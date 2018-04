Osmigigová monstra – srovnali jsme Apple iPhone, Nokii N81 8GB a Sony Ericsson W960i

Dnešní srovnání je opravdu hodně zvláštní. Nemohli jsme si pro něj totiž snad vybrat rozdílnější soupeře. Každý ze srovnávaných telefonů funguje na jiné softwarové platformě a každý má jinou konstrukci. Spojuje je na první pohled jen fakt, že jsou k dostání s 8 GB vestavěné paměti.

A právě vestavěná paměť byla hlavním kritériem pro dnešní srovnání. Jistě, velkým množstvím pamětí lze dnes doplnit spoustu telefonů, ale 8 GB vnitřní paměti je v současnosti vrchol a značí jasné předurčení telefonu pro práci s multimédii.

Ve srovnání se tak soustředíme právě na oblast přehrávání hudby a videa a na další zábavní funkce, nevynecháme ani schopnost práce s internetem. Ostatní aspekty necháme tak trochu stranou a buď se o nich nezmíníme vůbec, nebo je projdeme jen letmo, jak Apple iPhone, tak Nokii N81 8GB a Sony Ericsson W960i jsme vám popsali v důkladných recenzích, na které vás tedy také odkážeme.

Všechny tři srovnávané přístroje můžeme zařadit mezi chytré telefony, i když je pravda, že iPhone se jím oficiálně stane až po uvedení firmwaru 2.0. Nebudeme se však tvářit, že nevíme, že se do hacknutého iPhonu nedají nahrávat prográmky už teď. Apple iPhone se u nás samozřejmě zatím neprodává, takže berte tento test spíše jako shrnutí možností a porovnání konkurence – jak Sony Ericsson W960i, tak Nokia N81 totiž vznikly jako reakce na telefon od Applu. Nyní ale už k samotnému porovnání.

Vzhled a konstrukce – tři z jiného světa

Z konstrukčního a designového hlediska vedle sebe stojí tři zcela rozdílné přístroje. Sony Ericsson W960i jsme v recenzi kritizovali za poměrně laciný vzhled, po boku soupeřů je tato vlastnost ještě markantnější. Vadí nám také jeho vrzající kryt baterie. To Nokia N81 působí důstojněji než W960i a na první pohled vypadá ze všech přístrojů nejvíce jako běžný mobil. Ačkoli má vysouvací konstrukci, zpracování není prakticky co vytýkat, v otevřeném stavu má mechanismus jen minimální vůli. V krajních polohách by se nám ale líbily jasné a pevné dorazy. Použité lesklé povrchové materiály se snadno špiní a jsou na nich vidět otisky prstů a mastnota.

Co naplat, pokud jde o design a kvalitu konstrukce, zmínění konkurenti mohou Apple iPhonu pouze závidět. Tenké kovové tělo a obří lesklá čelní plocha přilákají pozornost snad i mrtvého. Design je prostě jednoduchý a přesto líbivý, bez zbytečných kudrlinek. A kvalita zpracování je naprosto bezprecedentní, iPhone v ruce působí skoro jako by byl vytesaný z kamene. Lépe zpracovaný mobil jsme snad v redakci nikdy neměli. Jediná výtka tak může směřovat k neustále zapatlané čelní ploše, zde si ale nemají konkurenti co vyčítat.

Displej a ovládání – pokrok nezastavíš

Právě kategorie ovládání a displeje je tou, kde se všeobecně očekává jasná dominance iPhonu. A asi nemá smysl vás dlouho napínat – iPhone opravdu jasně vede. 3,5 palcový zobrazovač s úhlopříčkou 3,5 palce a rozlišením 320 x 480 bodů je opravdu unikátem. Podobný displej najdeme jen u některých handheldů od Palmu. Jistě, některá Windows Mobile zařízení disponují VGA displejem, ale rozlišení iPhonu je plně dostatečné a je jistě dobrým kompromisem vzhledem k výkonu systému a spotřebě energie.

To displeje Nokie a Sony Ericssonu s úhlopříčkami 2,4 a 2,6 palce a rozlišením 320 x 240 bodů vypadají jako chudí příbuzní. Jistě, Nokia vede jemností zobrazení, ale ta je v toto chvíli snad až přílišná. To úhlopříčka 2,6 palce u W960i se dlouhodobě ukazuje být ideálním rozměrem pro QVGA displej – jemnost zobrazení je stále dostatečná a přitom je displej již dost veliký. Displej Sony Ericssonu je dotykový, ale iPhone proti němu vytahuje další trumf, který je technologie Multi Touch. Z praktického hlediska nám ale přijde důležitější, že displej iPhonu kryje sklo, kdežto u Sony Ericssonu je zde jenom jemná vrstva digitizéru. K zacházení s iPhonem vám bude vždy stačit prst, u Sony Ericssonu musíte občas vytáhnout stylus. Na druhou stranu, jsou situace, kdy by se ten hodil i u iPhonu. Jenže iPhone žádný stylus nemá a navíc ani na jeho dotek nereaguje.

Uživatelské prostředí iPhonu bývá velebeno za svou eleganci, jednoduchost a rychlost. Ano, všechny tyto atributy mu lze přiřknout, ale vše není zas tak jednoduché. OS X v iPhonu má i v tomto ohledu své nedostatky. Někdy až k ad absurdum dovedená jednoduchost uživatelského prostředí iPhonu znamená, že neexistuje třeba způsob, jak měnit vzhled prostředí, nastavíte si jedině tapetu. Pravda, zatím se spíš konkurence a různí kutilové snaží přinést vzhled iPhonu na jiné platformy, ale jednou se jeho uživatelské prostředí okouká. A co potom? Většina úkonů je u iPhonu doslova na dosah prstu, ale některé složitější záležitosti jsou skryty poměrně hluboko v menu nastavení, což může být dost otravné. A co se rychlosti týče, ano, iPhone je rychlý, ale světové rekordy rozhodně netrhá.

Všudypřítomné animace totiž opticky zrychlují některé přechody a tak v praxi zjistíte, že OS X je vlastně stejně rychlý, jako Symbian S60 3rd Edition v Nokii N81. V jednom si ale přeci jenom iPhone v rychlosti náskok nechává – nikdy se nezadrhne a nezpomalí, kdežto Nokii ke chvilce přemýšlení čas od času přivedete. Není to ale nic tragického. Uživatelské prostředí S60 vyniká jasnou strukturou, která je velmi příbuzná běžným mobilním telefonům. Obrovskou výhodou je, že si však celé menu můžete přeskládat naprosto jak se vám zlíbí. iPhone je tak sice jednoduchý, ale Nokia se drží klasiky a nabízí daleko více možností individualizace.

To UIQ tak flexibilní není, ale individuální grafická schémata uživateli také nabídne. Uspořádávat položky lze také, ale jen do určité míry. Zde ale jinak výhody UIQ končí. Systém už na první pohled působí ze všech tří srovnávaných nejméně moderně a nejvíce se tento fakt projeví na samotném ovládání. Sony Ericsson W960i je v něm totiž hodně schizofrenní. Mnohdy si vystačíte pouze s dotykovým displejem a i pouhým prstem – ikony bývají dostatečně veliké. Jenže najednou přijde chvilka, kdy je zapotřebí stylus, protože se objeví objekt, do kterého se prstem strefíte jen těžko. Ještě nepříjemnější je fakt, že celé UIQ na uživatelské pokyny reaguje poněkud letargicky a medaili za rychlost si rozhodně systém nezaslouží, spíše naopak. Ze srovnávaných systémů je UIQ také systémem nejméně stabilním.

Model W960i disponuje i klasickou klávesnicí a v ovládání má pomoci i kolečko Jog Dial na boku přístroje. Kolečko sice funguje dobře, jenže nenabízí možnost vrátit se zpět a tak v tomto případě opět musíte sahat na displej, nebo přehmátnout na tlačítko na klávesnici. Na klávesnici zase chybí jakékoli směrové klávesy nebo klávesy kontextové, takže UIQ je v podání W960i obzvláště pro neznalého uživatele opravdovým zmatkem. Jistě, na nezvyklé ovládání se dá zvyknout, ale konkurence to umí lépe.

Nokia si například vystačí bez dotykového displeje a s klasickou sadou tlačítek. Jenže ani zde není vše naprosto bezproblémové. U modelu N81 se totiž výrobce rozhodl telefon opatřit speciálními klávesami pro ovládání přehrávání. To je sice dobrý záměr, ale v praxi spíše máte chuť konstruktéry jít zavraždit. Tlačítka pro ovládání přehrávání se totiž vměstnala do úzkého prostoru mezi navigační klávesou a ostatními ovládacími tlačítky. Takže se vám naprosto běžně stane, že místo mazací klávesy si pustíte přehrávání hudby, místo tlačítka menu pak zmáčknete tlačítko Stop. Je to k vzteku a dojem z N81 to opravdu hodně kazí.

Apple tak z tohoto souboje vychází vítězně, ale nikoli bez ztráty kytičky. Navíc by mohli uživatelé namítat, že se na něm bude špatně psát. Jenže jeho virtuální klávesnice je překvapivě dobře použitelná a to i přes to, že telefon nenabízí žádnou vibrační odezvu (existuje na to hack). Na konkurenčních telefonech s klasickou numerickou klávesnicí ale můžete psát i poslepu, což na iPhonu rozhodně nejde.

Telefonování a zprávy – klasika vede

V oblasti telefonování a zpráv můžeme poměrně jednoduše předem odhadnout vítěze. Je jím Nokia N81, která se prostě a jednoduše nejvíce chová jako mobilní telefon. Nemá smysl se zde o telefonních funkcích rozepisovat, Nokii ale opravdu nechybí nic podstatného. Velmi dobře je na tom v této oblasti i Sony Ericsson. Oba telefony navíc nad iPhonem triumfují díky podpoře sítí třetí generace a videotelefonování.

To iPhone zrovna nejšpičkovějším telefonem nazvat nemůžeme. Přepínač vyzvánění je sice velmi praktický, ale vyzváněcí profily jsou přeci jenom vyzváněcí profily (ani UIQ zde zrovna nezáří). iPhonu ale chybí i možnost klasického vyhledávání v telefonním seznamu (firmware 2.0 ji přinese). Dotykový displej nedává dostatečnou jistotu při volbě a vytáčení čísel a opět vyžaduje plnou pozornost uživatele. U SMS zpráv je sice hezké, že je iPhone řadí do konverzací, ale nemožnost smazat jednu určitou zprávu je dost limitující. Vždy musíte smazat právě celou konverzaci, což zase nemusí být to, co chcete.

Mnohé tyto operace s iPhonem navíc jdou lépe, pokud používáte obou rukou. Dokonce i přijetí hovoru je jistější v případě, že jednou rukou telefon držíte a druhou hovor přijmete posunutím ukazatele na displeji. To opět není vždy příjemné a jednoduché ovládání iPhonu s jediným tlačítkem zde dostává na frak.

Ale i v oblasti telefonování a zpráv se najde u iPhonu pár pozitiv – hezká je třeba možnost řazení kontaktů podle příjmení, ale zároveň si můžete vybrat, že jako první se bude zobrazovat křestní jméno. Jen kdyby se k synchronizaci nemusely používat iTunes.

Organizace a data – nepracujeme

Všechny tři srovnávané přístroje disponují operačním systémem a umožňují doinstalovávání aplikací. Tedy, iPhone to oficiálně bude umět až za pár měsíců, ale všichni víme, jaká je realita. Aplikace dávají ve všech případech možnost si telefony funkčně přizpůsobit k obrazu svému. Z hlediska dostupnosti programů je na tom nejlépe Nokia a její S60, iPhone začne mocně náskok konkurentů dotahovat zanedlouho. A upřímně řečeno, UIQ by se mělo začít bát, protože zrovna jeho programová základna není kdovíjak široká.

Co se organizačních funkcí týče, porovnávané telefony nabízí klasickou sadu PIM funkcí v čele s kalendářem. Apple pak ve svém telefonu nabízí ještě kalkulačku, hodiny s budíky a poznámky, konkurence má sadu nástrojů podstatně širší. Tentokrát si o dílčí vítězství říká Sony Ericsson, protože jeho funkce pro organizaci času nemají naprosto žádnou mezeru.

Navíc výrobce přidává doslova manažerské funkce jako aplikaci Quick Office pro práci s dokumenty, nebo možnost skenování vizitek. Sony Ericsson je opravdu nejlépe připraven pro pracovní použití a to třeba i díky nejdokonalejší podpoře Exchange serveru. Tu ale mají konkurenti také. iPhone boduje přítomností Google Maps, aplikaci pro přehled počasí a kurzovním lístkem, nejde ale o nic, co by na konkurenční přístroje nešlo doinstalovat.

Hlavním trumfem iPhonu je jeho internetový prohlížeč Safari. Ten ale opět boduje hlavně díky velikému displeji a dotykovému ovládání. Browser v Nokii totiž používá stejný vykreslovací engine a stránky na něm vypadají prakticky stejně. Jen je musíte přibližovat pomocí tlačítek a displej je malý. Nejhůře je na tom v tomto případě Sony Ericsson, který má starší verzi prohlížeče Opera. W960i navíc nabízí sice 3G připojení, ale chybí mu EDGE a HSDPA. Nokia má sestavu kompletní, iPhone má jen EDGE, ale načítání stránek na něm je jen o malinko pomalejší – Nokia má totiž více práce s jejich vykreslením, iPhone používá daleko silnější procesor.

Zábava – to je ono

Multimédia a zábava, to je to, proč byly srovnávané přístroje vytvořeny. Apple iPhone je v této oblasti považován doslova za modlu. A opravdu, coby hudební přehrávač nebo přehrávač videa se zdá být skoro dokonalý. Jenže opět není všechno zlato, co se třpytí. iPhone se totiž na ten post nejvyšší postaví jen v případě, že se budete kamarádit s desktopovou aplikací iTunes. Bez ní do něj mediální soubory prakticky nedostanete a jen těžko si je v telefonu budete uspořádávat. Ten sice nahrané skladby a klipy třídí podle autorů, alb, abecedy a mnoha dalších kritérií, navíc nabízí originální procházení alb pomocí jejich obalů. To ovšem předpokládá, že k hudbě máte všechny tyto náležitosti a jednotlivé soubory jsou patřičně označeny. Vlastní playlist si můžete v telefonu vytvořit jen jeden, na zbytek potřebujete iTunes.

Pokud ale iTunes snesete, nemá iPhone opravdu konkurenci. Ostatně, ta od Applu v této oblasti spíše opisuje. A zatím se jí nepovedlo vše opsat dokonale – iPhone zůstává jedním z mála přístrojů, který si například pamatuje, kde jste přestali s přehráváním videa.

Nejvíc je kopírování vidět u Nokie N81. Ta si od Applu, tentokrát však z iPodu, vypůjčila kruhový ovladač Navi – pokud jezdíte prstem dokola po navigační klávese, můžete takto v mediálním menu listovat obsahem. Nutno podotknout, že ne vždy to funguje dobře a na klávesu musíte nezvykle tlačit. Nokia rovněž nabízí ono procházení alb s náhledy obalů, ale v jejím podání to prostě není ono. V telefonu si ale můžete vytvářet svoje vlastní playlisty a svobodně si ho můžete připojovat k jakémukoli počítači se vám zlíbí. Nokia podporuje USB Mass Storage, Sony Ericsson ho má také. Nokia a iPhone mají na svém těle klasické 3,5 mm Jack konektory, Sony Ericsson připojuje sluchátka přes systémový konektor. Naštěstí mají ta v balení rovnou redukci, takže si k telefonu můžete rovněž připojit libovolná sluchátka. Nutno ovšem dodat, že sluchátka dodávaná k Sony Ericssonu jsou z konkurentů zdaleka nejkvalitnější.

Hudební přehrávač v modelu W960i vychází z běžných modelů výrobce a jen přidává některé funkce, jako například vizualizaci. Výborná je také možnost třídit si hudbu podle nálad. Přehrávač v telefonu můžete ovládat pomocí senzorových kláves, které při jeho aktivaci vysvitnou pod dislejem. Po troše cviku se s nimi pracuje opravdu dobře.

Sony Ericsson má oproti konkurenci ještě jeden trumf – tím je jeho fotoaparát. Zatímco konkurenti nabízí dvoumegapixelový modul bez ostření (a iPhone dokonce bez jakéhokoli nastavení), W960i přináší relativně kvalitní třímegapixelový modul s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou (tu má N81 také). Nokia zase boduje v případě her – model N81 totiž nabízí podporu nové platformy N-Gage.

Shrnutí – rozporuplné dojmy za vysokou cenu

Porovnávané telefony jsou drahými přístroji s poměrně širokým spektrem funkcí a důrazem na multimédia. Je těžké určit vítěze, porovnávané přístroje jsou velmi rozdílné a každý sedne jiné cílové skupině. Trochu paradoxně nám však připadá, že tyto modely nemají mnoho smyslu. Na každém ze srovnávaných přístrojů totiž najdeme hned několik chyb, které budou pokročilejšímu uživateli v každodenním používání vadit. Nokia má hloupě řešený blok ovládacích kláves, svým ovládáním a rychlostí reakcí se nemůže chlubit Sony Ericsson. Apple iPhone a jeho řada omezení by pak vydala na samostatný článek.

Jenže. Ano, pro pokročilého uživatele schopného vydat spoustu peněz za mobilní telefon není ani jeden přístroj dostatečný. Ale co pro obyčejného uživatele, který opravdu hledá jednoduché zařízení pro práci s hudbou a videem? Pak jasně vítězí iPhone a naplno se projevuje jeho genialita – rčení v jednoduchosti je krása zde platí dvojnásob. Za rozmyšlení ale stojí, zda takový uživatel potřebuje iPhone a nestačil by některý z jednoúčelových multimediálních přehrávačů. Nemusíme chodit ani nijak daleko, spíše než iPhone bychom takovému uživateli doporučili iPod Touch a nějaký jednodušší mobil. Tato kombinace mnohdy vyjde levněji a uživatel si může být jistý, že ke každému účelu používá zařízení, které dovede jeho požadavky splnit co nejlépe.

Pokud přeci jenom vyžadujete zařízení typu vše v jednom, pak je třeba si rozmyslet, zda chcete především telefon, nebo především přehrávač. Pokud to druhé, pak je iPhone jasnou volbou. Pokud to první, pak vám nedoporučujeme ani jeden z konkurenčních přístrojů. Podle vašich nároků zvolte raději třeba některou jinou symbianovou Nokii s velkou paměťovou kartou, u Sony Ericssonu vám pak můžeme spíše než W960i doporučit některý z vyšších modelů řady běžných telefonů, opět s dostatečně velkou paměťovou kartou. Namátkou vybereme třeba W890i, K850i nebo K660i, které stojí na nové hardwarové platformě. Velká očekávání budí přicházející osmigigové véčko W980i. A samozřejmě existují i další značky.

A jak tedy vlastně dopadl náš dnešní trojboj. Pokud mermomocí chcete vítěze, pak je jím dle našeho mínění Apple iPhone. Druhou příčku bychom přiřkli Nokii N81 8GB a poslední místo zbylo na Sony Ericsson W960i.