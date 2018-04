Oskarty za 10,- Kč jsou nesmrtelné

Český Mobil nepočítá s tím, že by časově omezil platnost první série 30.000 Oskaret, které umožňují až hodinové volání v síti Oskar za cenu deseti korun. Jak je známo, tyto karty se stávají předmětem spekulací a jejich cena u překupníků vzrostla z původních 400 Kč až na desetinásobek. V souvislosti s případným časovým omezením zvýhodněného volání za deset korun uvedl specialista Českého Mobilu pro styk s médii David Vlk: "Neuvažujeme o tom. Tato možnost bude platit doživotně." Doufejme, že je tím myšlena životnost karty, případně operátora, nikoliv majitele.

Podle Vlka nenese Český Mobil za předražování Oskaret žádnou odpovědnost. Firma lidem pouze doporučuje, aby si předplacené karty kupovali prostřednictvím prodejních kanálů společnosti. To je rada jistě rozumná, nicméně lidé, kteří Oskarty shánějí u překupníků chtějí ony "zázračné, desetikorunové" karty z první třicetitisícové sady. V obchodech se nyní prodávají již "normální" Oskarty, tedy takové, kde je volání i v rámci sítě Oskar počítáno po první minutě a následně po sekundách, a to při sazbě 3,- koruny za minutu.

Obchodováním s Oskartami se nezabývá ani policie. Podle mluvčí policejního prezídia Ivany Zlenákové kriminalisté tuto záležitost zaznamenali v televizním zpravodajství a dospěli k závěru, že nelze počínání překupníků hodnotit jako trestní čin. V tomto případě jde podle jejich názoru o normální smluvní vztah a je tedy pouze na kupujících, zda si stanovenou cenu zboží koupí či nikoli. A jak se zatím ukazuje, mnoho lidí je při koupi první Oskarty ochotno akceptovat i výrazně vyšší cenu. Možná by bylo zajímavé uskutečnit podobný pokus, jako provedli Rychlé Šípy s desetikorunou, s takovouto Oskartou. Tedy přidat k ní lístek, na který se podepíší všichni majitelé. Kdo ví, kolik by se jich za pár let vystřídalo. Prostě, z Oskarty se stává dobrá deviza, když je člověku finančně nejhůře. Buď ušetří na volání, nebo vydělá na prodeji.