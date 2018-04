Oskar zvýšil bezpečnost hry IQ test

(ČIA) – Úpravu herního systému a zvýšení bezpečnosti celé aplikace přislíbila společnost Český Mobil, provozující od minulého týdne na svém webu internaktivní hru Oskarův IQ Test.přiznal tiskový mluvčí společnosti Igor Přerovský.

Ze hry nyní mají být vyřazeni ti hráči, u nichž Oskar zjistil skutečnosti prokazující manipulaci s herním systémem či s dosaženými výsledky. Firma ale zároveň ocenila nezištný způsob, kterým hacker s přezdívkou "cz" na chybu upozornil, i když své skóre mohl napsat do hlavního výherního žebříčku a tiše čekat na výhru. Oskar mu proto věnuje jednu z hlavních cen soutěže – telefon Nokia – a zároveň ho přizval mezi takzvané Technoidy do GPRS fóra, kde by mohl pomoci při testování bezpečnosti dalších podobných aplikací.

Na zpochybnění regulérnosti Oskarova IQ Testu upozornil internetový deník MobilMania. Hacker do žebříčku nejúspěšnějších soutěžících vložil údaj s maximálním možným počtem bodů, přičemž možnost vložení jakéhokoliv bodového výsledku do systému pak ještě jednou dokázal i na konkrétní zadání redaktora deníku. Oskarův IQ Test je první částí akce Oskarneval, kterou se Český Mobil rozhodl oslavit nedávnou aktivaci miliontého zákazníka sítě Oskar. Interaktivní marketingová řešení a internetové aplikace vytváří americká společnost Symblaze, která tím vstupuje na středoevropský trh.