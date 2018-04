20+1 nejčastější otázka o MOBIL.CZ

Nejvíce dotazů směřovalo celkem pochopitelně na nabídku internetu zdarma, velikosti a platnosti FUP. Další velkou oblastí byly samozřejmě i ceny a roaming. Na otázky čtenářů odpověděl Jan Lodl, který má projekt v MAFRA a.s. na starosti.

Internet

1. Jak je to s internetem zadarmo?

Asi největší počet otázek v diskusích na internetu se týká nabídky internetu zadarmo a její platnosti. Diskutující si stěžují, že jde o klamavou nabídku. Jsme přesvědčeni, že nejde. Internet je skutečně zadarmo a nic se za něj nemusí platit. Ano, rychlé připojení je k dispozici jen po určitou dobu od dobití. Ani po uplynutí této doby ale uživatelé za připojení k internetu neplatí. Samozřejmě uznáváme, že rychlost 16 kb/s může občas způsobovat problémy s vypršením časového limitu, a že plné použití internetu je omezené.

2. Za 200 Kč získám 200 MB. Není lepší si pořídit 100 MB za 100 Kč u konkurence?

Nemůžeme samozřejmě hodnotit tarify konkurence. U MOBIL.CZ ale můžete celých 200 Kč použít na volání či zprávy. Takže pokud si dobijete, nejenže můžete využívat mobilní internet plnou rychlostí, ale zároveň můžete třeba provolat 80 minut nebo poslat asi 133 zpráv. Zjednodušeně řečeno, když to nakombinujete a provoláte měsíčně asi 50 minut a pošlete 50 SMS, pak za svůj mobil utratíte přesně 200 Kč měsíčně a budete mít internet navíc.

3. Platí FUP na měsíc nebo musím neustále dobíjet?

MOBIL.CZ zatím přichází jen s předplacenou kartou. U ní se většinou, na rozdíl od paušálních tarifů, obvykle pracuje s třicetidenním (nebo týdenním) časovým oknem. V tomto směru vás musíme trochu zklamat, bohužel po 30 dnech se limit sám od sebe neobnoví. Pokud si nedobijete, zůstává samozřejmě v platnosti kredit na volání a zprávy, internet ale do dalšího nabití poběží jen rychlostí 16 kb/s.

4. Není 200 MB málo? Já takový limit spotřebuji za 3 dny.

Neexistuje žádný mobilní tarif, který by uspokojil úplně každého uživatele. MOBIL.CZ chce oslovit běžného uživatele předplacené karty, který má smartphone, ale nechce se mu platit 100 Kč či víc jen za využívání internetu. Tato karta asi není úplně nejvhodnější pro čistě datové aplikace, věříme, že v tomto směru brzy představíme další novinky. Pro uživatele, který chce využívat mobilní internet skutečně naplno, bude asi vhodnější vybrat si vhodný tarif s paušální platbou za velký objem dat.

5. Je možné si dobít třikrát po 200 Kč a mít FUP 600 MB?

V podstatě to možné je, ale limit 200 MB se vám najednou nezvedne. Můžete za měsíc prosurfovat 600 MB, ale musíte dobít 200 Kč třikrát postupně. S každým dobitím se FUP nastaví na 200 MB na dalších 30 dní. Takže pokud si nabijete, máte k dispozici 200 MB. Jakmile je vyčerpáte, stačí si on-line či jinak dobít opět 200 Kč či víc, a během několika sekund máte zase k dispozici 200 MB. Reálně dokonce daleko více, protože servery skupiny MAFRA se do tohoto limitu FUP nepočítají. To můžete opakovat naprosto libovolně. Zároveň budete mít samozřejmě na volání 600 Kč, takže můžete provolat 240 minut.

6. Je možné si dokoupit další FUP?

Zatím tato možnost není k dispozici. Nabídka MOBIL.CZ vychází z toho, že za internet se neplatí. Do budoucna samozřejmě uvažujeme o tom, že bychom uživatelům s vyššími datovými nároky nějakou možnost ke zvýšení datového limitu nabídli. Nyní si lze samozřejmě po vyčerpání limitu jednoduše nabít.

7. Proč se rychlost po vyčerpání FUP snižuje na 16 kb/s?

Virtuální operátor využívá technologie svého partnera. V případě MOBIL.CZ je to T-Mobile. V tomto směru tedy musí vycházet z technických možností, které má právě on. Vlastní síťovou infrastrukturu MOBIL.CZ nemá.

8. Platí nabídka internetu i v zahraničí?

Bohužel nikoli. Prozatím nemá MOBIL.CZ žádný zahraniční datový balíček. V tuto chvíli platí v rámci první zóny (EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island) cena 14 Kč za MB.

Přenos čísla

9. Bude možné přenést své stávající číslo k MOBIL.CZ?

Ano, přenos čísla je možný naprosto bez problémů.

10. Jak mám postupovat, pokud chci přenést číslo?

Tak jako u ostatních předplacených karet. Prvním krokem k přenosu čísla do sítě MOBIL.CZ je nákup SIM karty. Tu si můžete od pondělí koupit v trafice nebo si ji objednat na www.mobil.cz. Následně se stačí přihlásit do internetové samoobsluhy na adrese samoobsluha.mobil.cz a na záložce Přenést číslo zahájit přenos. Vygeneruje se vám přenosové číslo KPČ. S tím kontaktujete svého operátora a zažádáte o uvolnění čísla k přenosu. U předplacených karet by vše mělo být otázkou hodin, u paušálních tarifů maximálně dní. Podrobný návod najdete (opět od pondělí od 6:00) na webu www.mobil.cz.

11. Zůstane mi po přenosu čísla kredit?

Když si koupíte novou SIM kartu MOBIL.CZ, budete na ní mít kredit 200 Kč. Ten zůstane zachován i po přenosu čísla. Kredit na původní SIM kartě bohužel přenést nejde. Nejvhodnější je tedy ho vyčerpat před dokončením přenosu. Jen pozor, na původní kartě musí být alespoň minimální kladný kredit.

12. Můžu přenést číslo, pokud mám u svého operátora smlouvu na dobu určitou?

To bohužel možné není. Některé smlouvy lze ukončit zaplacením smluvní pokuty, to ale bývá velmi nevýhodné. Možná to do budoucna změní legislativa.

Platnost kreditu, ceny a roaming

13. Jaká je platnost kreditu?

Platnost kreditu je nastavena na 6 měsíců od posledního dobití. To znamená, že s každým dobitím se platnost kreditu automaticky prodlužuje o dalších šest měsíců. Pokud si během této doby nedobijete, kredit bude deaktivován. Pokud si dobijete v následujících 30 dnech, celá částka kreditu vám bude vrácena. Po tomto období kredit propadá. Zbylých 5 měsíců bude karta aktivní, pokud ani během této doby nedobijete, číslo bude zrušeno.

14. Bude k dispozici infolinka? A je placená?

Zákazníkům MOBIL.CZ je k dispozici hlasová samoobsluha, na kterou lze volat kdykoli a ze sítě MOBIL.CZ zdarma. Kromě toho jsou k dispozici i operátoři každý pracovní den od 8 do 19 hodin. Za spojení s operátorem zaplatí zákazník 20 Kč za hovor. Je tedy jedno, jak dlouhý hovor bude. V případech, kdy půjde o oprávněnou reklamaci, bude mu celá částka následně vrácena.

15. Jaké je účtování u MOBIL.CZ?

U hovorů se účtuje první minuta celá a následně po sekundách. Jde tedy o účtování 60 + 1.

16. Jaká je minimální částka dobíjení?

Tak jako u všech ostatních operátorů v Česku, i u MOBIL.CZ lze dobít minimálně 200 Kč on-line či dalšími cestami. Papírové dobíjecí kupóny budou k dispozici v hodnotách 250 Kč a 400 Kč.

17. Bude k dispozici roaming? Za jaké ceny?

Ceník bude k dispozici v pondělí. Samozřejmě jsou respektovány podmínky Eurotarifu. Takže v první zóně jsou ceny 7,47 Kč za odchozí hovor, 2,18 Kč za příchozí hovor a 2,48 Kč za SMS.

18. Jaké jsou ceny za volání do zahraničí?

Volání na Slovensko stojí 17,14 Kč za minutu, do Německa, Polska a Rakouska 25,11 Kč za minutu.

Virtuální operátor

19. Jde skutečně o virtuálního operátora?

Je pravda, že režim Branded Reseller je druhým nejnižším stupněm pro virtuálního operátora (MVNO). V jistém smyslu jde o hraniční projekt, protože takový operátor nemá vlastní operátorské číslo (MNC) a ani IMSI (International Mobile Subscriber Identity). V tomto režimu funguje ale celá řada mobilních operátorů ve světě (asi čtvrtina). Mezi nimi je Tchibo Mobilfunk, ale v některých zemích i Tesco Mobile. Přitom se jedná o firmy, které bývají považovány za celosvětově nejúspěšnější virtuální operátory.

Samozřejmě, že produkt vychází z jednání mezi MAFRA a.s. a T-Mobile. Virtuální operátor funguje na základě velkoobchodní smlouvy. Ale autorem tarifu je MAFRA a.s. a také ona je plně zodpovědná za jeho prezentaci a prodej. T-Mobile v tomto směru poskytuje skutečně jen technologie.

20. Jaká je platnost nabídky?

Nabídka není koncipována jako omezená či akční. Do budoucna je samozřejmě možné, že MOBIL.CZ nabídne i další tarify. Bude ale platit stejný postup, jako u stávajících operátorů. Vzhledem k tomu, že jde o předplacenou kartu, není nutné podepisovat žádné smlouvy na dobu určitou. Takže bude možné kdykoli tarif změnit.

21. Proč nejsou ceny nižší?

Samozřejmě, že skvělý by byl tarif, který by třeba za 100 Kč měsíčně nabízel neomezené volání, SMS i internet. Bohužel, nic takového není prozatím reálné. Při přípravě tarifu jsme chtěli vyvážit potřebu levného volání a SMS a přitom nabídnout internet zadarmo. Jsme přesvědčeni, že dosažená cena a k tomu 200 MB pro rychlé mobilní připojení, když se do tohoto limitu navíc nepočítají servery skupiny MAFRA, je na trhu konkurenceschopná a k zákazníkovi vstřícná. Běžná cena za 200MB datový balíček je dnes u ostatních operátorů minimálně 150 Kč navíc k cenám za volání a SMS.