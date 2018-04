Oskara už ovládli Kanaďané

PRAHA - O koupi státního podílu v Českém Telecomu uvažuje také finanční skupina PPF podnikatele Petra Kellnera. "PPF by měla v této fázi mít před sebou návrh smlouvy o důvěrnosti informací. Když podepíše, zaplatí 30.000 eur a získá informační memorandum s údaji o privatizaci," řekl dnešním Lidovým novinám nejmenovaný zdroj blízký privatizaci.

Mluvčí PPF Romana Tomasová však odmítla informace o postupu společnosti komentovat. "Celý proces kolem privatizace Českého Telecomu sledujeme a analyzujeme, a to včetně patřičných smluv, které s transakcí souvisejí. Součástí je samozřejmě i smlouva o důvěrnosti informací," uvedla mluvčí. Analytici upozorňují, že koupě memoranda ještě neznamená skutečný zájem.

PRAHA - Růst ceny akcií Českého Telecomu z poslední doby zvyšuje pravděpodobnost, že vláda možná neprodá svůj podíl ve firmě přímému zájemci, ale přes trh. Růst tržní ceny totiž znamená, že se zájemcům zvýší náklady na akvizici, upozorňují analytici. Do 21. ledna si zájemci mohou vyzvednout informační memorandum, v němž jsou uvedeny podmínky privatizace. Zájem je velký, a to jak ze strany firem z odvětví, tak ze strany finančních investorů.

SEATTLE - Rostoucí americký softwarový gigant Microsoft Corp. rozšíří své sídlo v Redmondu ve státě Washington, aby mohl v dalších deseti až 20 letech přijmout přes 10.000 nových zaměstnanců. Největší světový výrobce softwaru to uvedl v noci na dnešek. Microsoft se dohodl se zastupitelstvem Redmondu, že dá až 30 milionů dolarů na místní dopravu a infrastrukturu. V Redmondu podnik sídlí poslední dvě desetiletí a regionu hodlá zůstat věrný, uvedl Brad Smith, jeden z viceprezidentů společnosti.

12.1.

PRAHA - O zakázku na vybudování systému pro výběr elektronického mýta pro silniční nákladní dopravu se ucházejí čtyři velké firmy či uskupení a desítky jejich potenciálních dodavatelů. Mezi firmami, které otevřeně deklarovaly svůj zájem, jsou konsorcia vedená firmami Siemens, Kapsch, IBM a Transtoll. Vyplývá to z informací ČTK.

PRAHA - O privatizaci Českého Telecomu dosud projevilo zájem 19 firem, z toho devět telekomunikačních operátorů. Dvě firmy již získaly informační memorandum, které jim umožňuje účast v prvním kole tendru, dalších 17 jedná s poradci o podpisu smlouvy o důvěrnosti informací, řekla dnes ČTK mluvčí FNM Petra Krainová.

PRAHA - Český Telecom v úterý opět varoval zákazníky před podvodným voláním ze zahraničí, které volaným slibuje výhru 10.000 korun. Cílem byli zákazníci v Praze, Brně a okolí a na Karlovarsku, zejména v Mariánských Lázních, uvedl Telecom na svých webových stránkách. Podobné varování vydal už loni koncem listopadu.

LOS ANGELES - Americká společnost Apple Computer zahájí prodej levných verzí svého počítače Macintosh i digitálního hudebního přehrávače iPod. Oznámil to v úterý generální ředitel Steve Jobs. Dodal, že firma v posledním čtvrtletí loňského roku prodala 4,5 milionu populárních přístrojů iPod.

BRATISLAVA - Slovenský EuroTel se stal majetkem dominantního operátora pevných linek našeho východního souseda - Slovak Telecomu. Opakuje se tak podobný scénář, jako v případě Českého Telecomu a Eurotelu.

Dosavadní vlastník 49 procent akcií mobilního operátora EuroTel - konsorcium Atlantic Westa, převedlo akcie na účet Telecomu ještě před Vánocemi, a to 22. prosince. "Prodávající i kupující se dohodli, že nebudou zveřejňovat výši kupní ceny ani další podmínky transakce," uvedla společnost v tiskové zprávě.

SAN FRANCISCO - Americká společnost Intel měla ve 4. čtvrtletí tržby 9,6 miliardy dolarů (asi 220 miliard Kč), což je nový rekord v historii firmy. Čistý zisk se ale kvůli nástupu konkurence nepatrně snížil na 2,1 miliardy z předchozích 2,2 miliardy dolarů, nicméně překonal odhady analytiků. Zisk na akcii činil 33 centů a zůstal tak na stejné úrovni jako o rok dříve. Analytici v anketě agentury Reuters čekali jen 31 centů a u tržeb 9,4 miliardy dolarů.

SEATTLE - Americká společnost Microsoft vydala v noci na dnešek dva opravné programy, které mají řešit nedostatky operačního systému Windows. Microsoft uživatele Windows varoval, že nově objevené chyby jsou zásadní povahy a mohou ohrozit bezpečnost počítače.

BRUSEL - Belgický telekomunikační operátor Belgacom si vyžádal informační memorandum k privatizaci Českého Telecomu. Vedle toho ale posuzuje možnosti investic i v Turecku, kde je na prodej společnost Turk Telekom. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

13.1.

PRAHA - Elektronické mýtné se v ČR začne vybírat zhruba od poloviny roku 2006. Shodla se na tom dnes vláda, která po delší diskusi nakonec schválila návrh na zavedení výkonového zpoplatnění silnic. Tendr na výběr dodavatele systému pro výběr peněz vyhlásí řídící výbor složený ze zástupců čtyř ministerstev nejpozději do konce června, sdělil na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr dopravy Milan Šimonovský. Elektronické mýtné budou v první fázi platit nákladní vozidla nad 3,5 tuny.

PRAHA - Telekomunikační operátor Aliatel ve středu odpojil telefonní linku, kam měli volat lidé, kterým podvodný telefonát ze Spojených států sliboval desetitisícovou výhru. Ve středečních zprávách to uvedla Česká televize. "Zjistili jsme, že tam jsou opravdu závažné chyby, proto jsme přistoupili k okamžitému odstranění tohoto čísla z provozu," řekl ČT mluvčí Aliatelu Pavel Kaidl.

SAN FRANCISCO - Americká společnost Apple Computer zaznamenala v prvním čtvrtletí fiskálního roku více než čtyřnásobný růst zisku díky masivnímu prodeji digitálního přehrávače hudby iPod a silné poptávce po počítačích. Čistý zisk za tři měsíce do konce prosince stoupl na 295 milionů USD z předloňských 63 milionů USD, vyplývá z prohlášení, které firma zveřejnila v noci na dnešek.

PRAHA - Kanadská Telesystem International Wireless (TIW) zcela ovládla nejmenšího tuzemského mobilního operátora Oskar Mobil. TIW vykoupila zbývajících 72,9 procenta akcií v Oskarově mateřské firmě Oskar Holdings od finančních investorů výměnou za 46 milionů svých akcií. Oznámil to dnes Oskar Mobil.

NEW YORK - GSM Association dnes vyhlásila seznam nominovaných na cenu GSM Awards. Výrobky, služby a nové technologie budou soutěžit ve čtyřech kategoriích. Vítěz bude oznámen 15. února na 3GSM World Congress ve francouzském Cannes.

Jednotlivé kategorie jsou sponzorovány starými známými firmami. Hlavním mediálním partnerem soutěže je televizní společnost CNBC. Nokia sponzoruje kategorii aplikací a služeb, Microsoft si pro sebe zabral události v marketingu a propagaci, Vodafone se zhlédl v mobilní komunitě a poslední nesponzorovaná kategorie je věnovaná přístrojům a síťovým řešením.

14.1.05

NEW YORK - Na internetu byly ve čtvrtek zveřejněny údaje o dalších více než 3000 účtech ve švýcarských bankách z dob druhé světové války, které zřejmě patří obětem nacismu. Hlavním cílem zveřejnění je vrátit peníze z těchto účtů pozůstalým, pokud se je podaří objevit a pokud existují. Seznam je na internetové adrese http://www.crt-ii.org.

SAN FRANCISCO - Americký výrobce softwaru a počítačových serverů Sun Microsystems Inc. se ve druhém čtvrtletí fiskálního roku vrátil k zisku díky nižším nákladům, které vyrovnaly pokles příjmů. Čistý zisk za tři měsíce do konce prosince činil 19 milionů USD ve srovnání s loňskou ztrátou 125 milionů USD, informovala firma v noci na dnešek.



HELSINKI - Výrobce mobilních telefonů Nokia chce propustit několik stovek zaměstnanců výzkumu a vývoje na celém světě a kolem 250 ve Finsku. Důvodem je rozhodnutí snížit náklady na výzkum a vývoj do roku 2006 až o deset procent. Oznámil to včera mluvčí společnosti Kari Tuutti. Současně Nokia přijme letos 200 zaměstnanců do továrny na výrobu telefonů ve finském městě Salo.