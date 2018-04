Otče náš, posvěť se jméno Tvé. Enter.

Je to samozřejmě reklamní trik a ty se ne vždycky s náboženstvím dobře snášejí, ale možná, že pro tento trik už čas uzrál: bohoslužby z mobilního telefonu ve formě SMS jsou tady.

Děkan hannoverské Evangelické mládeže Stefan Heinze odsloužil již v květnu "nanečisto" první takovou mobilní mši s asi osmdesáti m-věřícími. Od té doby se jeho nápad stal natolik populární, že dnes má obec jeho příznivců přes třináct stovek členů.

Jak taková mobilní mše probíhá? Celá trvá asi pětačtyřicet minut, během nichž Heinze rozešle několik textových zpráv SMS a zároveň odpovídá na některé z reakcí svých oveček.

"Hlavním účelem trohoto projektu je dostat se do kontaktu s mladými lidmi," říká jedenatřicetiletý Heinze. "Chceme jim ukázat, že spirituální posleství je možné přenášet i moderními komunikačními prostředky. Chceme oslovit i ty lidi, kteří nejsou v bezprostředním kontaktu s církví. Možná, že jim to pomůže najít vlastní cestu k náboženství, nějakou méně tradiční."

"Mladé lidi velmi zajímá, jak dokážeme celou mši dostat do krátkých textových zpráv. Tradiční mše jsou vždy podstatně delší. Proč by to ale muselo trvat dvacet minut, když totéž lze říci v několika krátkých větách?"

Otčenáš ve dvou textovkách

Celá bohoslužba je zredukovaná na šest textových zpráv. První je na přivítanou, druhá je vyhrazena pro kázání, třetí pro biblický citát, další dvě pro modlitby a poslední je věnována závěrečnému slovu.

Leckomu z těch, kdo se v kostele nemohou dočkat konce dlouhého kázání, může připadat atraktivní představa kázání, které je maximálně tak dlouhé jako polovina Otčenáše (ten má v němčině rovných 320 znaků, tedy přesně na dvě SMS).

Nápad s mobilní mší se zrodil v hlavě Heinzeho kolegyně Martiny Zeuselové, která si povšimla, kolik pozornosti věnují mladí Němci svým mobilům (jimž z ne zcela zjevných důvodů říkají anglicky "handy", ignorujíce skutečnost, že tento výraz znamená "šikovný" a žádný Anglosas při jeho vyslovení nemá ani ponětí, že má jít o mobilní telefon).

"Myslím, že to pro mladé lidi může být zajímavá příležitost, jak si se svými vrstevníky pohovořit o Bohu a své víře,"tvrdí Zeuselová. "Ale samozřejmě to není jediná cesta."

Půlhodinka s Bohem

Heinze i Zeuselová se brání názorům, které tvrdí, že použití moderní technologie znevažuje význam šíření slova Božího. "Bereme to velmi vážně," říká Heinze. "Samozřejmě vím, že jsou věci, které touto cestou nezvládneme. Nemůžeme například společně zpívat ani slavit Poslední večeři Páně. Někteří duchovní a církevní autority to ale nevidí rádi pouze proto, že médium, které používáme, je pro ně příliš moderní."

Zřejmě první mobilní duchovní na světě je však optimistický. "V nedaleké budoucnosti již budou mladí lidé sloužit Bohu, aniž by museli být fyzicky přítomni v kostele. Pro křesťanský způsob života je to dobré. Prostě přerušíte svůj všední den a strávíte půlhodinku s Bohem. To je vážná věc."