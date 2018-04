Otestovali jsme nejlepší smartphone všech dob. Recenze Samsung Galaxy S II

Chytré mobily s dvoujádrovým procesorem jsou na trhu relativní novinkou. Po LG Optimus 2X je Samsung Galaxy S II teprve druhým takovým přístrojem na našem trhu.

Od našeho preview se změnila jedna zásadní věc: Samsung do modelu zabalil výkonnější procesor a přístroj se povedlo celkově skvěle odladit. Co se týče výkonu, Galaxy S II momentálně nad konkurencí s přehledem vede.

Když k tomu připočteme skvělý 4,3palcový Super AMOLED Plus, kvalitní fotoaparát, tenké tělo, malou hmotnost a vynikající zpracování, je jasné, že v ruce držíme momentálně nejlepší chytrý telefon vůbec. A konkurence bude mít letos co dělat, aby Samsung dohnala a předehnala.

Vzhled a konstrukce – tenký elegán

Galaxy S II je hodně velký telefon, při držení v ruce může být pro někoho až nepříjemně široký.

Plusy a mínusy Proč koupit? nejvyšší výkon mezi současnými smartphony

tenká a kvalitní konstrukce

výborný displej

široká nabídka pracovních a multimediálních funkcí

Proč nekoupit? vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 15 000 Kč

V dané kategorii to ale není neobvyklý jev, v porovnání s další čtyřpalcovou konkurencí sedne Galaxy S II do ruky vcelku příjemně a držení je jisté a pohodlné. Přispívají k tomu jemně zaoblené hrany, díky kterým telefon neřeže do dlaně.

Extrémně tenká konstrukce (tloušťka pouhých 8,5 milimetru) a nízká hmotnost (116 gramů) pak znamenají, že telefon je v ruce lehký, snadno se s ním manipuluje a lehce vklouzne do kapsy. Nejvíce se mu pochopitelně líbí v náprsní kapse saka nebo bundy, kde ani náhodou nevytvoří žádnou bouli. Vůbec přitom nevadí ani malý výstupek ve spodní části telefonu, který si telefon přinesl už z předchozí generace.

Líbí se nám i zpracování modelu. Konkurence sice často nabízí kovová těla nebo jejich části, ale u Samsungu se skoro zdá, že by nebylo kam onen kov nacpat. Právě díky plastové konstrukci může být S II tak tenký.

Paradoxně je tak nejpevnější součástí konstrukce celého mobilu displej s jeho krycím sklem. K těmto částem se podařilo plastové díly slícovat tak dobře, že spáry jsou téměř neviditelné a telefon je dokonale pevný. Odnikud se, ani při sebevětší snaze o mechanické mučení telefonu, neozývají žádné nepříjemné zvuky.

Oceňujeme také konstrukci krytu baterie. Ten je z tenkého plastu, který se na místo pevně zacvakne. Při otevírání stačí zabrat na určeném místě a kryt od telefonu odloupnout.

Můžete si myslet, že Samsungu nadržujeme, když u něj tenké a obyčejné plasty považujeme za výborný počin, zatímco u řady konkurentů použití podobných materiálů kritizujeme. Jenže přesně tento paradox jasně vyjadřuje, jak dobře výrobce zvládl konstrukci telefonu. Telefon navíc není žádným magnetem pro otisky prstů, ty se podařilo v rozumné míře eliminovat i na displeji. Jediná drobná výtka směřuje k hraně výstupku na spodní části telefonu, relativně rychle se poškrábe.

Po vzhledové stránce je Galaxy S II jednoduchý elegán. Na celém těle najdeme jen minimum rušivých prvků. Zlí jazykové mohou tvrdit, že se Galaxy S II příliš podobá iPhonu 4, v reálu ale tento pocit zmizí. Galaxy S II a iPhone jsou každý opravdu jiný přístroj. Ale pravda je, že třeba originality Sony Ericssonu Xperia Arc rozhodně nedosahuje.

Displej a ovládání – čerstvý android s brutální silou

U modelu se objevuje nový displej. Má úhlopříčku 4,3 palce a tradiční rozlišení 800 × 480 pixelů. Panel navazuje na vynikající čtyřpalcový displej předchozího modelu Galaxy S, ale oproti němu přináší řadu vylepšení. Především používá běžnou RGB mřížku namísto matice PenTile, což znamená konec zubatým liniím, které se občas objevovaly u předchozího typu. Vylepšená technologie, tentokrát Super AMOLED Plus, přináší ještě lepší kvalitu obrazu než u předchozího modelu.

Černá je opravdu černá a barvy jsou živé. Možná je otázkou, zda to Samsung s živým podáním barev už trochu nepřehání, ale na druhou stranu je fakt, že zákazníkům se to líbí. Není tedy důvod tuto politiku měnit. Displej Galaxy S II si vede velmi dobře i na přímém slunečním světle, byť v této disciplíně najdeme i pár lepších přístrojů. Vynikající jsou pozorovací úhly, i při pohledu z velkého úhlu barvy vůbec neblednou.

V telefonu běží Android 2.3 Gingerbread, a to naprosto svižně. Dnešní smartphony již dávno nemají problém s rychlostí běhu systému a aplikací, Samsung Galaxy S II ale nastavuje nová měřítka. Zatímco u některých přístrojů s Androidem se přeci jen čas od času setkáme s mírným zadrhnutím a výjimečně i s restartem, Galaxy S II je příkladem dokonalé stability a zásoby rychlosti na rozdávání.

Samsungu očividně pomohl fakt, že zapracoval na svém vlastním hardwaru. Na českém trhu se totiž (podobně jako jinde v Evropě) bude prodávat verze s vlastním dvoujádrovým procesorem Samsung Exynos, jinde na světě ale může mít Galaxy S II i platformu Nvidia Tegra. Exynos přitom krátce po představení svými výkony příliš nepřesvědčoval, se skóre pod 2 000 bodů v benchmarku Quadrant daleko zaostával za předběžnými výsledky dvoujádrové konkurence.

Samsung se tak rozhodl zvednout takt na 1,2 GHz a procesor dále odladil. Jistě pomohlo i vyladění implementace systému. Výsledkem je drtivý výkon, na který konkurence jednoduše nemá. V našich testech tak v benchmarku přístroj prakticky vždy překonal metu 3 100 bodů, a to i v případě, že byl telefon již nějakou dobu aktivně používán. Extrémem je pak skóre téměř 3 400 bodů po kompletním vyčištění paměti.

Systém asi není třeba představovat. Samsung jej vybavil svou drobnou grafickou nadstavbou TouchWiz, tentokrát ve verzi 4.0. Jeho typickým rysem je čtveřice ikon ve spodní části domovské obrazovky. Ikony jsou přítomny stále, i když listujeme na další strany.

Zdá se nám, že na velkém displeji zabírají ikony a tečky naznačující možnost listování na další strany možná příliš moc místa. Kvůli tomu působí ostatní obsah v podobě widgetů na hlavní obrazovce dost natěsnaně. Podobný pocit máme třeba z widgetů u symbianových Nokií, Samsung je na tom ale přeci jenom lépe.

Menu se zásadně vyvolává čtvrtou z ikon, návrat na domovskou obrazovku odkudkoli zařídí jediné hardwarové tlačítko pod displejem. Tomu v ovládání pomáhají senzorová tlačítka po stranách (jedno na každé). Jsou to tlačítka pro vyvolání kontextového menu a tlačítko pro návrat.

Po stažení klasické horní lišty nabídne prostředí možnost rychlého zapnutí některých funkcí: wi-fi, Bluetooth, GPS, přepínání vyzvánění a automatického otáčení displeje. Prostředí TouchWiz není nikterak násilnou úpravou Androidu, což docela vítáme.

Baterie – dva dny jsou příjemným překvapením

U vysoce výkonných smartphonů jsme zvyklí na to, že ukazatel nabití baterie klesá extrémně rychle a že dostat se při větším vytížení na více než jeden den fungování na jedno nabití, je malý zázrak. Doba mobilů s dvoujádrovým procesorem ale možná přináší drobnou úlevu. Galaxy S II to alespoň naznačuje. Den výdrže totiž není problém ani při opravdu vysokém vytížení. Telefon takto vydržel i náš první seznamovací den, kdy jej trápíme z hlediska výdrže baterie nejvíc.

V běžném pracovním režimu, tedy s několika hovory denně, desítkami vyřízených e-mailů s neustále zapnutou push synchronizací s Exchange serverem a desítkami minut brouzdání telefon vydržel i dva dny na jedno nabití. Velmi mu k tomu pomáhá baterie s kapacitou 1 650 mAh, dost se na tom ale podepisuje i odladění procesoru a fakt, že dvoujádrové srdce nemá s během systému prakticky žádnou námahu. A jelikož umí obě jádra výkon a odběr energie škálovat podle vytížení, při běžných funkcích dovede být dvoujádro úspornější než jednojádrové procesory.

Telefonování a zprávy – rychlý Swype

Pro telefonování servíruje Samsung uživatelům svou vlastní aplikaci, kterou uživatel spustí první ze čtyř ikon ve spodním řádku na úvodní obrazovce. Aplikace nabízí snadno přístupné možnosti volání, videohovorů nebo přímého poslání zprávy na vybraný kontakt. Samozřejmostí je také protokol hovorů a přístup ke kontaktům a seznamu oblíbených kontaktů. Na velkém displeji nabízí aplikace opravdu velkorysá tlačítka a splést se ve volbě je téměř nemožné.

Jeden problém ale telefonní aplikace přesto má. Umí sice přímo psaním na velké numerické klávesnici vyhledávat v telefonním seznamu, ale pouze podle první položky řazení, kterou je v jeho případě křestní jméno osoby. A to je přitom v nastavení možné nastavit, jak se mají kontakty zobrazovat a podle kterého klíče řadit. Vyhledávání pomocí numerické klávesnice ale tuto funkci sveřepě ignoruje.

Je to škoda, protože další výbava v této oblasti je velmi bohatá. Synchronizace kontaktů a e-mailů funguje pochopitelně s Gmailem, Exchange serverem a také s Facebookem. V rámci služby Social Hub nabízí Samsung ještě synchronizaci s Hotmailem, Yahoo, Twitterem, MySpace a Linkedin. U některých služeb se opět mohou synchronizovat i kontakty.

Další možností je synchronizace s vybraným serverem. Tato možnost se hodí pro firmy s různými proprietárními řešeními. Uživatel si může zřídit také účet u Samsungu a synchronizovat telefon s ním.

Procházet kontakty, psát a třídit SMS zprávy a další činnosti lze provádět i přes službu KiesAir, která je jednou z velkých deviz Samsungu. Detailně si o ní povíme až později. Služba funguje tak, že na telefon připojený ve stejné wi-fi síti jako počítač se snadno dostanete z webového prohlížeče. Pomocí KiesAir lze nastavit i vyzvánění, procházet záznamy hovorů a další detaily.

Pro rychlé psaní SMS zpráv a e-mailů za pochodu slouží geniální klávesnice Swype, na které se píše tahy přes jednotlivá písmena namísto vyťukávání. Při prvním použití to chce trochu přivyknout a ideálně třeba několikrát projít důkladný tutorial. Jak se jednou Swype naučíte používat, už nebudete chtít zpět.

Výhodou systému je, že při zadávání složitějších slov a výrazů, které nebývají ve slovníku, může uživatel snadno přejít na vyťukávání po jednotlivých písmenech. Nikde není třeba nic přepínat. Koho by Swype mátl, dá se tato funkce vypnout a lze používat jen běžnou qwerty klávesnici.

Klávesnice poskytuje na velkém displeji dostatek místa a je prakticky zbytečné ji používat v režimu displeje naležato.

Organizace a data – komplet a něco navíc

Ani v datové oblasti Galaxy S II nemůže nabízet nic jiného než současnou špičku. Co se technologií týče, je tu obvyklá sada jako wi-fi, Bluetooth, HSPA a dalších vymožeností. Telefon nabídne i 16 GB vnitřní paměti a slot na karty microSD.

Právě na obsah na kartě a také v samotném telefonu se dá snadno dostat pomocí funkce KiesAir. Ta funguje velmi jednoduše. Stačí mít počítač a telefon připojený ve stejné síti. Na telefonu je pak potřeba spustit aplikaci KiesAir. Ta po spojení uživateli sdělí IP adresu, kterou má zadat do svého webového prohlížeče. Po připojení se ještě telefon dotáže, zda chcete přístup z daného zařízení povolit. K plnému fungování je pak potřeba mít na počítači nainstalovanou Javu.

V prohlížeči se následně v elegantním souborovém manažeru objeví obsah v telefonu a tento obsah lze snadno spravovat. Fotky a další soubory lze stahovat, mazat, kopírovat a dělat s nimi další běžné úkony. KiesAir funguje opravdu dobře a především velmi rychle. Často je to rychlejší a praktičtější funkce než hledání a připojování microUSB kabelu. Navíc k tomu nejsou potřeba žádné ovladače. Aplikace Kies existuje i pro PC, ta pak slouží k běžné správě telefonu pomocí počítače tak, jak jsme na to zvyklí třeba z Nokia PC Suite a podobných programů.

Samsung nabízí uživateli i svůj vlastní AppStore nazvaný Samsung Apps. Ten funguje mimo běžný Android Market a pro instalaci aplikací z něj je potřeba mít v telefonu povolenu instalaci aplikací z neznámých zdrojů. Pro Samsung nabízí specifické aplikace a výrobcem doporučený a schválený obsah. Řešení se nám líbí méně než speciální záložka výrobce v samotném Android Marketu (tak, jak to má například udělané Sony Ericsson).

Pochválit musíme internetový prohlížeč, který bez problémů zvládá moderní technologie včetně Flashe. Tentokrát se nemusíme spoléhat pouze na podporu Flash Lite, je tu plnohodnotná technologie. Součástí je i řada kancelářských funkcí, přehledný a kvalitní je především kalendář. Trochu nám vadí, že widgety, které na jednotlivé aplikace odkazují, s nimi ale nejsou někdy dostatečně propojeny.

Kdo je zvyklý, že se po klepnutí na widget s hodinami dostane k možnostem jejich nastavení a k budíkům, má smůlu. Podobně přehled s výpisem z kalendáře zavede uživatele k detailům vybrané položky, ale už neumožní návrat do týdenního nebo měsíčního přehledu kalendáře.

Jsou to drobnosti, ale v jiných případech myslel Samsung i na ně, takže i tady by mohl trochu zapracovat. V dnešní době je také škoda, že Samsung nepamatuje na plnohodnotné navigační řešení, ačkoliv to může být případ jenom našeho testovacího kousku. Museli jsme si vystačit s běžnou itinerářovou navigací v Google mapách.

Pro práci s kancelářskými dokumenty slouží balík Polaris Office. Ten tentokrát umožňuje dokumenty rovnou i vytvářet, takže jeho funkcionalita je zcela kompletní. Zajímavostí je, že si uživatel může vybrat, jestli chce vytvářet dokument ve starším formátu DOC nebo v novějším DOCX (a odpovídajícím způsobem i u ostatních typů souborů).

Program umožní vytvářet i jednoduché PowerPoint prezentace, což rozhodně nebývá obvyklá funkce. Spíš než pro vyrábění kompletních dokumentů se ale bude kancelářský balík hodit pro jejich jednoduché úpravy na cestách.

Zábava – podpora DivX a slušný foťák

V zábavní oblasti je Samsung tradičně silným výrobcem. Ani tentokrát neponechal nic náhodě. Plně integrovány jsou momentálně čtyři oblasti "zábavy". Jsou to takzvané huby.

Social hub jsme víceméně probrali už při práci s kontakty. Music Hub slouží pro práci s hudbou. Tu lze nejen přehrávat pomocí vestavěného přehrávače, ale také rovnou přímo v Music Hub nakupovat. Je ale nutné počítat s tím, že dostupná není rozhodně veškerá žádaná hudba.

Pro milovníky literatury je určen Readers Hub. Ten umožňuje předplatit si vybrané noviny a časopisy a také nakupovat knižní tituly. K dispozici je i několik českých titulů, a to jak v případě novin, tak časopisů. Knižní obsah poskytuje společnost Kobo, u které je potřeba mít zřízený speciální účet. Z tohoto hlediska je ale asi praktičtější si do telefonu doinstalovat čtečku a službu Kindle, která je v Marketu dostupná zdarma.

Čtvrtou specialitou je Games Hub pro náruživé hráče. Ten opět přináší Samsungem schválený a doporučený herní obsah. Přímo v telefonu jsme našli složky několika prestižních herních titulů, jako GT Racing, Real Football 2011 a Sherk Karting. Ke spuštění těchto titulů je ale potřeba z Games Hubu stáhnout demoverzi. Fakt, že hry jsou v paměti telefonu, pouze uživateli ušetří stovky megabajtů přenesených dat. Za plnou verzi titulů je ale už nutné zaplatit.

Galaxy S II bez problémů zvládne přehrávání videí i ve vysokém rozlišení a v rozličných formátech. Je zde i YouTube klient.

Samostatnou kapitolou v zábavní oblasti je fotoaparát. Nabízí rozlišení 8 megapixelů, automatické ostření a přisvětlovací diodu. Jeho předností je snadné ovládání a jednoduché možnosti nastavení. Oceňujeme možnost nastavit si do levého sloupce pět funkcí, které u fotoaparátu uživatel používá nejčastěji.

Velmi užitečnou je třeba funkce vylepšení kontrastu na přímém slunečním světle. Když praží slunce, i na sebelepším displeji je totiž při fotografování scéna vidět hůře. Samsung ale dovede softwarovou úpravou obraz na displeji zviditelnit lépe.

Výsledné snímky patří na špičku současné produkce, ale místy se chybám nevyhnou. Kdybychom si měli vybrat fotomobil s Androidem, stále by u nás zvítězil Sony Ericsson Xperia Arc, který přeci jen vyrábí o něco lepší snímky (především za ztížených podmínek).

Samsung se ale může pochlubit skvělým výkonem za ideálního světla i za zhoršených světelných podmínek. Na současnou špičku začne ztrácet ve chvíli, kdy venku opravdu pere slunce. Pak snímky trochu ztrácí barevnost a blednou. Je to ale tím, že konkurence často snímky trochu přibarvuje. Ty ze Samsungu pořízené za běžných podmínek tak mají věrnější barvy.

Naprosto parádní disciplínou fotoaparátu jsou pak videa, která mají vynikající kvalitu prakticky za jakýchkoli světelných podmínek. Mohou mít rozlišení až 1080p. Fotoaparát během natáčení průběžně ostří, což samozřejmě ještě přispívá k vylepšení kvality.

Samozřejmě nemůžeme očekávat bleskurychlé ostření při rychlých přechodech z dalekých záběrů na blízké, je nutné dát fotoaparátu chvilku při přeostřování ve tmě. Celkové výkony jsou ale opravdu skvělé, Galaxy S II patří na naprostou špičku videomobilů.

Ukázky videa ke stažení:

Full HD (1920 x 1080 pixelů), 30 snímků za sekundu - rušná ulice (44,4 MB)

Full HD (1920 x 1080 pixelů), 30 snímků za sekundu - přeostřování (34,7 MB)

720 x 480 pixelů, 30 snímků za sekundu - zhoršené světelné podmínky (4,9 MB)

Shrnutí – téměř dokonalý kousek

Abychom na Samsungu Galaxy S II měli vůbec co kritizovat, museli jsme často lovit hodně v detailech. Dokazuje to, jak špičkový chytrý mobil Galaxy S II je. Samozřejmě si na něj brousí zuby velcí konkurenti. Tím největším je momentálně LG Optimus 2X, které má ale oproti Samsungu trochu nemotornější konstrukci. Horší je jeho fotoaparát a nevýhodou LG je také fakt, že má stále jenom starší verzi systému Android – 2.2 Froyo. Uvidíme, jak na tom bude LG po slíbené aktualizaci systému.

Brzy se objeví HTC Sensation, o jehož výkonu můžeme zatím jenom pouze spekulovat, stejně jako o některých jeho praktických funkcích. Sensation nabídne lepší rozlišení na stejné úhlopříčce, ale také horší technologii displeje, která se podepíše na podání barev a asi i čitelnosti na slunci. Sensation také bude mít podstatně méně paměti.

Dalšími konkurenty Galaxy S II mohou být LG Optimus 3D. S jeho 3D displejem je to ale asi mobil trochu jiné třídy, navíc je to oproti Galaxy S II těžký a nemotorný obr. A Motorolu Atrix, sympatické americké dvoujádro, u nás oficiálně neseženete.

Galaxy S II je špičkový mobil, který jistě nějakou dobu po koupi nezastará. V konkurenci HTC a LG patří zatím na nejvyšší příčku. Otázkou ale je, jestli je jeho koupě výhodná. Galaxy S II totiž stojí téměř 15 000 korun. Cenu HTC Sensation zatím neznáme, ale troufáme si tvrdit, že bude o něco nižší. Velká potíž Samsungu je v tom, že LG Optimus 2X stojí pouhých 11 000 korun. A ačkoli v přímém souboji se Samsungem prohrává, cenový rozdíl hovoří jasně ve prospěch LG.

Samsung Galaxy S II je zatím nejlepší dvoujádrový smartphone (a nejlepší smartphone vůbec) dneška, LG Optimus 2X ale rozhodně nabídne nejlepší poměr výkon/cena. Budeme zvědavi, jak tenhle souboj rozčísne HTC Sensation.

Samsung Galaxy S II a konkurence

Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus. Cena: 15 000 Kč

LG Optimus 2X Smartphone LG Optimus One 2x s dvoujádrovým procesorem je dokonalým multimediálním společníkem, což dokazuje čtyřpalcový WVGA displej nebo osmimegapixelový vestavěný fotoaparát. Cena: 11 000 Kč

LG Optimus 3D Komunikátor LG Optimus 3D nabízí podporu 3D zobrazení a také vynikající dvojici procesorů Texas Instruments OMAP4. Jako maličkost se již zdá kupříkladu HDMI port, s jehož pomocí lze pořízený 3D obsah okamžitě pustit na 3D televizi či monitoru. Cena: 10 500 Kč