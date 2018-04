Oskar zvýhodňuje bankovní simkartu

Oskarova SIM Plus karta je o více než 50% výhodnější. Kdo si do konce dubna 2004 pořídí Oskarovu speciální SIM Plus kartu, získá ji za 150 Kč včetně DPH. To znamená, že ušetří téměř 200 Kč z běžné ceny. Získá tak přístup k balíku praktických, informačních a zábavných služeb přímo ze svého mobilu.

U některých bank Oskarův zákazník získá další výhody v hodnotě 150 Kč. Jedinou podmínkou je, aby si do 7. května 2004 aktivoval mobilní bankovnictví a při aktivaci předložil Fakturu – daňový doklad na aktivaci služeb SIM Plus ve výši 150 Kč, vystavený v době od 16. února do 30. dubna 2004. A jak to bude vlastně u jednotlivých bank fungovat?

Kdo si u České spořitelny nebo Poštovní spořitelny k Oskarově SIM plus kartě pořídí služby mobilního bankovnictví, banka mu na jeho účet poukáže částku 150 Kč.

Kdo využívá ČSOB Osobní konto Plus a zaktivuje si mobilní bankovnictví, získá vedení účtu po dobu tří měsíců zadarmo, takže ušetří celkem 150 Kč.

SIM Plus kartu je možné pořídit v jakémkoliv Oskarově obchodě, prostřednictvím Oskarovy Samoobsluhy na internetu, případně u operátora OskarLinky na *077.