Oskarovo EDGE pokrývá další čtyři města

Na řadu přišla Plzeň, Karlovy Vary, Liberec a Ústí nad Labem. Technologii EDGE spustil Oskar letos v březnu spolu se zavedením neomezeného datového tarifu. V současné době je tak Oskarovo EDGE dostupné v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci Hradci Králové, Českých Budějovicích, Pardubicích a ve výše zmíněných nových lokacích.

Kromě toho mění taktiku pro aktivování datových služeb. Doposud si zájemci o stahování dat přes telefon nebo o využívání služby MMS museli služby sami aktivovat a to prostřednictvím některého z kanálů Oskarovy Samoobsluhy. Nyní to udělá operátor za ně automaticky a to všem, kteří si v posledních 2 letech služby sami nedeaktivovali.

Zákazníci tedy budou mít zmiňované služby automaticky k dispozici, stejně jako je tomu například u velmi populárních textových zpráv. Záleží čistě na zákazníkovi, zda bude služby využívat. Automatické aktivace budou probíhat postupně od října do dubna 2006.