Osobnosti a PDA v roce 2002

Terminator III - válka platforem

Režisér Jonathan Mostow natáčí v Hollywoodu třetí díl Terminátora. Je rok 2058 a v Los Angeles spolu zápasí o nadvládu nad městem uživatelé PalmOS a PocketPC. Palmisti mají k dispozici laserové pušky s PalmOS36 nočním zaměřovačem a 14MB pamětí, CEčkaři nezůstávají pozadu s osmikilovými plazmovými samopaly s Pocket PC 2059 s barevným displejem 240x320 pixelů. Uprostřed největší bitevní vřavy se však objevuje jako Deux Ex Machina mocný terminátor fungující na platformě SymbianOS (hraje ho Arnold Schwarzenegger) a všechno je zase jinak. Víc nebudeme prozrazovat, film by měl přijít do kin v polovině příštího roku.