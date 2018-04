Oskarovi včera nefungovala část sítě. Jako obvykle v těchto případech přišly daleko dříve zprávy od čtenářů než zpráva od operátora. Asi ani nemůžeme očekávat, že by to někdy bylo jinak. Co by však být jinak mohlo, je způsob, jakým obecně operátoři informují o rozsahu poruchy. Kromě jedné či dvou výjimek zatím žádný z nich totiž nedokázal oznámit:. Kéž by se to stalo normou. Věčná vytáčení na témajsou již vážně směšná.