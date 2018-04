Ostrava se dočkala rychlých mobilních dat, domácí za ně zaplatí méně

Po Plzni je Ostrava dalším městem, kde se na internet lze dostat prostřednictvím vysokorychlostního mobilního připojení. Telefónica O2 tak plní své sliby, kdy do konce roku chce moderní technologií pokrýt všechna krajská města, do dvou let pak sedmdesát procent populace. - UMTS síť O2 zrychlí na několik megabitů a významně se rozšíří

Ze začátku levněji

Společně s uvedením sítě třetí generace operátor nabídne obyvatelům města i výhodné zaváděcí ceny. Až do konce května lze aktivovat O2 Mobilní internet za 600 korun včetně DPH měsíčně. Oproti standardní ceně 750 Kč je tedy možné podstatně ušetřit. Ještě více ušetří ti uživatelé, kteří již doma využívají službu O2 Internet. Vysokorychlostní O2 Mobilní internet je vyjde na pouhých 150 Kč měsíčně včetně DPH.

K připojení na internet prostřednictvím sítě třetí generace lze využít speciální USB modem s podporou 3G a HSDPA. Jde o přístroj s flash pamětí, na kterém jsou uloženy všechny potřebné ovladače. Jakmile uživatel modem připojí k počítači, vše se automaticky nainstaluje a zákazník se o nic dalšího nemusí starat. Modem lze při podpisu smlouvy na dva roky získat za symbolickou jednu korunu. Standardní pořizovací cena modemu je 1 895 Kč.

3G bude podle zástupců operátora sloužit i postiženým lidem. "Stejně jako při spuštění této sítě v Plzni jsme i zde navázali spolupráci s magistrátem města a připravujeme speciální akce, jejichž cílem je usnadnit komunikaci zdravotně handicapovaným lidem," řekl Jan Karas, ředitel pro segmentový marketing O2.

Do dvou let 70 procent populace

Telefónica O2 svou 3G síť založenou na technologii UMTS/HSDPA poprvé spustila v Praze v roce 2005. Dnes ji nabízí v Brně, Plzni a nově i v Ostravě. Do konce roku ji chce rozšířit do dalších dvaceti až třiceti měst. Během příštích dvou až tří let bude pokryto asi 70 procent české populace. V současné chvíli operátor nabízí rychlosti až na 3,6 Mbit/s, do budoucna pak lze počítat s navýšením rychlostí až na 7,2 Mbit/s.

Donedávna byla Telefónica jediným operátorem, který standardní 3G síť nabízel. V březnu se k ní přidal Vodafone, který spustil pilotní provoz v Praze 9 a 10. T-Mobile nabízí přes 3G sítě pouze datové přenosy, s běžnými telefony jich nelze využít. Operátor ale oznámil, že postaví i tradiční 3G síť. - čtěte T-Mobile šokuje, postaví klasickou síť 3G