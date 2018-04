Oskarovi došla elektřina, jeho zákazníkům signál

Včera v devět hodin dopoledne se třetina Oskarovy sítě odebrala do říše mrtvých. Zákazníci tohoto operátora, kteří se právě nacházeli v Praze, středních, východních nebo severních Čechách byli odsouzení k pohledu na prázdný displej, bez loga operátora. Kromě ojedinělých výjimek se nikomu nepodařilo dovolat. Podobný problém postihl nedávno téměř stejný počet zákazníků, ovšem důvody byly tentokrát jiné. Zatímco minule šlo o překopnutý kabel, spojující Oskarovo centrum v Říčanech se zbytkem sítě, včera dostalo zásah samotné centrum. Lidská chyba způsobila krátkodobý výpadek proudu, který bohužel velmi vážně ovlivnil funkci říčanského MCS (Mobile services Switching Center). Proto si třetina republiky téměř pět hodin nemohla zavolat z Oskara. Všechny záložní generátory nebyly k ničemu, ovšem jen proto, že se o výpadku hned nevědělo. Po několik a minutách již bylo pozdě síť v rychlosti zachraňovat. Techniky čekala práce na několik hodin.

Když krátce před devátou došlo k výpadku proudu v říčanském centru, zjistilo najednou mnoho vlastníků Oskarových SIM karet, že na svém telefonu nemají logo operátora ani žádnou známku přijímaného signálu. V následujících hodinách se jim občas podařilo přihlásit do sítě, ale ve valné většině případů se nepodařilo volat ani posílat SMS. Těm několika šťastnějším se po 10. hodině a 40. minutě, kdy byla síť opět spuštěna, mohlo povést uskutečnit hovor. Do normálu se však všechny postižené oblasti vracely ještě několik hodin a sporadické výpadky se objevovaly až do čtvrté hodiny.

Při posledním výpadku vlastně Oskar doplatil na špatné služby Telecomu, který neměl správně nastavená záložní spojení. Nyní je celá vina na Oskarovi – při konfiguraci některých částí sítě v říčanském hi-tech centru došlo z důvodů lidské chyby k výpadku proudu, který naprosto rozhodil software. Náprava chyby jediného člověka pak stála deset lidí několik hodin zuřivé práce.

Podobně jako svého času Eurotel a Paegas, i Oskar si prochází těžkým obdobím, kdy ho stíhá jedna nemilá věc za druhou. Kromě výpadků jsou tu trvalejší potíže na Zlínsku. Oskar se nyní musí soustředit na to, aby jeho síť byla kromě výpadků z důvodů lidských chyb „nezničitelná“. Kdyby se teď měly přidat problémy z přetížení, mohli by mnozí zákazníci ostře protestovat. Oskar by si měl dát několik týdnů velký pozor a za žádných okolností na sebe neupozorňovat. Další výpadek by mohl rozpoutat pro něj velmi nepříjemné debaty o spolehlivosti sítě.