Oskardebil.cz patří Českému Mobilu: předvídavost, nebo paranoia?

Problematika internetových domén je stálým námětem spousty diskusí, obzvláště v naší republice, kde si může doménu s libovolným názvem zřídit každý. Platí přitom staré známé pravidlo "kdo dřív přijde, ten dřív mele". A není tedy divu, že někteří vychytralí podnikatelé registrují domény za pár korun doslova jako na běžícím pásu a vyhlížejí v dáli vidinu snadného a hlavně rychlého výdělku.

Pro příklad nemusíme chodit daleko do minulosti - kauza se stránkami nesoucí jméno minulé první dámy tohoto státu nabyla doslova obřích rozměrů a právě v těchto dnech měla dohru u soudu. Také v telekomunikační branži není o příklady nouze. Vzpomeňme Oskara a jeho dlouholetý zájem o doménu Oskar.cz, kterou se mu podařilo získat teprve v nedávné době.

Odpovědní pracovníci Oskara se zřejmě rozhodli do budoucna neriskovat podobné tahanice a zaregistrovali si hned více než třicet domén s potencionálně zneužitelnými názvy. Mezi těmito zaregistrovanými doménami je také jedna nesoucí poněkud hanlivý, ovšem především mezi mládeží hodně používaný název Oskardebil.cz.

Některé Oskarovy domény oskar-debil.cz

oskar-gsm.cz

oskar-mobil.cz

oskar-rs.cz

oskar-wireless.cz

oskar-zdravi.cz

oskar1800.cz

oskaraci.cz

oskaravan.cz

oskardebil.cz

oskarek.cz

oskarena.cz

oskarforum.cz

oskargprs.cz

oskargsm.cz

oskarinteractive.cz

oskarjob.cz

oskarjobs.cz

oskarky.cz oskarlinka.cz

oskarmania.cz

oskarmobil.cz

oskarneval.cz

oskarportal.cz

oskarshop.cz

oskarstore.cz

oskarta.cz

oskarty.cz

oskaruv-wap.cz

oskaruvwap.cz

oskarvpn.cz

oskarwap.cz

oskarwireless.cz

oskarzona.cz

oskarzone.cz

oskava.cz

oskavalir.cz

oskarkontakt.cz

Podle oficiálních informací si Oskar zaregistroval tuto doménu pouze z důvodu její ochrany proti případnému zneužití a plánuje udržet si tuto registraci (spolu s ostatními) po celou dobu působení značky Oskar na českém trhu. Přestože seznam zaregistrovaných domén (viz tabulka) je velmi obsáhlý, některé zneužitelné variace jména Oskar - kupříkladu osral.cz či osralmobil.cz - se zaregistrovat nepodařilo.

O vyjádření k problematice zneužitelnosti vlastních domén jsme požádali také zbývající mobilní operátory. Eurotel si prozatím žádné zneužitelné domény nezaregistroval a ani prozatím o provedení registrace neuvažuje. Tento postoj se může zdát právě v případě Eurotelu trochu nepochopitelný, protože na adrese eurotel.cc jsou provozovány stránky s pornografickým obsahem, ke kterým se Eurotel vyjadřuje slovy: "Považujeme to za hrubé zneužití naší značky. Bohužel, tyto stránky jsou registrovány na Kajmanských ostrovech a z hlediska právního by bylo nesmírně náročné prosadit naše právo na ochranu značky." Na vysvětlenou tohoto postoje si však musíme uvědomit, kolik názvů (a jejich variací) by bylo nutno registrovat nejen v doméně .cz.

Jak je patrné, také domény se jmény či hovorovými názvy našich mobilních operátorů jsou žádaným zbožím nejen pro obchodníky, ale mohou být zneužity také partou recesistů. Otázkou ale zůstává, nakolik je toto nebezpečí aktuální a zda je v konečném důsledku levnější dlouhodobá registrace všech nebezpečných domén či vyčkávání a řešení až vzniklých problémů.