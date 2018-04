Oskartě se dostalo vlídného přijetí

Český Mobil včera vyrazil na tuzemský telekomunikační trh se svojí předplacenou Oskartou. Poprvé tak produkt Oskara, do kterého se vkládá mnoho nadějí jakožto předurčení úspěchu Českého Mobilu na trhu, vyšel do ringu až doposud tvrdě ovládaného Twist kartou RadioMobilu a Go kartou EuroTelu.

Ještě včera jsem tipoval, že první den se Oskarta nemůže vyprodat v oné limitované sérii 30 000 kusů. Nemýlil jsem se, ale bylo to vyloženě o chlup. Už kolem dopoledního registroval Oskarkontakt zhruba sedmero tisíc žádostí a do večera se podle neoficiálních a neověřených informací počet objednávek Oskaret vyšplhal přes čtrnáct tisíc.

I naše redakce vyrazila na nákup a to na Oskaří prodejnu na Václavském náměstí. Byla tu zhruba desítka lidí, většina z nich kupovala po jednom ale i vícech kusech balení Oskaret. Dílo šlo prodavačům od ruky, žádná byrokracie se nekonala - pouze přejeli čárkový kód Oskartího balení a vytiskli doklad o platbě a samozřejmě inkasovali.

Poněkud rozpory existují o tom, jak se počítá prvních 30 000 klientů - oficiální informace od tiskového mluvčího zní, že se to počítá podle prodaných SIM karet, některé názory z infolinky ještě dnes tvrdí, že se počítá až samotná aktivace SIM karty. Počítejte raději s horší variantou.

Také je zmatek okolo nabídky 10,50 Kč za hovor v síti Oskar - někde se objevují fámy, že jakmile Oskar dosáhne oné hranice 30 000, pak svoji nabídku tohoto volání zruší i pro lidi, kteří se vešli do těch 30 000 zákazníků. Vypadá to, že to není pravda - ačkoliv v jednom letáku výslovně Oskar upozorňuje na to, že nabídka ceny 10,50 Kč je dočasná. Zatím to ale nevypadá na to, že by ji chtěl zrušit nějak přehnaně brzy, s cenou 6,30 Kč za minutu hovoru by si mnoho příznivců nenašel.

Ve službě samotné ma Oskarta ještě mezery - například při volání na *77 linku si sice můžete vybrat konverzaci v češtině, Oskarta na vás ale dále žblebouní anglicky. Lepší varianta je dobít si Oskartu přes internet. Dobré je, že internetové funkce chodí od začátku, jen výpisy hovorů na internetu se aktualizují jednou denně, takže vám je zatím neukážu.

Další mezeru u Oskara bych viděl v tom, že nejsou k dispozici dobíjecí kupony - jen ten, který dostanete s Oskartou. To by se ale rychle mělo změnit. Také je škoda, že na prodejně nedají vybrat z čísel, které mají na skladě - Oskarty se prodávají bez možnosti výběru jako housky na krámě.

Trochu specificky funguje upozornění na zůstatek. Původně jsem si říkal, že to bude funkce AoC a tedy údaje budou stále na displeji, zatím ale chodí pouze SMS Class0, tedy ta, co se ihned zobrazí na displeji a neuloží se na SIM kartu. V ní přijde jako informace cena hovoru a zůstatek kreditu. Zdá se, že integrátor předplacených karet se nepochlapil a ne vše běží tak, jak má.

Další rozčarování mne potkalo v případě telefonování za paušální cenu 10,50 Kč za hovor. Telefonoval jsem na oskaří mobil tiskového mluvčího Oskara a dvakrát jsem se dovolal na záznamník - 21 Kč v prčicích, aniž bych se něco dozvěděl a to člověka dost rozladí.

Nu, toliko první dojmy - reprodukovali jsme vám tu horší část, tu lepší si samozřejmě můžete přečíst v reklamě. Další zkušenosti později.