Oskárek začíná vystrkovat růžky

Už jsou to pomalu dva týdny, co Český Mobil pomaloučku a polehoučku začal s inzertní masáží v celostátních periodikách. Ponejprve se inzeráty na síť Oskar objevily jen v pražských novinách Metro, později se přenesly i do celorepublikového vydání Mladé Fronty Dnes. Na trhu začíná mírně přituhovat.

Jasnou změnu teploty jsme zaznamenali již před dvěmi týdny, když EuroTel oznámil Quattro Go, tedy možnost, jak si pro předplacenou kartu vybrat jinou možnost tarifikace a volat tak i laciněji. Jen pár dní trvalo RadioMobilu, než zareagoval a namísto složitého technického řešení dvojí tarifikace předplacené karty hodil rovnou ceny pod úroveň Quattro Go.

Je to předehra velkých změn v cenách za mobilní telefonování? Až doposud nás především RadioMobil ujišťoval, že telefonování v České republice patří mezi cenově nejvýhodnější v Evropě. To je pravda - bohužel se ale postupem doby naše pozice v peletonu jen zhoršuje. Z okolních trhů je vidět, jak blahodárně na ně působí třetí mobilní operátor, jenž povětšinou fasuje roli paběrkujícího zoufalce.

Asi není třeba pochybovat o tom, že ceny do jisté míry doznají změn - především RadioMobil, zaměřený na stejnou klientelu jako Oskar, by těžko nesl ztrátu pozice nejlevnějšího operátora.

Do toho všeho přichází Oskar s lákavou reklamou přesvědčující dosud nerozhodnuté či právě nespokojené o tom, že Oskar je to pravé, kde zapomenete na neinformovanou infolinku, zmatené ceníky, vyčůrané služby a smlouvy.

Uvidíme - nevěřte tomu, že by vás stávající operátoři buzerovali z čiré rozkoše. Předpokládám, že ani je netěší zmatky na infolinkách, namíchnutí zákazníci, kterým někdo příliš brzo odpojil mobil a nebo cosi špatně řekl na prodejně. Rozhodující přitom je, že zatímco EuroTel s RadioMobilem jsou již rozjeté kolosy, ve kterých změnit jakýkoliv proces k lepšímu, stojí obrovské úsilí, Oskar je postavený na zelené louce a má tedy i velkou šanci, že se mu podaří všechna "regionálna špecifíka" zvládnout a do systému zapracovat ještě dříve, než se z něj stane podobný kolos, jako z jeho dvou soupeřů.

Do skutečného komerčního startu, tedy nikoliv do šarády připravené pro uchlácholení ČTÚ, zbývá týden. Pak inzerátů podobných tomu, který přetiskujeme, podstatně přibude.