Oskarovo sněhové zpravodajství, textovky z Rakouska zdarma

Oskar nabízí sněhové zpravodajství z ČR na své službě SMS Info, která samozřejmě funguje na všech typech telefonů. Na číslo 7755 pošlete dotaz specifického formátu.

Když pošlete textovku SNIH KR, obdržíte informaci o třech střediscích Krkonoš, kde je momentálně nejvíc sněhu. Pokud tuto esemesku pošlete opakovaně, obdržíte postupně informace ze všech krkonošských středisek. Totéž lze udělat i v případě dalších pohoří, stačí si jen vybrat z intuitivních zkratek JI (Jizerské hory), OR (Orlické hory), JE (Jeseníky), BE (Beskydy), SU (Sumava), VY (Vysočina), JA (Javorníky) nebo KH (Krušné hory).

Když zašlete dotaz SNIH PEC POD SNEZKOU nebo třeba SNIH MEDVEDIN, vrátí se vám zpráva o situaci přímo v daném středisku.

Můžete si objednat také pravidelné každodenní zasílání zpráv. V tom případě pošlete na 7755 objednávku ve tvaru +SNIH KR nebo třeba +SNIH PEC POD SNEZKOU.

Objednávací SMS se účtuje jako obyčejná textovka do sítě Oskar. Příchozí zpráva stojí 2,1 Kč (včetně DPH), a to i v případě, že je kvůli délce rozdělená do více textovek. Další informace najdete zde.

Sportovní zpravodajství

Oskarovo SMS Info přináší aktuální zpravodajství z lyžařského sportu. Stačí poslat na číslo 7755 textovku SPORT L, popřípadě +SPORT L pro opakované zpravodajství. Dozvíte se aktuální výsledky všech závodů i další zajímavé informace ze sjezdových i severských disciplín. Cena přijaté zprávy je 1,05 Kč včetně DPH.

Textovky z Rakouska zdarma

Ze sítě rakouského operátora A1 můžete mezi 19. a 20. hodinou posílat esemesky do ČR zdarma. Akce trvá od 29. prosince 2002 do 30. března 2003 - tedy po dobu hlavní lyžařské sezóny.