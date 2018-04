Oskarta chystá předvánoční překvapení

Oskar zřejmě zlevní své služby. Alespoň dočasně.

Mobilní telefon jako správný vánoční dárek, to je heslo, které razí naši mobilní operátoři. A aby přesvědčili o atraktivnosti právě své nabídky, agitují také požitkářsky přímočarými argumenty: EuroTel přidává ke každé Go sadě vánoční kupon na 300 Kč (podobně jako vloni) a někde i příslušenství, zatímco RadioMobil balí Twist sady do praktického Rebook batůžku (vloni to byly hodinky Swatch).

Poslední operátor, kterému chyběla ta správná vánoční pobídka, je Oskar. V pátek se ale i on přidá k honu na vánoční dárky a nabídne novým zákazníkům speciální předvánoční nabídku. Pokud si tedy chcete kupovat Oskartu, počkejte si do pátku, s čím Oskar přijde. I u Oskara se totiž předvánoční pobídka bude týkat právě předplacené karty.

Podle našich informací by měl Oskar nabídnout speciálně vánočně zvýhodněné hovorné pro Oskarty. Jak přesně ale bude toto zvýhodnění vypadat, se od nás dozvíte až ve čtvrtek, kdy pro vás budou k dispozici kompletní informace - v předstihu, abyste se na nadílku mohli připravit.

Povšimněte si také, jak každý z operátorů volí jiný přístup k zatraktivnění své nabídky: zatímco RadioMobil vsází na značkové doplňky, s nimiž měl veliký úspěch již vloni, EuroTel se orientuje na přímou úsporu zákazníka, a to právě formou vánočního extra Go kuponu. Která z těchto metod se vám zdá pro zákazníka lepší?