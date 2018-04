Oskare, vždyť v tom máš chaos!

Když běžel tendr na třetí mobilní licenci a již se pomaličku proslýchalo, že vítězem je Český Mobil, ptal jsem se tehdy reptajících účastníků tendru, co že to může mít za význam, ta neustále zdůrazňovaná absence zkušeností u Českého Mobilu. Síť postaví dodavatelé podle objednávky, prodejny navrhne architekt, jakápak je tu potřeba zkušenosti. Různí ti orenžové a vůdafouni tehdy mručeli, že to jsou samé maličkosti, ale že to poznám, až na ně narazím, co je to zkušenost.

Myslím, že to pomalu poznáváme. Chaos, který Český Mobil předvádí s fakturací ve své síti Oskar od doby, kdy začal vydávat faktury a nabral tisíce zákazníků, patrně nemá obdoby v jiné mobilní síti.

První měsíc chaos s vydáváním faktur omlouval Oskar s tím, že jde o první várku faktur a ta že se bude vydávat na libovolně nízkou částku, byť by měla být korunová. O co šlo? Oskar u svého nejlacinějšího tarifu s desetikorunovým měsíčním paušálem uvádí, že faktura na něj bude vystavována v okamžiku, kdy fakturovaná suma přesáhne 120 Kč, nejdéle však jednou za tři měsíce.

Stejně jako v v březnu a dubnu ale i v květnu Oskar vesele fakturuje nejenom korunové sumy, dokonce rozesílá i faktury na nulovou částku a zatím nejzajímavějšího překvapení se dočkal uživatel, jemuž dorazila faktura na zápornou částku včetně složenky na zaplacení záporné částky.

Infolinka Oskara se zatím k celé záležitosti staví smutně: o problému vědí, ale nedá se nic dělat a zaplaceny by měly být i ty korunové pohledávky. Zajímavé přitom bude, jak bude Oskar vymáhat úhradu faktur na nulovou nebo dokonce zápornou částku. Oficiální stanovisko společnosti se nám nepodařilo získat.

Oskarův poměrně rychlý start tak dostává další černé puntíky za vážné problémy. Po problematicky fungujících aktivacích prvních SIM karet se Oskar propracoval do stádia, kdy docela nešťastným způsobem obesílá svoje zákazníky doslova kvůli každé koruně - a to není dobrý začátek, jak konkurovat EuroTelu a RadioMobilu.