Osobní a rodinné finance na Palm/Piloty - dokončení

Pilot Money MAM Pro Q-Mate Acc & Loans PMT All Money Money Minder Pocket Money Money Pocket Verze 1.65 2.4.2 1.5.1 1.08b 4.7 1.0 1.2 1.1 1.1 Stinger Soft Mamsuite QMate J.Leung C.Morris Iambic OOPSoft Catamount Ultrasoft velikost kB 37 87 76 87 84 117 57 104 181 Cena $ - 30 20 15 20 20 15 30 20 + 9,95 MAM Report 34,95 Pocket Účty Typy účtů - - A - A A - A A Multicurrencies - A A A A - A A A Varování při přečerpání A A - A - - - A A Definovatelné varování (částka) - A - A - - - A A Reminder - - - A - - - - Další údaje (banka atd.) - - - - - - - A A Kategorie v transakcích Komu A A A - - A - A A Kategorie A A A - A A - A A Typ - - - A - A - A A Projekt - A - - - - - A - Description - - - A A - - - Trip (cesta) - A - - - - - - - Údaje v transakcích Cleared A A A A A - - A - Receipt/Tax A A - A - - - - - Billable - A - - - - - - Ref # A - A A A A - A A Memorize/Flag A - A - - A - - A Nastavení desetinných míst A A A A - - - - Purge/Trim - A A A A A A A A Purging jen označených - A A A - - A A A Finanční výpočty - - - A - - - - - Opakování transakcí A A - A A A A - - Od - A - - - - - - - Do - A - - A - - - - denně/ročně - A - A - - A - - týdně /měsíčně A A - A A A A - - Další schopnosti Export - A - A A - A A - Ikony, strukturované kategorie - - - - - A - - - Ukaž poslední obrazovku - A - - - - - - - Heslo přístupu A A A A - A A A Split u transakcí - - A - A - - A A Vestavěný TIP/kalkulátor - A - - A - A - Desktop Conduit - qiv, csv qiv, csv csv csv - csv tdf, qiv - desktop aplikace - A Quicken - - - - - Money Sestavy A A - A A - - A - Stav k libovolnému datu A A - A A - - A - Přehled za období - A - - A - - A - Sestavy dle účtů - A - A A - - A - Sestavy dle kategorií, filtrace, uživatelské sestavy - A - - - - - A - Sestavy dle projektů apod. - A - - - - - - - Budoucí datum/období - A - A A - - A -

Shrnutí a závěr

Jednou větou - moje zatím nejsložitější srovnávací recenze (i když jsem profesně z finančního oboru). Při zvažování nákupu je třeba si předem odpovědět na otázku, co člověk po takovém programu chce, co si od něj slibuje, do jakých podrobností chce zacházet, zda je program určen jen pro osobní účely, či zda si chcete sledovat firemní účetnictví apod..

Chcete-li hlavní program na PC a Palm mít jako kalkulačku v terénu, do které pouze bezprostředně zadáte data o transakci, doporučuji Q-Mate, či Ultrasoft Pocket Money (zde záleží na desktop aplikaci, kterou používáte - například k MS. Money potřebujete Ultrasoft Pocket Money. (Zcela nedávno se na stránkách firmy Infinity Softworks objevil program WalletMate, který je rovněž přímo určen pro sběr dat a jejich následnou analýzu v Excelu.)

Hodláte-li si odděleně sledovat například osobní finance a svoje podnikatelské účty, je výhodné pořídit si program, který má kategorie/třídy (ne kategorie u transakcí, ale kategorie jako filtrační rozbalovací menu nahoře) - to umí PocketMoney a MoneyPocket. Jde to ale i s ostatními programy s použitím jiného třídícího znaku. Například zaregistrovaný PMT umí vést až 9 oddělených databází.

Velmi názorné z hlediska pochopení pojmů, termínů i souvislostí jsou programy AllMoney a PMT. Obzvlášť ten posledně jmenovaný bych doporučil všem, kteří tápou v odborných termínech aktiva/pasiva, příjmy a výdaje, transfery, bilance, výsledovka apod.. AllMoney zase má pro laiky velmi přítulný design, včetně definovatelných ikon (inu - Iambic...)

Nejvíc statistik a reportů vám poskytnou MAMPro (ovšem se zakoupením MAMReportu) a MoneyPocket. Neanalyzujete-li data v desktop programu, jsou tyto schopnosti velmi užitečné.

Důležitá je rovněž schopnost programů exportovat v nějakém formátu data do desktop aplikace - zejména do Excelu. MAMPro nabízí navíc k volnému stažení speciální desktop aplikaci, kde můžete přímo pracovat s vašimi pdb daty.

Account&Loans disponuje zase speciální obrazovku pro výpočty úvěrů, půjček a leasingů, včetně zadání úvěrových účtů. Může to mít zvláštní půvab pro uživatele s mnoha úvěry (například nákupními), je ovšem třeba říct, že tyto úvěrové účty můžete sledovat i v jakékoliv jiné aplikaci (a patřičné výpočty za vás již udělá váš věřitel:-)

Přeji vám mnoho štěstí při odzkušování a výběru toho vašeho pravého finančního programu, který (vzhledem k množství těchto produktů a jejich užitečnosti) do vašeho Palm/Pilota jistě patří.

Na úplný závěr - poznali jste z recenze, který je ten můj osobní finanční program ? Já se po seriózním odzkušování rozhodoval mezi MAMPro a PMT, vyhrál PMT pro svoji jednoduchost a přehlednost, schopnost pracovat s více databázemi i časté updaty (např. mi Charles Morris přislíbil, že v dalších verzích umožní třídit descriptions, které používám jako subkategorie, a umožní vypočítat průměrný měsíční zůstatek na kontě, ze kterého některé naše banky počítají poplatky za služby)