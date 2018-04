Oskarův WAP se 30. října stane skutečností

Oskar dnes na veletrhu Invex oznámil spuštění svého WAPu (Wireless Aplication Protocol), ke kterému dojde 30. dříjna. Implementace je dořešena, stejně tak služby nabízené na platformě WAP. Pro zákazníky je připraveno nejen připojení pomocí WAPu, ale i obsah, tedy jakýsi Oskarův portál, nazvaný Oskarovy stránky.

Ceny za připojení k WAPu Oskar zatím tají, ovšem obsah jeho portálu je naopak dobře známý. Krom klasických informačních služeb se pomocí WAPu bude možné podívat na podobné stránky týkající se Oskarty, jako na internetu. Můžete si tedy zjistit nejen stav účtu, ale také se podívat na detailní výpis vašich volání a nebo si svůj účet dobít. Také máte k dispozici výpis jednotlivých dobíjení, která jste kdy učinili, ať již na internetu, WAPu nebo klasickou cestou.

Z dalšího obsahu Oskarových stránek stojí za zmínku například přehled televizních programů, aktuální výsledky všech her a loterií provozovaných Sportkou nebo sportovní zpravodajství. Poněkud komplexnější informační služby potom poskytuje stránka Evropské Databanky, na níž je možné vyhledávat libovolné firmy a získávat o nich veškeré informace. Podobný přístup naleznete i na stránkách věnovaných dopravním spojením, tady autobusům a vlakům. Systém vyhledá spojení mezi vámi zadanými stanicemi, podá informace o omezeních vyhledaného spoje atd. Při problémech s jazykovou bariérou pomůže slovník, který zatím nabízí překlad do a z angličtiny a němčiny. Jde samozřejmě pouze o průřez hlavním obsahem, konečná nabídka by měla být šírší, včetně odkazů na externí WAPové vyhledávače.

Koncem měsíce se tedy mohou zákazníci Oskara těšit na dlouho očekávané spuštění WAPu. Právě ve spojení s WAPem a datovou komunikací vůbec bývá v poslední době nejčastěji skloňován termín GPRS. Tato technologie umožní rychlejší datové přenosy a znamená výhodnější připojení, díky platbě za data, nikoliv za čas připojení. Oskar nyní usilovně pracuje na implementaci a testování svého GPRS řešení, dodávaného firmou Ericsson. Dle slov generálního ředitele Českého Mobilu, Johna Eddyho, by ke komerčnímu spuštění GPRS u Oskara mělo dojít po novém roce.