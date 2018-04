Oskarta: vyprodáno!

Zhruba tři týdny trvalo Českému Mobilu, než se popral s první várkou předplacených SIM karet sítě Oskar. Z třicetitisícové série se většina již prodala a zbytek vázne na distribučních problémech.

Podle neoficiálních zpráv firma pozastavila distribuci Oskaret až do 9. května 2000 - pro zájemce o tarif 10,50 Kč za maximálně hodinový hovor je tedy nejvyšší čas, kdy prosmýčit poslední zapomenuté obchody.

Od 9. května si budou muset zájemci o Oskartu vystačit s jiným tarifem - původních 6,30 Kč za minutu při volání do všech ostatních vyjma vlastní sítě sice zůstane, ale za volání do sítě Oskar si budete muset zaplatit 3,15 Kč za minutu, tedy polovinu sazby pro volání do cizí sítě.

Touto cenou ale Oskar značně sráží i své ostatní klasické tarify, jako je Volám málo, neřku-li slyším vás, kde je snad jediná výhodnější cena posílání SMS zpráv a mezinárodní hovory.

Nával zájemců o Oskartu zřejmě zaskočil i samotný Český Mobil. Původně proklamovaný termín doručení Oskarty poštou do dvou dnů se u velkého množství zásilek nedaří dodržovat a Oskarty docházejí s více jak týdenním zpožděním.

Odhaduje se, že počet zákazníků sítě Oskar se nyní pohybuje okolo 50 000 uživatelů.