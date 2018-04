Oskaru se loni dařilo

Českému Mobilu se loni dařilo. Jeho síť Oskar měla na konci loňského roku 1 179 800 aktivních zákazníků. Za aktivní zákazníky ale Český Mobil od konce roku považuje všechny majitele tarifních programů a uživatele Oskaret, kteří z nich za posledních šest měsíců uskutečnili alespoň jednu placenou operaci. Pokud by se započítaly i Oskarty, které jejich majitelé za posledního půl roku nepoužili (ale dosud nebyly deaktivovány), bylo by zákazníků 1 273 400. Ani jedno z čísel se příliš neliší od našich odhadů.

Pokud bychom hodnotili operátory podle počtu zákazníků (celkových i nově získaných), museli bychom Český Mobil pochválit za to, že stále zvyšuje svůj tržní podíl. V současnosti má celkově 14 % všech aktivních zákazníků (oproti 12 % na konci roku 2001). Jenže ostatní operátoři z toho nemusí mít obavy. Jejich tržní podíl sice klesá, ale v absolutních číslech získávají více zákazníků než síť Oskar. Ta zkrátka roste rychleji než trh, ale konkurenci v absolutních číslech zdaleka nedohání.

Vedle počtu zákazníků sítě Oskar rostl i obrat a ekonomické ukazatele Českého Mobilu. Celkové tržby loni dosáhly 7,366 miliardy korun, což je o 54 % více oproti tržbám za rok 2001 (4,772 miliardy korun). EBITDA (provozní zisk před zdaněním a odpisy) za rok 2002 byl 649,4 milionů korun. Celkově loni hospodařil Český Mobil podle informace agentury ČIA se ztrátou 1,53 miliardy korun. V roce 2001 tyto ukazatele dosahovaly hodnot –1,533 miliardy (EBITDA) a 3,1 miliardy korun (účetní ztráta).

Ukazatele počtu zákazníků (v tisících):

Síť Konec 2001 Podíl (%) Konec 2002 Podíl (%) Noví za 2002 Podíl (%) Noví za 4Q/02 Podíl (%) Eurotel 3 238 47 % 3 891 45 % 653 40 % 213 37 % Oskar 858 12 % 1 180 14 % 322 20 % 134 23 % T-Mobile 2 850 41 % 3 510 41 % 660 40 % 227 40 %

Budou-li se finanční výsledky vyvíjet stejným tempem a směrem i letos, měl by na konci roku již Český Mobil vykázat zisk po zdanění a odpisech a začít tak vydělávat. Pokud ovšem nedojde k miliardovým investicím do sítě Oskar, což by si mohlo vyžádat posílení kapacity pro GPRS, spuštění služeb MMS nebo vysokorychlostních datových přenosů EDGE. To by pro Český Mobil velmi pravděpodobně znamenalo další účetně ztrátový rok.

Údaj, kterým se jistě bude Český Mobil chlubit, je ukazatel ARPU. Jde o průměrný měsíční příjem na zákazníka (nezapočítávají se poplatky za roaming u zahraničních návštěvníků v síti Oskar). Za poslední čtvrtletí roku dosáhl tento ukazatel 18,96 USD (588,80 Kč). Loni ve stejném období činila hodnota ARPU 18,14 USD. Při vyjádření v korunách jde ale o pokles – zatímco loni dosahoval průměrný kurz amerického dolaru 36,85 Kč, letos použil Český Mobil kurz pro přepočet 31,05 Kč za dolar. Loňská hodnota ARPU tak odpovídá 668,50 Kč. I tak jde ale o zajímavý výsledek, který by podle Českého Mobilu měl být lepší než v případě českého RadioMobilu (ten zveřejní loňské výsledky 11. března).

Poslední čtvrtletí loňského roku bylo v síti Oskar ve znamení speciální edice Oskaret a nabídky zvýhodněných mobilů nebo volání o víkendech zdarma. To už samo o sobě přiláká dost zákazníků. Tyto akce ale mají velmi dobrý vliv i na již zmiňované finanční ukazatele. Speciální edice Oskaret má totiž aktivační poplatek 900 korun. Pro volání o víkendech zdarma si pro změnu musíte zaplatit šest měsíčních paušálů dopředu. Tyto peníze se samozřejmě pozitivně (a výrazně) projeví i v tržbách a ovlivní i ARPU.

Nabídka zvýhodněných mobilů měla dobrý vliv na strukturu zákazníků Oskaru. Mobily byly výhodné již za standardní ceny; se zvýhodněnými ale byly téměř bezkonkurenční a zákazníci si je rádi kupovali i proto, že na rozdíl od konkurenčních operátorů se nemuseli upisovat k dvouletým závazkům. Český Mobil se spokojil i s pěti měsíci. Když k tomu připočítáte ještě možnost volat o víkendu zdarma v síti Oskar, jde o velmi lákavou nabídku. A právě jí vděčí Český Mobil za to, že se podíl zákazníků s tarifním programem zvýšil z 29 na 36 %. U jiných operátorů (nejen u nás) je obvyklé, že naopak podíl tarifních zákazníků klesá.

Český Mobil se chlubí i úspěchy v segmentu firemních zákazníků. K dispozici sice nejsou žádná přesnější čísla, která by měla reálnou vypovídající hodnotu (snad kromě údajů T-auditu, což je průzkum mezi firmami placený Eurotelem a RadioMobilem), ale i relativní nárůsty udávané Českým Mobilem jsou zajímavé. U středně velkých firem (10 – 49 karet SIM) jde o nárůst o 154 %, u velkých společností (nad 50 SIM) se oproti roku 2001 počet zákazníků Oskaru v tomto segmentu zvýšil o 227 %.