Oskar zlevnil volání Po svém

Zvýhodněné volání u služby Po svém je podmíněno aktivitou uživatele. Ten si totiž musí svůj účet spravovat sám, nechodí mu výpisy a platí za použití infolinky. Po svém si od spuštění zaktivovaly již desítky tisíc zákazníků. Jde především o uživatele internetu, kteří jsou za své běžné uživatelské chování odměněni levnějšími hovory,“ říká Marek Sláčík, marketingový ředitel Oskara.

Každý, kdo si tedy k vybranému tarifu Naplno aktivuje službu Po svém, získá nejen 50% slevu na hovory do všech sítí v České republice, ale i bezplatné Podrobné elektronické vyúčtování a SIM Plus kartu zdarma.

Ti uživatelé, kteří již mají službu Po svém zaktivovánu, dostanou 50% slevu namísto 20% slevy na své hovory automaticky. Nemusí si tedy nikde nic nastavovat, Oskar to udělá za ně. 50% sleva na hovory do všech sítí platí až do konce července, poté uživatelé služby Po svém budou volat opět s 20% slevou.