straně hardwaru, které totiž nijak neovlivníme. Rozdíly v softwarové výbavě jsou podružné, dají se často vyrušit nainstalováním některé z aplikací třetích stran.

V rozhodování zákazníků bude hrát roli řada faktorů. Opět si stojíme za tím, že koupí ani jednoho ze srovnávaných přístrojů neuděláte chybu. Kromě výše zmíněných rozdílů bude hrát velkou roli cena.

Tady má navrch LG, které svůj model Optimus 2X nabízí za výtečných 11 000 korun. HTC Sensation stojí zhruba 14 000 korun a Samsung Galaxy S II asi 15 000 korun. LG je tak ze zmíněných kousků asi nejlepší volbou z rozumu. Samsung je pak tím, kdo nabídne ten nejlepší dostupný hardware v tenkém balení. Ze srovnávaných kousků nejvíce splňuje představu hi-tech produktu. HTC pak tvoří jakýsi solidní a pevný bod jistoty a láká především na vysoké rozlišení displeje.