Oskaráci telefonují hlavně z Nokií a Siemensů

Operátoři moc dobře ví, jaké telefony jejich zákazníci chtějí. Samozřejmě znají prodejní statistiky ve svých prodejnách, ale neznámé jim nezůstanou ani preference jejich zákazníků, kteří si mobil kupují jinde. Jak je to možné? Je to velmi snadné. Každý mobil má své identifikační číslo – IMEI. To nejenom udává konkrétní výrobní číslo přístroje, ale identifikuje i výrobce, typ přístroje, datum výroby a další informace. Více informací o IMEI se dočtete zde a na této stránce si můžete vyzkoušet IMEI vašeho telefonu.

Nic samozřejmě není stoprocentní a tak se může stát, že identifikace mobilu podle IMEI může být chybná. Buď se může jednat o prototyp, nebo například o mobil, jehož číslo IMEI bylo nějakým způsobem upraveno. To není tak těžké jak by se mohlo zdát. Především dřív to byl velmi často důsledek odblokování mobilu.

Ale zpět k tomu, jak operátor pozná, jaký mobil používáte. Při každém přihlášení do sítě a pak v určitém časovém limitu se přenášejí k operátorovi dvě základní informace: identifikace vaší karty SIM – to je kód IMSI a pak onen kód telefonu, tedy číslo IMEI. Operátor tak může zjistit, jaký mobil je mezi zákazníky nejrozšířenější a jestli jeho zákazníci preferují spíš levné mobily, nebo stylové přístroje, nebo…

S čím telefonuje polovina Oskaráků?

Následující statistika zohledňuje mobily přihlášené do sítě Oskar během jednoho týdne v dubnu letošního roku. Bez konkrétního pořadí uvádíme 19 nejčastěji přihlášených mobilů. Těchto 19 typů mobilů představuje 49,5 % všech mobilů z této statistiky. Identifikuje tedy zhruba polovinu zákazníků Oskara. Operátor nám poskytl jen základní údaje, s ohledem na ochranu osobních údajů je to logické.

Jen čtyři značky

Z tabulky je patrné, že v první devatenáctce je deset typů mobilů značky Nokia, šest modelů od značky Siemens, dva Sony Ericssony a jeden model Alcatelu. V první devatenáctce úplně chybí zástupce Motoroly, Samsungu, LG a dalších značek. Především absence Samsungu je překvapující, dnes patří Samsung mezi čtveřici nejvýznamnějších značek na našem trhu.

Žádné novinky

Jenže pokud se podíváme na složení jednotlivých modelů, bude jasné proč Samsung chybí. V přehledu není ani jeden vyloženě nový model, i ty nejnovější jsou dva roky staré modely. Sice stále v prodeji, ale žádný nový model v první devatenáctce nenajdeme. A když k tomu přidáme, že Samsung na našem trhu působí tři roky, tak je jasné, že v podobných statistikách jej najdeme až v příštích letech, tedy možná najdeme….

Low-endy převažují

Druhým charakteristickým prvkem statistiky je totální převaha levných modelů nad těmi dražšími. To ale nebude žádná specialita oskarových zákazníků, jistě bychom se podobných výsledků dopátrali i u T-Mobile nebo Eurotelu. Do vyšší třídy, na svou dobu, můžeme zařadit jen modely Nokia 6310i a 6210, Siemens ME45 a také Sony EricssonyT630 a T610. Ostatní telefony patří mezi low-endy, nebo do této kategorie během své kariéry doputovaly. Ovšem maximálně z původně střední třídy.

Statistika dobře ukazuje, že majitelé se svých miláčků nezbavují tak často, jak by se mohlo z prodejních statistik mobilů zdát. Nokia 5110 je sedm let starý model a Oskar jí logicky nenabízel, protože se jedná o jednopásmový mobil, který je u Oskara na mnoha místech k ničemu. Pravděpodobně s tímto telefonem přešli zákazníci konkurence k Oskarovi. I další modely již patří papírově do starého železa, ale majitelé se s nimi zjevně nechtějí rozloučit: Nokia 3210, Siemens ME45, Alcatel OT302/303, nebo Siemens C35. Statistika tedy dává výrobcům mobilů naději, že své nové modely mají komu udat, pokud je tedy něčím a zaujmou a dokáží jim, že je čas na výměnu přístroje.

Nové funkce? Zapomeňte

Třeba by mohl zabrat barevný displej. Ten má dnes již téměř každý mobil, tedy minimálně v nabídce Oskara žádný s monochromatickým displejem nenajdeme, ačkoliv pár popelek na trhu zůstává v nejnižší kategorii mobilů. Jenže mezi devatenácti nejčastěji použitými mobily v síti Oskar jich má monochromatický displej 14! Je vidět, že ne každého zasáhla mánie barevných displejů, MMS, integrovaných fotoaparátů a dalších vymožeností současných mobilů.

Ze statistiky také vyplývá, že ani jeden model nemá lepší fotoaparát než s rozlišením CIF a ten mají navíc jen oba Sony Ericssony. Mezi uvedenými telefony není ani jedno véčko, o vysouvacích mobilech se pak ani nemá cenu zmiňovat. Za to většina telefonů má výměnné kryty. To je ale logické a odpovídá to stáří telefonů v této statistice.

Oskar dodává, že nejžádanější jsou v současné chvíli z jeho nabídky tyto telefony: Sony Ericsson K700i, Nokia 2600, Sony Ericsson K750i, Nokia 6230i a Nokia 6610i.

