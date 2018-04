OskarKompas vám pomůže s orientací

Oskar vám ukáže, kde jste, poradí vám, kde hledat, co potřebujete, a dokonce naznačí, jak se k tomu dostat. Ano, to všechno vám dokáže wapová aplikace OskarKompas ukázat, jen jednu věc neumí - říct vám, kde jste. Tuto informaci musíte, stejně jako u konkurenčního produktu od Eurotelu „Mobilní průvodce“ , zadat sami. Turisté a nejen oni mají od 11. září zase o něco jednodušší orientaci.

OskarKompas vznikl ve spolupráci s firmou PJSoft, která v oblasti map a databází objektů pracuje již několik let. Wapová aplikace OskarKompas umožňuje uživatelům hledat nejbližší objekty, jako jsou restaurace, bankomaty, lékárny, benzínové pumpy nebo autoservisy. Také dokáže najít nejkratší automobilovou trasu mezi dvěma místy, ukázat ji na mapě a upozornit na všechny odbočky. Nejjednodušší, ovšem ne zbytečnou funkcí je Buzola, díky níž se zorientujete ve světových stranách. To se nejvíce hodí k dobré orientaci na mapě, která se vám na displeji telefonu objeví ve chvíli, kdy si necháte vyhledat svou pozici nebo nějaký objekt.

Základem pro většinu funkcí OskarKompasu je zadání vaší momentální pozice. To lze provést několika způsoby - buď uvedete svou přesnou adresu (v Praze můžete včetně čísla popisného budovy, u níž se nacházíte), nebo v databázi najdete některý objekt, v jehož blízkosti právě jste. Aplikace vám může ukázat mapu, na níž je vaše pozice označena křížkem. Také vám však nabídne vyhledání nejbližšího objektu dle vaší volby. Například si můžete nechat nalézt nejbližší lékárnu, o níž se hned dozvíte, kde je, jak je vzdálená, jakou má otevírací dobu atd. Mapa ukazující umístění této lékárny je samozřejmostí.

Drobnosti, které potěší

Nová wapová aplikace Oskara má několik drobných zvláštností, které zvyšují její šance v boji o spokojené uživatele. Jde například o schopnost zobrazovat různé mapy podle typu telefonu, na kterém jsou zobrazovány. Zatím jde o telefony Sony, které mají displej schopný zobrazit čtyři stupně šedi - OskarKompas toho využívá. Druhý mobil, kterého se tato funkce týká, je Ericsson R380, jehož velký displej dokáže zobrazit mapu velikosti 250 x 150 bodů. Systém je údajně připraven posílat na telefony i barevné mapy, jako první by to měla využívat Nokia 9210. Aby bylo možné toto provést, muselo se dokonce změnit nastavení propustnosti Oskarovy gatewaye - obrázky přes ní putující nyní mohou mít až 115 kB.

Pokud jde o telefonní čísla, která jsou uváděna u popisu různých objektů, například restaurací nebo nemocnic, lze provést vytočení přímo z WAPu. Telefon zruší datový přenos spojený s WAPem a číslo hned vytočí.

Další kroky, které by měly službu rozšířit a zdokonalit, se plánují do budoucna. První rozšíření nastane 1. listopadu, kdy se možnost přesného určení místa na základě zadání čísla popisného rozšíří na všechny okresní města. Později by se měly rozšiřovat databáze objektů, jako první budou zařazené památky a vodní plochy. Oskar také plánuje postupné propojení této aplikace se svými dalšími wapovými službami.

Oskar se dívá i do vzdálenější budoucnosti. Aplikace je připravena využívat výhod, které přináší datové přenosy pomocí GPRS (Genral Packet Radio Service). Také se počítá s tím, že až bude do systému implementována funkce lokalizace na základě sítě GSM, OskarKompas s ní bude plně spolupracovat. Na tato vylepšení si však budou muset uživatelé ještě počkat.

Kdo je lepší

Pochopitelně se nabízí srovnání s podobnou službou, kterou nabízí Eurotel pod názvem Mobilní průvodce. Obě aplikace mají své výhody i nevýhody. Oba systémy mají obsáhlé databáze objektů, jen se místy liší priority. Zatímco Eurotel má zařazeny i památky a vodní plochy, Oskar se zase může pochlubit obsáhlým seznamem restaurací. Jinak jsou databáze obou celkem rovnocenné, jako příklad lze uvést hotely a kempy (ET - 4500; OS - 5550), lékárny (ET - 2000;OS - 2020) nebo čerpací stanice (ET - 2300; OS - 2190).

Eurotel nabízí jistou personalizaci, což se projevuje tím, že si pamatuje vaši poslední polohu nebo vám umožní zadat typ vašeho auta, se kterým počítá při vyhledávání vhodné trasy. Oskar zas sází na co nejdokonalejší provedení mapy, která má co nejvíce využívat možností dnešních telefonů. Jinak jsou si obě služby značně podobné.

A nakonec ještě jedna dobrá zpráva pro ty, kteří by chtěli OskarKompas používat, ale vlastní SIM kartu jiného operátora. Pokud se na WAP připojíte přes Oskarovu gateway, dostanete se k této aplikaci také.