Oskarův SMS spam vás zastihne v zahraničí

Náš nejmladší operátor Oskar v nabídce roamingových služeb za oběma dalšími operátory lehce zaostává. Nemá zdaleka tolik roamingových partnerů jako Eurotel nebo T-Mobile, což příliš nevadí při cestách po Evropě. Ve vzdálenější cizině to může být ale nepříjemné. Víc než jindy v tomto případě platí: Nejdřív měř, potom řež. Ještě před cestou tedy doporučujeme navštívit stránky Oskara a zkontrolovat, jestli je vaše vyvolená země v seznamu a Oskar tam roaming nabízí.

Drtivou většinu turistických destinací v seznamu najdete, ale mnohdy s omezeným počtem roamingových partnerů. Odměnou za určitá omezení je často levnější sazba hovorného - především za příchozí hovory. Pokud cestujete do vzdálenějších zemí, v některých případech pak můžete svojí SIM kartu Oskara nechat doma v šuplíku, byla by vám nanic. Namátkou jmenujme ostrov Man patřící formálně pod Velkou Británii, ale s vlastním jediným operátorem. S tím Oskar smlouvu nemá, ale konkurenti ano.

Na exotické pláže bez Oskara

V Asii vám bude Oskar na nic třeba v poměrně hojně navštěvované Indonésii dále třeba na Novém Zélandu. Příkladů lze najít víc, v Americe je to nyní velmi populární Venezuela, ale třeba i Argentina a drtivá většina zemí Jižní a střední Ameriky. V Africe pak Oskar nabízí roaming v pouhých šesti zemích, nutno podotknout, že těch nejčastěji navštěvovaných. Dodejme, že oba další tuzemští operátoři roaming v těchto zemích nabízejí a často hned s několika partnery.

Pokud tedy do některé země bez Oskarova roamingu míříte a berete si kartu jiného operátora, okamžitě všem známým s číslem u Oskara vzkažte, aby je ani nenapadlo posílat vám byť jen jedinou SMS. Ta totiž v zemích, kde Oskar nemá roamingového partnera, dokonale ucpe váš mobil. SMS dorazí dvacetkrát, padesátkrát, nebo klidně stokrát, mobil bude pípat či vibrovat třeba celý den, ale klidně i mnohem déle. I kdyby se jednalo o ten nejdůležitější vzkaz, za chvíli budete jeho autora proklínat.

Chcete jednu SMS stokrát?

Autor za to ale vůbec nemůže. Ani nemusí vědět, kde se nacházíte a popravdě: Proč by také měl? Chyba je na straně Oskara. Ten by měl v těchto případech rozesílat SMS a neptat se na potvrzení o doručení, pokud jej technicky nedokáže získat. Zpráva se tak odesílá opakovaně, což je velmi nepříjemné a navíc to otravuje uživatele úplně jiných operátorů.

Praktická pomoc není téměř žádná. Mobilů, které dokáží odmítat SMS od vybraných uživatelů, je minimum. Drtivá většina to nezvládá. Zbývá tak buď vypnout mobil, nebo zahltit paměť SMS, aby již žádná další nepřišla. Obě řešení jsou poněkud nesystémová, ale co naplat, oskarův roamingový SMS teror je neodbytný.

Řešení? Neexistuje… nebo ano?

Oskar se k problému postavil čelem a slibuje nápravu. Zde je jeho oficiální vyjádření:

V případě, že dochází k vícenásobnému doručování SMS zpráv zákazníkům jiných mobilních sítí přihlášených do sítě zahraničního operátora, který nemá s Oskarem roamingovou dohodu, jde bohužel o problém na straně zahraničního operátora. Textová zpráva přicházející z Oskara se doručí uživateli jiné sítě, ovšem zahraniční operátor nepošle informaci o doručení zprávy zpět do Oskarového SMS centra. Jelikož naše SMS centrum tuto infromaci o doručení neobdrží, snaží se tuto zprávu poslat opakovaně. Takto fungují standardně všechna SMS centra.

Vzniklou situaci se bude Oskar snažit řešit tím, že osloví své konkurenty (T-Mobile a Eurotel) a požádá je o spolupráci při vyjednávání s jejich roamingovými partnery v zemích, kterých se tento problém týká, aby bylo zasílano potvrzení o doručení SMS zprávy i v případě, ze Oskar nemá s daným operátorem v zemi uzavřenou roamingovou smlouvu (Pozn.: Obdobně bude Oskar postupovat v případě, že by tato situace vznikla na straně našich roamingových partnerů.). Stejným způsobem máme problém ošetřen na naší straně. Zajišťujeme nastavení signalizace naší sítě spolu s odesíláním potvrzení o doručení SMS zprávy do naší sítě také operátorům, se kterými nemáme uzavřenou roamingovou smlouvu.

Jsme si vědomi, že několikanásobné doručování stejné SMS je velmi nepříjemné zvláště nyní, kdy zákazníci operátorů tráví vysněnou dovolenou v některé exotické destinaci a chtějí být k kontaktu s domovem. Věříme proto, že podobných případů bude ubývat.