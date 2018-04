Oskarova Samoobsluha pracuje nonstop !

Uvažovali jste někdy o tom, jaké by to bylo, ovládat některé operátorské služby bez asistence infolinek? Objednat si podrobné vyúčtování, ohlásit a následně si zablokovat SIM kartu po krádeži, mít kontrolu nad výdaji za telefon, nebo prostě informace o svém tarifu? To vše bez zdlouhavého vyčkávání při melodii drásající uši neustálým opakováním? Podobně uvažovali i operátoři a postupně dochází k inovacím i v této oblasti..

Oskar dal zmíněným úvahám zákazníků konkrétní podobu a přišel s novou službou, kterou nazval Oskarova Samoobsluha. Vzhledem k dosavadní kvalitě a časové dostupnosti Oskarovy infolinky je velmi příjemné zjištění, že právě on se rozhodl umožnit zákazníkům přístup ke službám pomocí tónové volby na telefonu, a to nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Bez asistence operátora nyní můžete provádět změny v nastavení služeb nebo dostávat informace o vašem účtu. To však zatím platí jen pro uživatele pevných tarifů Oskara.

Pokud se tedy rozhodnete využít služeb Oskarovy Samoobsluhy, stačí, když zavoláte na známé číslo *608, kde vám konverzant ("plechová operátorka") nabídne několik možností, které můžete tónovou volbou aktivovat. Pokud si z hlavní hlasové nabídky nevyberete a chcete hovořit s živým operátorem, máte dvě možnosti. Po aktivaci jakékoliv položky můžete zvolit podpoložku Spojení s operátorem, nebo prostě vyčkat na lince. Po prvním přehrání nabídky totiž opakování tónových voleb s položkami vyplňuje čas, který trávíte ve frontě. V praxi to znamená, že například při třetím poslechu smyčky vám vpadne operátor do menu. Pro některé položky, jako je například změna PINu nebo PUKu, je zapotřebí zadat osobní heslo, které stejně tak navolíte v základním menu. Měla by tak být chráněna vaše komunikace s Oskarem, ale s využitím hesla se počítá spíše do budoucna s přibýváním nových služeb spjatých s Oskarovou Samoobsluhou.

Po vytočení *608 vám pan Oskar nabídne z pěti hlavních kategorií Oskarovy novinky (*), Informace o vyúčtování (1), Informace o síti, nahlášení ztráty SIM (2), Informace o základních, doplňkových a volitelných službách (3) a Informace o tarifech (4). Po aktivaci jedné z těchto voleb dostanete na výběr z dalších položek, které opět stiskem tlačítka s příslušným číslem aktivujete. Pro lepší přehlednost přikládáme schéma Oskarovy samoobsluhy.

* - Oskarovy novinky

1) Změna osobního číselného hesla

2) Objednání nebo zrušení podrobného vyúčtování

3) Přehled převedených minut

4) Co nového u Oskara - zvláštní nabídky



1 - Informace o vyúčtování

1) Kontrola zůstatku na účtu

2) Kontrola zůstatku volacího limitu

3) Změna osobního číselného hesla

4) Objednání nebo zrušení podrobného vyúčtování

5) Nahlášení změn týkajících se zákaznického účtu

9) Návrat do hlavní nabídky

0) Spojení s operátorem



2 - Informace o síti, nahlášení ztráty SIM

1) Informace o pokrytí signálem

2) Ohlášení problémů s pokrytím

3) Ohlášení ztráty SIM karty

4) Informace o kódech PIN/PUK

9) Návrat do hlavního menu

0) Spojení s operátorem



3 - Informace o základních, doplňkových a volitelných službách

1) Základní funkce

2) Doplňkové a volitelné funkce

3) Oskar v zahraničí

9) Návrat do hlavní nabídky

0) Spojení s operátorem



4 - Informace o tarifech

1) Informace o vašem tarifu

2) Ostatní tarify sítě Oskar

9) Návrat do hlavní nabídky

0) Spojení s operátorem



V každé položce hlavního menu máte stisknutím # možnost zopakování nabídky. Službu jsme vyzkoušeli a funguje bez problémů.

Majitelé Oskaret jsou zatím o Samoobsluhu ochuzeni, ale v budoucnu se počítá se zavedením této služby i na pre-paidy pomocí stejně známé linky *77. Mimo dobíjení a zjišťování stavu kreditu by tak měla přijít i možnost nastavování některých služeb.

Oskar zároveň s uvedením Oskarovy Samoobsluhy připomíná takzvanou Internetovou samoobsluhu, která je dostupná na jeho webových stránkách a kde je možné manipulovat a informovat se podobně jako v hlasovém menu na infolince.

S konverzantem, který nabízí položky hlasového menu a napomáhá odbourávání sáhodlouhých front na infolince, jsme se již setkali u EuroTelu a Paegas plánuje do budoucna službu, která pracuje na podobném principu. Pokud majitel jakéhokoliv telefonu, bez ohledu na to kterému operátorovi patří vložená karta, měl možnost přístupu k některým službám pomocí tónové volby, určitě by to přispělo k zvýšení kvality samotných infolinek, a to je stále potřeba.