Oskaréna soutěží o mobily

Oskar se rozhodl, že bude pokračovat v úspěšném projektu GPRSfórum z minulého roku, změnil však jeho tvář i jméno – o nové Oskaréně jsme vás již informovali. Oskaréna bude prostorem pro ověřování Oskarových služeb před jejich komerčním spuštěním, ale také místem, kde všichni uživatelé mobilů najdou tipy, triky a rady pro ovládání mobilů i pro využívání služeb operátora. Bude ovšem též prostorem pro uživatelské připomínky k Oskarovým službám. Profesionálními poradci budou Technoidi – tedy lidé, které Oskar vybral z řad uživatelů s důvěrnou znalostí jeho služeb. (Tento tým by se měl podílet i na testování MMS, které Oskar chystá na příští rok).

Prvních patnáct Technoidů vzešlo z předchozího projektu GPRS fórum, dalších čtrnáct bylo vybráno během září ve webové kampani (přihlásilo se 4000 lidí). Tým poradců má mít 30 členů a právě o poslední místo technoida svedou zájemci bitvu.

Znáte městečko Oskarova Řečice? Nemůžete znát, protože je to fiktivní město, do jehož čela bude zvolen starosta, tedy onen poslední technoid. O místo se uchází deset kandidátů, každý z nich bude od 7. 10. do 6. 11. na stránkách Oskara odpovídat na devět otázek. Veřejnost bude jejich výkony hodnotit SMS hlasováním (777/011010). Po každém kole vypadává soutěžící s nejmenším počtem hlasů, takže v devátém kole se bude rozhodovat mezi dvěma posledními kandidáty (jedná se vlastně o variaci na hry typu Survivor; „ten, který přežije“). Oskar nezapomněl ani na motivaci hlasujících: v každé textovce, kterou dáte hlas kandidátovi, můžete uvést svůj typ na počet hlasujících pro aktuální kolo soutěže. Kdo se nejvíce přiblíží skutečnosti, vyhrává v daném kole Nokii 3410. Devět kol - devět Nokií.