Od pondělí 11. června mohou zákazníci Oskara používat celkem 170 bankomatů v České republice. Úplnou správu zákaznického účtu uživatelů sítě Oskar nyní nabízí bankomaty Komerční banky, ČSOB a nově i síť bankomatů divize IPB. Aktuální seznam bankomatů, podrobné informace o službě a demoverzi služby naleznete na internetové stránce www.oskarmobil.cz.Oskar nabízí prostřednictvím bankomatů tyto služby: dobití Oskarty, platbu faktury, zálohovou platbu, navýšení volací zálohy u uživatelů tarifních programů, aktivaci roamingu a službu Volání do zahraničí.Oskar tak umožňuje úplný platební styk mezi zákazníkem a operátorem 24 hodin denně, a to nejen pro předplacené služby, ale i pro tarify se zpětným vyúčtováním. Nabízí tedy nejen dobíjení předplacených služeb Oskarta, ale také vše, co souvisí s platbou faktur a aktivací nových služeb.