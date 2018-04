Oskarovy faktury jsou zdrojem zábavy

Náš nejmladší operátor musí mohutně investovat do výstavby sítě a tak mu na zakoupení systému pro vystavování faktur zřejmě nezbývá dostatek prostředků. Ve chvíli, kdy nastala známá situace s IPB, částečným vlastníkem Oskara, je zřejmě peněz ještě méně. Není se proto co divit, že faktury docházejí svým příjemcům tak, jak docházejí. Dostávat od Oskara faktury znamená mít jednou za měsíc šanci na zasmání.

Dnes vám díky tomu a ochotě našich čtenářů, můžeme ukázat dva pěkné kousky z Oskarovy účtarny.

První faktura nejen, že je vystavena na nulovou částku, ale její příjemce ji dostává opakovaně a to i přesto, že již přešel z tarifního programu na Oskartu. Možná si však začne svého oparátora víc vážit, protože jen málokdo se o svého zákazníka takhle stará. Považte - každý měsíc mu pošlou obálku, fakturu, kterou musí někdo vystavit a vytisknout, investují do něj i čas poštovní doručovatelky, to vše jen proto, aby svému zákazníkovi doručili bezcenný papír. Bylo by zajímavé zjistit, kolik takových faktur Oskar měsíčně rozešle a o kolik peněz zbytečně přijde.

Tahle faktura je ještě lepší. Oskar posílá fakturu na mínus 7 korun a 4 čtyřicet haléřů. Navíc již dorazila také upomínka na tuto částku. Ani náš čtenář, ani celá redakce jsme nepřišli na to, jak takovou pohledávku uspokojit. Pokud je mezi vámi mistr účetní, prosíme jej o návod. Sami bychom to rádi věděli a zároveň bychom byli schopni poradit každému, kdo by podobnou fakturu v budoucnosti dostal.

Oskárku, nedělej si zbytečnou ostudu.

A ještě přidáme jedno upozornění. Mnozí z vás možná dostali v poslední době letáček s textem "Svátek má Oskar, ale dárky dostanete vy!" Možnost získat Nokii 3210 může být pro řadu lidí velmi atraktivní. Musí sice napsat text písničky, ale proč to nezkusit? Jenže ve chvíli, kdy odešlete příslušný letáček na uvedenou adresu, vztahuje se na vás text ze tří drobných řádků. Jako obvykle, je i toto upozornění napsáno malým písmem. Mohlo by tak snadno uniknout vaší pozornosti.