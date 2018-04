Ostrá vlna hudby přichází, recenze Nokia X3

Nokia X3 vsadila na ostré hrany, přístroj rovnou zařadila do nové série X a do vínku mu dala solidní hudební výbavu. Ta sice ničím výjimečným neoslní, pokud bereme 3,5mm jack a FM rádio jako samozřejmost, ale u zákazníků by mohl model zabodovat spíše netradičním vzhledem a bohatou základní výbavou.