Otázky a odpovědi chatu s Petrem Slováčkem z Telecomu

Včera ve čtvrtek 11. prosince byl hostem chatu Mobil.cz Petr Slováček z Českého Telecomu. Ptát jste se mohli na vše, co souvisí se sítí Českého Telecomu (kvalita služeb, dial-up, dostupnost a rychlost ADSL). Petr Slováček neodpovídal na otázky týkající se cen služeb Českého Telecomu a nevyjadřoval se k privatizaci Českého Telecomu nebo k Eurotelu.

Ve vyhrazeném čase Petr Slováček nezvládnul odpovědět na všechny otázky. Odpoví na ně později; počítáme, že dodatečné odpovědi zveřejníme příští týden. Odpovědi na otázky (řazené tematicky, ne časově) jsou zde:

Pokrytí ADSL

Kdy bude ASDL vykryto celé území České republiky? (Petr)

Petr Slováček odpovídá: Ve většině zemí, které poskytují tyto služby, se procento pokrytí plánuje nebo už je kolem 80 %. Rádi bychom se k tomuto číslu taky dostali, ale termín nelze říct, záleží to na zájmu. V zásadě lze pokrýt celé území ČR (telefonní síť), ale závisí to na zájmu zákazníků.

Chtěl bych se dozvědět kde všude plánuje ČTc namontovat DSLAMy a tím pádem kdo a kde s tím může v roce 2004 počítat. (Hanz)

Petr Slováček odpovídá: V příštím roce budeme stavět celkem 140 nových lokalit, většinu z nich v prvním pololetí. Přesný seznam a termíny výstavby zveřejníme po ukončení výběrového řízení na dodavatele této technologie. Vzhledem k tomu, že zrovna dnes probíhá závěrečné kolo jednání, můžeme již prohlásit, že do Vánoc vydáme přesný seznam, který bude ve stejné formě jako je dnes na našem webu (www.telecom.cz), kde je možné vyhledat dostupnost podle telefonního čísla.

Dobrý den, chtěl bych ADSL, ale zatím nemám telefonní linku. Je nějaká možnost, jak zjistit dostupnost ADSL bez zavedené linky? Alespoň s významnou pravděpodobností... (Jakub M.)

Petr Slováček odpovídá: Existují tři jednoduché možnosti: pokud znáte číslo kohokoliv v nejbližším okolí, můžete otestovat dostupnost na internetu pro toto číslo, můžete se zhruba orientovat na podrobné mapě na našich webových stránkách, než Český Telecom zprovozní speciální adresu pro tyto dotazy, poslat e-mail redakci (redakce@mobil.cz), dotazy předáme Českému Telecomu.

Rad bych se zeptal, zdali ma osazovani ustreden DSLAMy nejakou souvislost s tim, zda se v miste nachazi skola zapojena do INDOSe. (Martin Kalda)

Petr Slováček odpovídá: Při realizaci projektu INDOŠ jsme asi třetinu škol připojili přes ADSL. Je logické, že se tyto vybudované kapacity nabízí a využívají i pro komerční širokopásmové služby. Mimochodem, to je odpověď i na otázku, proč máme DSLAM v lokalitě, která je na první pohled méně zajímavá než ostatní.

Dobrý den,

mám na Vás jednu otázku. Kdy bude ADSL dostupné i v menších okresních městech (Nymburk, Kolín, atd.)

Jsem totiž z Nymburka a ADSL mohou využívat obce Veleliby, Dvory a Nymburk sídliště ale střed města NE! Přičemž tady o něj má zájem hodně lidí...

Alespoň udejte orientační datum (březen, listopad 2004).

Mnohokrát za "přesnější" odpověď ĎEKUJI. (Martin Lochman)

Petr Slováček odpovídá: viz předchozí odpovědi; potvrzuji, že detailní informace budeme schopni zveřejnit těsně před vánoci.

Dobry den, proc jeste neni zavedeno ADSL do Jicina (byvale okresni mesto, necelych 20 tisic obyvatel)? A kdy by k tomu melo vyhledove dojit? (Vasek)

Petr Slováček odpovídá: viz předchozí odpověď

Prosím, zavede někdy ČTc technologii ADSL v Praze na Žižkově? Konkrétně pro čísla 222 543 xxx?

Rovněž vím, že tato technologie není dostupna v Praze na Staroměstském nám. na lince ISDN. (Pavel)

Petr Slováček odpovídá: viz předcházející odpověď

Chtel bych se Vas zeptat na kdy je naplanovano rozsireni ustreden umoznoujicich pouziti technologie ADSL na jih od Brna presneji Hrusovany u Brna, Zidlochovice, Vojkovice?

Predem dekuji za odpoved. (Radim Kazlepka)

Petr Slováček odpovídá: viz předcházející odpověď

Chtěla bych se zeptat zda bude do r. 2005 ADSL dostupné v Mirošovicích u Prahy (tj. vesnice za obcí Říčany, cca 25 km od Prahy, má do 1000 obyvatel), kde není žádná možnost kabelového internetu ani bezdrátového internetu. (Nebo zda tu vůbec někdy ADSL bude dostupné a příp. v horizontu kolika let.) (Barbora Dvořáková)

Petr Slováček odpovídá: viz předchozí odpovědi

Fungování ADSL

Dobrý den, Jak byste poradil postupovat Vašemu zákazníkovi, kterému každé dva dny na nějakou dobu nefunguje ADSL, hlásí porucu na HotLine IOL a většinou mu není zdělena příčina. Může tento zákazník uplatnit poměrnou slevu z měs. paušálu ADSL?? Děkuji (Kaspri!)

Petr Slováček odpovídá: Jedná se o individuální případ, musel bych znát konkrétní data, ale můžu vás ujistit, že kvalitě služby samotné i zákaznické podpoře věnujeme i budeme věnovat maximální pozornost. Tento měsíc došlo k výraznému posílení kapacit technické podpory IOL. Doufám, že se to odrazí i ve vašem vnímání spokojenosti se službou. Poměrnou slevu poskytujeme až po pěti dnech výpadku.

Změní se v příštím roce nastavení agregace? Bude toto nastavení stejné u 1:50 a 1:20 nebo na firemní varianty se bude nahlížet jinak. (narážím na vysledky měření rychlosti kdy 1:20 totálně propadla) (Hanz)

Petr Slováček odpovídá: Na začátku příštího roku se agregace nebude měnit.

Nemyslíte, že limitovat přenesená data je typ regulace, který by měl být výhradně v kompetenci ISP? A proč to váš podnik neustále odmítá akceptovat? (Pavel N.)

Petr Slováček odpovídá: Český Telecom nabízí ISP limitované i nelimitované varianty širokopásmových služeb. Od ledna 2004 se variabilita nabídek pro ISP dále rozšiřuje. Již dnes se toto projevilo na nových nabídkách, které byly představeny od jednotlivých ISP pro příští rok.

Zajimalo jak je to doopravdy s agregaci. Dostala se ke me informace ze agregace neni 1:50 ale 1:25. Namerene rychlosti zakladnich variant v podstate odpovidaji rychlostem na pripojkach s agregaci 1:20. (Petr Sitárik)

Petr Slováček odpovídá: Agregace 1:50 je uplatňována u základní řady nabízených širokopásmových služeb a to jednotně u všech ISP. Stejně je tomu i u řady produktů Profi - zde je agregace 1:20. Samotná okamžitá měřená rychlost na jednotlivých přípojkách je samozřejmě závislá na agregaci ale i současném počtu připojených uživatelů v dané denní době a jejich provozu.

Dobry den pane Slovacku,

chci se zeptat na princip agregace a na zpusob jejiho uplatnovani u sluzeb DSL. Na sve aDSL pripojce (prumerna rychlost je cca 150 kbps) nepocituji agregaci jako snizeni rychlosti downloadu ale jako vyrazne (az 20-ti nasobne) prodlouzeni odezvy a to i na malem packetu, pricemz prodlouzeni odezvy neni v siti meho ISP.

Podle informaci, ktere se ke mne z tisku ci internetu a od meho ISP dostaly, jsou pry sluzby aDSL negarantovatelne povahy. Z prohlaseni CTc (omlouvam se bohuzel link nemam a jiz si bohuzel nepamatuji, kde sem informaci cetl - je toho posledni dobou moc a moc) sem se dozvedel, ze by mel CTc od 1.1.2004 ve sve IP siti garantovat max. zpozdeni 160 ms a ztratovost do 3%. Ztratovost po metalickem vedeni? Souvisi tato udavana ztratovost nejak s agregaci - zahazovani packetu? A je vlastne toto prohlaseni pravdive ci stale platne?

Lisi se nejak uplatnovani agregace pro ruzne ISP nebo je primo ovlivnena lokalitou kde je pripojka provozovana a prechod k jinemu poskytovateli aDSL sluzeb situace neovlivni?



Posledni dotaz se tyka srovnavaci studie aDSL sluzeb, ktere nedavno uverejnil CTU. Porovnava hlavne ceny ale jak je to dle Vaseho nazoru odbornika jak je na tom "ceske" aDSL ve srovnani se zahranicim po strance technicke (z nekolika zdroju je efektivni rychlost zahranicnich pripojek s rychlosti 512 pro download mezi 430 - 450 kbps).



Za uprimne a pravdive odpovedi dekuji. Jan Cvik (Jan Cvik)

Petr Slováček odpovídá: Agregace je definována jako celková propustnost toku dat od koncových uživatelů v daném agregačním bodě k celkovému součtu jmenovitých nominálních rychlostí přípojek koncových uživatelů daného ISP v daném agregačním bodě. V každém agregačním bodě je zprovozněný tzv. traffic shaping, což znamená že dříve než je paket z nedostatku pásma zahozen, čeká určitou dobu v bufferu. Velikost bufferu je taková, aby nemohla způsobit zpoždění v řádu 160 ms. Pakety se zahazují, pokud nejsou odbavené v rámci definované časové prodlevy. Pro danou službu je agregace pro všechny ISP stejná ve všech lokalitách, vzhledem k existenci velkoobchodní nabídky, která je referenční pro všechny poskytovatele internetu. Výše zmiňované parametry (160 ms, 3 % ztrátovost) se vztahují jen na přístupovou síť (od koncovému modemu přes DSLAM a transportní síť.

Poznámka redakce: - K tomuto tématu včetně komentáře k srovnávací studii přineseme podrobnější článek.

Paušál za internet

Dobrý den kdy bude uveden paušal na neomezení internet via dial-up a ISDN. Uvažuje vůbec o tom ČT? (Labiod)

Petr Slováček odpovídá: Komutované služby (dial-up) nejsou z několika hledisek, zejména kvůli současné regulaci propojovacích i koncových cen ze strany ČTÚ, vhodné pro paušální zpoplatnění. Naopak služby založené na datových protokolech (IP), můžou fungovat na paušálních poplatcích. Přesto skutečně seriózně počítáme, co by paušální zpoplatnění dial-upu znamenalo technicky i obchodně.

Síť Českého Telecomu a srovnání se zahraničím

Uvazuje se o nelimitovanem a pausalnim DSL? Proc kvalitni sit CTc nedokaze z toho odpovidajici provoz snest na urovni obvykle na zapad od nasich hranic? Je to chyba v managerech CTc nebo neschopnosti technickeho personalu? (blazek)

Petr Slováček odpovídá: Tato služba samozřejmě existuje - jde o produkty řady Profi. Bližší info www.telecom.cz. Není to o kvalitě sítě, ale o jejím dimenzování. Nejlevnější varianty ADSL jsou nastaveny tak, aby byly atraktivní pro relativně široký okruh zákazníků při zachování rozumné návratnosti investic. Stejně jako v jiných zemích.

Jake jsou typicke kapacity dostupne v krajskych a okresnich (byvalych) mestech.

Jedna se o nasledujici technologie: vlnova delka, SDH, ATM, MPLS, IP, pocet hovoru ... Staci v radech. (Michal)

Petr Slováček odpovídá: Typické kapacity dostupné v uvedených lokalitách odpovídají provozu a naším zájmem je dosáhnout co nejvyššího využití vybudované kapacity. Provozujeme technologii, která je rozumně škálovatelná, při nárůstu zájmu jsme schopní běhěm krátké doby ji rozšířit. Zároveň sledujeme trendy nárůstu provozu a jsme schopní jej i předpokládat. Pro orientaci, kroky rozšíření (granularita) jsou STM-1.

Proč Český Telecom tak zoufale zaostává za státy Evropské unie, viz příklad z Francie, kde je nabízeno ADSL 2Mb/s za cenu 1250,- Kč anebo příklad ze Švédska, kde mají už ADSL 8Mb/s a ve Stockholmu dokonce 10Mb/s (proti operátorům z těchto zemí má ovšem Český Telecom enormně vysoké náklady na vlastní režii - tedy pohodlí a výdělky managementu, jehož výkonnost a erudice oproti nim je však zoufale nízká). (M.Visinger)

Petr Slováček odpovídá: Naše nabídka širokopásmových služeb, která platí od 1. ledna 2004, je v ohledu na rychlosti i ceny plně srovnatelná se standardy zemí EU. K celkové ceně je potřeba připočítat i ceny za pronájem pevné linky (měsíční paušál), u nás se platí výrazně méně než v EU.

Z důvodu častého výpadku adsl na straně ČT končíme ve firmě s využitím Speedline od Aliatelu. Hlavním problém je neinformování Telecomem o probíhajících opravách a výpadcích včas či vůbec. Co má ČT v plánu na příští rok, aby toto zlepšil? ()

Petr Slováček odpovídá: Český Telecom všechny plánované opravy svým velkoobchodním partnerům sděluje a je na nich, aby to sdělil svým zákazníkům. Je však nutné uvést, že pokud zákazník vyžaduje garantovanou spolehlivost a aktivní informace o případných výpadcích služby, máme v našem portfoliu služby, které jsou takto navrženy. Pro mně osobně je i nadále zajištění maximální kvality služeb ADSL jednou z nejvyšších priorit pro příští rok.

Ve vyhrazeném čase Petr Slováček nezvládnul odpovědět na všechny otázky. Odpoví na ně později; počítáme, že dodatečné odpovědi zveřejníme příští týden.