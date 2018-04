Otestovali jsme nejlepší nokii N8. Na konkurenci ale trochu ztrácí

Trvalo to velmi dlouho, než Nokia našla odpověď na výkonné a skvěle vybavené dotykové mobily, které poslední dobou získávají stále více na popularitě. Teprve až model N8 se může s konkurencí měřit. Navíc jako první přináší novou verzi Symbianu, která má pomoci srovnat krok s konkurencí.

O to větší zděšení budí fakt, že na první pohled se Symbian^3 od předchozích dotykových verzí systému příliš neliší. Jenže na pohled druhý naštěstí odhalíme spoustu drobných vylepšení, která opravdu výrazně vylepšují použitelnost platformy. I tak ale N8 mnohde za konkurencí zaostává. Najdeme ale pochopitelně i oblasti, kde ji převyšuje. N8 tak možná nesplní všechna vysoká očekávání, zodpovědně však můžeme říci, že to rovněž není takový průšvih, jaký mnozí předpokládali.

Katalog mobilů: Nokia N8 a konkurence v podobě HTC Desire, Sony Ericssonu Xperia X10, Samsungu Galaxy S a Apple iPhonu.

Výborně vybavený multimedální dotykový telefon s operačním systémem Symbian^3.

Dá se říci, že N8 rozhodně k Nokii nepřetáhne zákazníky od konkurence, ale pomůže udržet ty stávající. N8 je určitě nejlepší nokií současnosti a stejně tak nejlepším symbianovým telefonem. Proto (a také díky ceně) ji logicky budeme srovnávat s těmi nejlepšími dotykovými telefony současnosti. Tedy třeba Samsungem Galaxy S, HTC Desire, Sony Ericssonem Xperia X10 ale také iPhonem 4. Nokia tvrdí, že cena N8 je překvapivě přívětivá, jenže spíš je to tak, že dříve jsme byli u top modelů finského výrobce zvyklí na podstatně přehnanější cenovky. Kdyby teď Nokia nasadila cenu jako třeba Apple u iPhonu, asi by měla problém N8 vůbec někomu prodat. Ale vezměme to popořádku.

Vzhled a konstrukce – tu si nespletete

Po stránce vzhledové budí Nokia N8 trochu rozporuplné pocity. Design je opravdu neobvyklý a už od představení telefonu si na něj zvykáme. N8 rozhodně není krásná, ale musíme uznat, že její design má prostě něco do sebe. Velkou výhodou je, že si N8 určitě nespletete s jiným dotykovým mobilem, Nokii se podařilo po vzhledové stránce vyrobit originální kousek. Pokud se N8 někomu nelíbí, zcela to chápeme. Ale jistě si najde i obdivovatele.

Hlavním prvkem je pochopitelně velký displej na čelní ploše. Okolo něj je možná trochu více místa než bychom čekali, ale existují i telefony, které místem plýtvají více. Tmavý rámeček okolo displeje jej odděluje od výrazně tvarovaných částí telefonu. Nahoře a dole se telefon zužuje do špičky, kterou ale někdo nakonec usekl tak, aby bylo kam dát třeba konektory. Boky jsou oblé a od displeje pozvolna přechází do zadní ploché části. Její jednolitost narušuje vystupující jednotka fotoaparátu, která trochu kazí celkový estetický dojem. Fotoaparát vystupuje nad okolní povrch i přesto, že N8 není zrovna nejtenčí telefon. V pase měří 12,9 mm, na šířku a výšku má v této třídě poměrně standardních 59,1 a 113,5 mm.

Díky oblým bokům telefon dobře padne do ruky. Hmotnost 135 gramů není nikterak vysoká a uživatel ocení rozsáhlé použití kovu, které navozuje pocit solidnosti. Kovová je většina těla, jen ony špičky pod a nad displejem jsou z plastu. V některých detailech by mohly tyto plastové díly se zbytkem trochu lépe lícovat, jinak ale nemáme ke zpracování žádné výhrady. N8 je pevná jako skála. Může za to i fakt, že telefon nemá baterii výměnnou klasickým způsobem. Pro její vyjmutí je potřeba odšroubovat šroubky ve spodní části telefonu a sejmout spodní plastový díl, baterie pak jde vysunout.

Z tohoto důvodu se slot na SIM kartu přesunul pod krytku na levý bok telefonu, kde sousedí se slotem na paměťovou kartu microSD. Tyto krytky naštěstí nebude uživatel příliš často používat. Jako u všech krytek totiž hrozí jejich odtržení a poté by do telefonu zela nevzhledná díra. Na levém boku najdeme ještě velmi minimalisticky provedený konektor microUSB. Vpravo jsou výborně provedená tlačítka pro ovládání hlasitosti, která se dají skvěle nahmatat i poslepu. Níže je posuvná odemykací klávesa a spoušť fotoaparátu.

Vrchní strana ukrývá 3,5 mm jack konektor, vypínací tlačítko a mezi nimi uprostřed pod krytkou HDMI konektor. Dolní část telefonu je prázdná. Zprvu nám na N8 vadilo také to, že u telefonu nejde úplně snadno rozlišit, zda jej držíme správně. Velmi snadno se totiž stane, že telefon uchopíme vzhůru nohama. Rozlišovacím prvkem při čelním pohledu je pouze jediné malé tlačítko vlevo pod displejem a nápis Nokia nad displejem. Ve tmě ale tohle k rozlišení příliš nestačí. Časem jsme se ale naučili rozpoznávat správnou orientaci po hmatu a máme s tím čím dál méně problémů.

Nokii N8 jsme testovali v trochu nenápadném šedém provedení. Výrobce má v zásobě ale řadu dalších podstatně pestřejších barevných variant, třeba modrou, oranžovou nebo zelenou. Na náš trh ale nejdřív přijde právě šedé provedení, kdy a kterých dalších barev se dočkáme, to zůstává otázkou.

Displej a ovládání – skrytá vylepšení

Dotykové Nokie čelí kritice především kvůli operačnímu systému Symbian, který často nenabízí takové možnosti jako nejmodernější konkurence. Letitá logika systému se jen těžko přizpůsobuje dnešním požadavkům. Na první pohled nepřináší N8 mnoho nového. Tři úvodní obrazovky s widgety, klasické menu s dvanácti ikonami a mnohdy velmi zanořená struktura menu. To jsou pro dotykový symbian typické znaky, kterých se ani nejnovější verze ne a ne vzdát.

Ačkoli na první pohled logika nového symbianu vypadá stejně, uvnitř systému přeci jenom došlo ke změnám, které nakonec používání výrazně zpříjemňují. Než se ale začneme zanořovat více do hlubin systému, začněme tím na povrchu – displejem a grafikou.

Nokia N8 dostala kapacitní 3,5 palcový displej s pro symbian typickým rozlišením 640 x 360 pixelů. Displej má tedy poměr stran 16:9. Je schopen zobrazit 16 milionů barev a nový symbian toho náležitě využívá. Barvy v systému jsou velmi živé a syté, což je první vylepšení, které dělá ze Symbianu více oku lahodící systém. Pozitivnímu dojmu nahrává i velmi dobrá čitelnost tohoto AMOLED displeje na přímém slunečním světle.

Vylepšení se dočkala i samotná grafika v systému. Na první pohled sice vypadá stále stejně, na její podstatě se nic nezměnilo. Jenže Symbian^3 používá pravděpodobně jiný systém vykreslování, takže je teď grafika podstatně jemnější než doposud. Ikony a tlačítka nepůsobí tak kostrbatě jako doposud, i písmo je vyhlazenější. Přitom rozlišení displeje se nijak nezměnilo a na úhlopříčce 3,5 palce patří v kategorii špičkových smartphonů k tomu nejhoršímu. Displej ale pocitově vypadá podstatně lépe než lze podle parametrů očekávat a vedle typických WVGA displejů se nemusí příliš stydět. Ale pochopitelně, vyšší rozlišení by N8 jistě slušelo více.

Nokia nezměnila ani způsob, jak se displej probouzí. Jde to buď posuvným zamykacím tlačítkem na pravém boku nebo kombinací stisku vypínacího tlačítka nebo tlačítka pod displejem a patřičné ikony na displeji. Je to trochu jiný způsob než jaký používá konkurence, ale nám nijak výrazně nevadí. Posuvné tlačítko na boku je skvěle provedeno, dá se velmi dobře nahmatat i poslepu a klade ten správný odpor, takže se snadno ovládá, ale nedochází k jeho nechtěnému posunu. Ergonomicky je umístěno tak, že na něj snadno dosáhnou leváci i praváci. I proto se nám toto odemykací tlačítko líbí daleko více než třeba obdobný prvek u mnohých samsungů.

Podstatně méně se nám líbí tlačítko vlevo pod displejem. Je to totiž jediný způsob, jak se dostat do menu. Jeho umístění na levé straně je tak dost nelogické a neznalý uživatel chvíli hledá, jak menu otevřít. Navíc při držení v levé ruce si uživatel při mačkání tohoto tlačítka téměř musí vykloubit palec. Svůj podíl na tom má i fakt, že je tlačítko příliš u dolního okraje telefonu.

Ale zpět k systému. Displej reaguje na dotyky trochu zvláštním způsobem. Na jednotlivý dotek je velmi přesný, ale pro jistotu jsme si v nastavení zvolili největší typ písma, prostřední nebo malé znamená, že především uživatelé s velkými prsty mohou mít problém se strefit na správnou položku. Horší je to s citlivostí displeje při tahy prstem. Tady místy displej reaguje podivně, při skrolování občas trochu zadrhává, někdy i jednoduchý tah prstem displej interpretuje jako multi-touch gesto, což může vadit zejména v prohlížeči. K zádrhelům v posunech přispívá také místy stále přítomná skrolovací lišta v pravé části obrazovky. Pokud telefon uživatel drží v pravé ruce a posunuje po displeji pravým palcem, často se stane, že o lištu zavadí a posune se tak zcela jinam, než chtěl.

Nokia hodně zapracovala i na rychlosti systému. Ve srovnání s konkurencí sice Symbian^3 stále trochu pokulhává, ale celkově je na tom N8 docela dobře. Rychlost je obstojná, místy i s konkurencí srovnatelná, jen dochází k občasným zadrhnutím nebo spíše nečekaným prodlevám. Jednou aplikace startuje ihned, jindy uživatel prostě chvíli hledí na prázdnou obrazovku a čeká, co se bude dít. Není to tak, že by kupříkladu u konkurence takové "prostoje" neexistovaly, většinou se ale na displeji stále něco děje, takže uživatel nějak odtuší, že si chvilku počká. N8 ale tyto náznaky postrádá. Na Symbian se často snáší i kritika kvůli nenadálým pádům aplikací. Ty se u N8 podařilo výrazně omezit, i přesto se nám párkrát stalo, že aplikace zamrzla nebo úplně spadla. Šlo ale opravdu o ojedinělé případy. Celkově lze konstatovat, že Symbian^3 je podstatně stabilnější, rychlejší a plynulejší než kterékoli předchozí verze. Systém se zbavil i jedné nepříjemnosti. Už není potřeba volbu některých položek v různých úrovních menu potvrzovat na dvakrát.

I nesmyslná, mnohdy velmi zanořená, struktura symbianu byla přeci jenom trochu omezena, stále se ale někdy nacházíme nelogické umístění některých položek. Uživatel si sice všechny ikony v menu může přeskládat jak se mu zlíbí, ale to není důvod, aby výrobce nevymyslel lepší uspořádání. Symbian však stále lpí na některých postupech. Původní chování si třeba ponechalo vypínací tlačítko, které po stisku umožní přepnout profil nebo vypnout telefon. Přepínání profilů má ale na starosti i widget přímo na hlavní obrazovce.

Widgety samotné jsou také trochu odlišné od konkurence. Každý jeden tvoří podlouhlý obdélník, takovýchto obdélníků se na každou obrazovku vejde šest. Nelze je nijak zvětšovat a zmenšovat ani různě posouvat. Widget prostě zapadne do jednoho ze šesti oken na displeji. Některé widgety by si přitom určitě zasloužily více místa, jinak jde totiž jen o další obyčejné zkratky k programům, nikoli fungující prográmky stále na očích. Trochu krkolomnější je také způsob, jak na jednu ze tří hlavních obrazovek dostat ikony nejpoužívanějších programů. Slouží k tomu widget Zástupci, kam se dá nastavit čtveřice zkratek. Widget lze použít kolikrát chcete. Splní tak sice svůj účel, ale je to trochu krkolomnější než jednoduché vytažení ikony na hlavní obrazovku. Některé oblíbené widgety známé z jiných platforem (třeba počasí) je potřeba doinstalovat.

Baterie – není na tom špatně

V prvních dnech provozu jsme dávali N8 opravdu zabrat a tak není divu, že jsme telefon dobíjeli každý den, někdy i v průběhu dne. Když jsme ale přešli na běžný mód používání, ukazatel stavu baterie začal klesat podstatně pomaleji. Baterie s kapacitou 1 200 mAh tak rozhodně nevystačí na dva týdny, jak tvrdí výrobce, ale dva nebo tři dny by přestát měla. To je v konkurenci těch nejvýkonnějších smartphonů velmi slušný výkon. Samozřejmě záleží na tom, jak moc bude uživatel telefon vytěžovat.

Telefonování a zprávy – slabší klávesnice

V oblasti telefonování a zpráv se toho příliš nezměnilo. Ostatně, k tomu není příliš důvod, tahle oblast patří tradičně k silným stránkám systému. Jako jedna z mála platforem tak symbian standardně nabídne třeba velmi snadnou práci se skupinami volajících a vyzváněcími profily. Pomocí těchto dvou funkcí lze filtrovat hovory.

Dobře funguje i vyhledávání v adresáři kontaktů. Přímo z úvodní obrazovky se dostaneme k číselníku pomocí pravé kontextové klávesy. Tak lze snadno zadat telefonní číslo ale zároveň také probíhá vyhledávání pomocí slovníku T9. Telefon nabídne i widget se zkratkou k nejoblíbenějším kontaktům, ty se pak zobrazují v telefonním seznamu na prvních místech. Třetí možností vyhledání kontaktu je přímo vstup do samotných kontaktů z menu nebo widgetu, následné klepnutí do vyhledávacího políčka a psaní na abecedně seřazené klávesnici, která vždy zobrazuje jen ty znaky, které ještě připadají při hledání v úvahu.

Tento způsob je ale asi nejméně pohodlný a mimo jiné také naznačuje trochu podivnou práci s textem v systému. Pro zadávání znaků do kterýchkoli textových polí, je totiž nutné do nich nejprve kliknout, i když by bylo v danou chvíli logické, aby v nich již kurzor byl a zobrazila se klávesnice. Klávesnice se ale zobrazí teprve až po klepnutí do patřičného políčka. V tu chvíli se navíc kompletně přepne celé zobrazení a na displeji se objeví jen klávesnice a bílé pole pro zadávání textu. Tohle je již starší vlastnost symbianových nokií a výrobce by s tím měl něco dělat. Je to zdlouhavý a často dost nepřehledný způsob.

Navíc v systému nikde neexistují rozumné možnosti nastavení klávesnice a uživatel je odkázán na to, co Nokia nadiktovala. Takže při zobrazení na výšku neexistuje možnost, jak psát pomocí qwerty klávesnice, i když je to u konkurence naprosto běžný způsob. Pro zobrazení qwerty je potřeba telefon otočit na šířku, pokud má uživatel v menu zapnutou automatickou rotaci displeje, klávesnice se přepne.

N8 pochopitelně zvládá práci s e-maily a to s účty všeho druhu, není samozřejmě problém mít nastaveno několik účtů najednou. Synchronizace třeba s Exchange serverem je bezproblémová, aplikace umí pracovat i s podsložkami na serveru, což ne zdaleka všechny mobily zvládají. Jen widget s e-maily začal správně zobrazovat došlou poštu až po restartu telefonu.

Organizace a data – USB host je příjemné překvapení

Ani v oblasti organizace času a dat nenastalo mnoho změn a nový Symbian^3 se velmi podobá předchozím verzím systému. Samozřejmostí je tak práce s kancelářskými dokumenty, tentokrát pouze pro čtení. Licenci pro vytváření a úpravy dokumentů je potřeba dokoupit v rámci balíku Quickoffice. Prohlížet lze i dokumenty PDF. Obvyklá datová výbava čítá podporu HSDPA, wi-fi i Bluetooth. Samozřejmostí je i připojení k počítači pomocí USB v různých režimech.

Nokia ovšem zapomněla nabídnout výběr způsobu připojení. Přepnutí mezi synchronizačním režimem nebo režimem USB mass storage tak musí proběhnout v menu, což je poměrně nepříjemné. Když hovoříme o synchronizaci, musíme se také zmínit o novém synchronizačním softwaru. Už poněkolikáté Nokia zcela změnila svůj software PC Suite. Nové podobě říká Ovi Suite a pokud chcete N8 synchronizovat s počítačem, nezbývá nic jiného, než program nainstalovat. Se starší verzí PC Suite totiž nelze synchronizovat kontakty. Práce s novým Ovi Suite je nezvyklá a ovládání je místy neintuitivní. Ačkoli tak aplikace nabízí širší možnosti práce s multimédii, staré PC Suite nám přišlo účelnější. Od programu nové generace bychom čekali třeba možnost pokročilé správy aplikací trochu ve stylu iTunes, nic takového se ale nekoná.

Aplikace do telefonu tak nejsnáze dostanete pomocí obchodu Ovi přímo v něm. Tady opět Nokia "zabodovala". Ovi obchod není v mobilu integrován napevno, při prvním spuštění je potřeba aplikaci nainstalovat. Tohle jsme kritizovali už u starších verzí symbianu, tam ale chápeme, že se koncepčně s obchodem původně nepočítalo. Proč ovšem není Ovi integrováno v nové generaci, opravdu nechápeme. Jistě, je to jen malá drobnost, po instalaci aplikace je již vše funkční. Ale je to také důkaz toho, jak nelogický dokáže Symbian být a jak dovede otravovat některými maličkostmi život. Jinak Ovi obchod funguje konečně výborně, Nokia se poučila u konkurence a tak k práci s Ovi již nemáme zásadní výhrady.

Vraťme se ještě k USB režimům. N8 totiž podporuje USB Host, což znamená, že k ní lze připojit třeba USB Flashdisk. Výrobce v balení dodává patřičnou redukci. Funkci jsme zkoušeli a k našemu překvapení se nám k telefonu podařilo bez problémů připojit i terabajtový externí disk s vlastním napájením. Procházení dat na něm ve Správci souborů přímo z telefonu nečinilo žádné problémy, přenos dat byl velmi rychlý. A to si ještě do další sekce recenze počkejte na příjemné pokračování této historky. Malý notebookový disk v rámečku bez vlastního napájení ale k telefonu nepřipojíte, mobil pochopitelně nezvládne disk zásobovat energií.

Samozřejmostí ve výbavě N8 jsou také Ovi Mapy, které mohou sloužit ke všem různým druhům navigace. Na 3,5palcovém displeji vypadá navigace opravdu dobře a je možná škoda, že výrobce k telefonu nedodává rovnou i držák do auta.

Trochu nespokojení jsme byli s vestavěným internetovým prohlížečem. Jeho ovládání vyznává stále stejnou filosofii a třeba návrat o krok zpět je trochu krkolomná záležitost, i přepínání mezi okny má konkurence vyřešené lépe. Nejhorší ale je, že se prohlížeč při skrolování různě zadrhává, listování delší stránkou je velmi pomalé, protože v prohlížeči není dobře integrované kinetické skrolování. Prohlížeč reaguje na uživatelské pokyny pomaleji než zbytek systému. A navíc je to právě prohlížeč, který se nám nejčastěji podařilo donutit k pádu. Plusové body mu v tomto nepřidají ani Flash videa, která umí přehrávat přímo ze stránek. Právě Flash je totiž v prohlížeči největším zdrojem problémů.

Zábava – fotoaparát a HDMI

Obvyklé zábavní funkce se opět v nové verzi Symbianu příliš neliší od starších verzí. Hudební přehrávač nebo přehrávač videí tak ničím nepřekvapí, příjemná je poměrně široká podpora formátů. N8 nedělá problém přehrát třeba video ve formátu MKV, což je dobrá zpráva. Řada konkurenčních přístrojů si vyláme zuby na obyčejných DivX videích. Hudební přehrávač patří k průměru své třídy a žádnou zvláštní funkcí nepřekvapí. Podobně jako některé starší Nokie se Symbianem nepostrádá N8 ani FM vysílač, což usnadní přehrávání hudby z telefonu třeba v autě.

To videopřehrávač ve spojení s hardwarem telefonu překvapit dovede. N8 totiž zvládá přehrávat videa v HD rozlišení 720p. Pomocí vestavěného HDMI výstupu (ke klasickému HDMI kabelu se opět připojuje přes redukci v balení) lze tato videa přehrávat na televizi. A teď pozor. Ve spojení s USB Host režimem je tohle opravdu velká zábava. K telefonu jednoduše připojíte externí disk, telefon připojíte do HDMI konektoru televize a můžete přímo z disku přehrávat film. Nic se neseká, vše funguje jak má. ARM 11 procesor s taktem 680 MHz, 3D grafický akcelerátor, 256 MB RAM paměti (a 512 ROM) tak rozhodně nepůsobí nijak archaickým dojmem a mohou se směle postavit sestavám s gigahertzovými Snapdragon procesory. Co se paměti týče, telefon pojme 16 GB dat, další lze nahrát na paměťovou kartu (není v balení).

V zábavní výbavě nenajdeme možná trochu překvapivě žádnou hru, ty si musí uživatel stáhnout a nainstalovat sám. Naopak je tu třeba program pro střih videa, YouTube aplikace, editor fotek a samozřejmě FM rádio.

Pro práci s Facebookem a Twitterem je určena aplikace Sociální sítě. V ní se nejprve musí uživatel přihlásit ke svému Ovi účtu (proč, to opravdu nechápeme) a pak zadat přihlašovací údaje ke dvěma zmíněným službám. Samotná aplikace neoplývá kdovíjakou funkcionalitou, ale na základní práci s oběma sítěmi stačí. Aplikace má očividně problém se zobrazováním fotografií. Ty zobrazí třeba až na druhý pokus, načítání náhledů jí také moc nejde. Zvláštní je také chování, kdy aplikace po klepnutí na příspěvek zobrazí tento v samostatném okně, zatímco po kliknutí na profilové foto u příspěvku se objeví kontextové menu s volbami vztahujícími se k dané osobě. Aplikace umožňuje komentovat příspěvky, nahrávat fotografie, přidávat nové posty a tak dále. Jednotlivé přátele můžete procházet pouze pomocí prohledávání, při hledání bere program v úvahu diakritiku. K programu náleží i widget, který toho ale mnoho nezobrazí, na jeden úzký pruh se vejde jen jeden příspěvek od některého z vašich přátel.

Velikým lákadlem N8 je její fotoaparát. Rozlišení 12 megapixelů a xenonový blesk nabídl již Sony Ericsson Satio, jenže Nokia má větší snímač a slibuje podstatně kvalitnější obrázky. Fotoaparát má poměrně bohaté možnosti nastavení, opět ale někdy narážíme na nesmyslnou ovládací logiku. Třeba přepnout režim fotografování z normálního na makro vyžaduje schopnosti jasnovidce a pět klepnutí na obrazovku. Namísto ovládání digitálního zoomu na obrazovce bychom ocenili třeba kompenzaci expozice, která se opět musí složitěji nastavovat v menu. Zoom mimo jiné ovládají i tlačítka pro regulaci hlasitosti.

Fotografie z N8 mají rozlišení 4000 x 3000 pixelů, ale to až poté, co změníte v nastavení rozlišení z přednastavených širokoúhlých devíti megapixelů na dvanáct. Opět nechápeme tuto logiku, kdy výrobce standardně aktivuje horší možnost a uživatel si musí všimnout, že je potřeba fotoaparát přepnout. Výsledné snímky jsou opravdu velmi kvalitní a patří na špičku současné produkce, že by ale Nokia díky většímu senzoru a dvanácti megapixelům získávala výraznou výhodu oproti třeba pětimegapixelové nebo osmimegapixelové konkurenci, to říci nelze. Za nejlepší fotomobil všech dob tak N8 jednoznačně prohlásit nemůžeme, ale patří opravdu na špičku.

Foťák je rychlý a ve špatných světelných podmínkách opravdu pomáhá xenonový blesk. Ten má dobré řízení, takže ani blízké objekty nejsou zbytečně přepálené. Blesk má ale jednu nepříjemnou vlastnost, zasahuje už velmi brzy, takže jej musí uživatel často vypnout. I s bleskem jsou fotografie v horším světle celkem zašuměné, digitální kompresí trpí i snímky za běžného osvětlení. V noci bez blesku je obtížné pořídit nerozmazaný snímek. Stejně tak nás nepřesvědčil ani makro režim, kdy je těžké docílit především ostré fotografie textu. Velmi kvalitní je nahrávané video. To navíc telefon opatřuje se stereofonním zvukem, což ještě přidá na zážitku při jeho sledování.

Závěr – Nejlepší Nokia i Symbian

Nokia N8 je bezesporu nejlepším mobilním telefonem s operačním systémem Symbian a je zároveň nejlepším přístrojem výrobce. Nokii ale sám o sobě nezachrání. Oproti konkurenci je stále co vylepšovat na logice ovládání i plynulosti běhu systému a jeho stabilitě. Místy se setkáváme s drobnými nepříjemnostmi, které jsou úplně zbytečné a v Nokii by se nad nimi měli zamyslet.

N8 každopádně ukazuje, že tvrdá práce na Symbianu se může vyplatit. Apple iPhonu, Androidu, Badě nebo dalším systémům sice asi N8 zákazníky nepřebere, ale dovede snad alespoň zastavit jistý odliv zákazníků a jejich přechod k jiným platformám. Pokud jste na symbian zvyklí, N8 pro vás bude pravděpodobně vcelku příjemným překvapením. Zákazníci zvyklí na modernější platformy si ale na některé specifika systému budou zvykat velmi těžko.

Nokia N8 nabízí především opravdu špičkové multimediální funkce. Lákadlem je kvalitní dvanáctimegapixelový fotoaparát s bohatými možnostmi nastavení a schopností natáčet kvalitní video. Milovníky technických vychytávek pak potěší USB Host režim a HDMI výstup.