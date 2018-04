Ostatní příslušenství

I když pomalu přichází zima, je tričko s motivy PDA praktickým módním doplnkěm fandy Pilotů v klimatizované kanceláři, nebo v pěkně vytopené místnosti.

S nápisem "Now I'm always in Sync" můžete okouzlovat děvčata (nebo kluky).

Motiv s neustálým spojením je skvělý a dá se vykládatat různě.

Co ještě k tričku dodat?

Bavlněné, ve velikostech Large a X-Large.