Oskarův email na SMS: stále zataženo

Po službě umožňující předávání emailů na mobilní telefon jako SMS zprávu je u Oskara značná poptávka. Ačkoliv internetovou bránu pro posílání SMS zpráv přes Oskarovy webstránky představil Český Mobil již na jaře, slibovaná SMS brána z emailu stále není dostupná. Jedinou možností pro lidi, kteří ji opravdu potřebují, je naše SMSGate, která ovšem emaily předává právě přes webovou bránu.

Vyřešení tohoto problému slibuje Oskar již delší dobu. Jedním z neoficiálních termínů, který se ovšem nepodařilo dodržet, byl srpen. Bohužel, realizace brány se stále protahuje.

Na tiskové konferenci Oskara jsme se ptali lidí, kteří mají vývoj SMS služeb u Oskara na svědomí. Bylo nám řečeno, že Oskar by rád tuto SMS-email bránu představil na přelomu roku. Celé řešení totiž podle našich informací ještě není plně "oskarizováno" - tedy zjednodušeno a přizpůsobeno uživatelům dle Oskarových konstrukčních zásad.

Oskar by rád spolu s email bránou představil řešení podobné Paegas Clicku, aby uživatelům mohl nabídnout komfortnější zpracování SMS zpráv a emailové komunikace. To ale znamená delší realizaci a tak uživatelé Oskara musí ještě chvíli vydržet bez možnosti přijímat emaily přímo na mobilní telefon. A to je škoda, protože u konkurenčních operátorů tato služba funguje sice jednoduše neoskarizovaně, ale k plné spokojenosti většiny zákazníků.