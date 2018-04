Oskar zlevnil volání do zahraničí

Oskar zlevnil od 2. července volání do zahraničí. Zatímco dříve jste si mohli vybrat, zda budete volat standardně (předčíslí + nebo 00), nebo využijete levnější internetové volání Volám 77, od dnešního dne platí pro obě služby stejné ceny. Podle Oskara budou mít hovory oběma způsoby stejnou kvalitu (údajně velmi vysokou). Pro volání do zahraničí můžete nadále využít všechny mezinárodní předvolby - +, 00 a 77. V praxi to znamená, že po vytočení +420 7 12345678 se dovoláte na stejné telefonní číslo jako v případě 77 420 7 12345678.

Konkrétní ceny včetně DPH najdete v tabulce:

Volám Málo, Volám Často, Volám Stále, Oskarta Slyším Vás Dohoda s Oskarem Region 1 9,98 Kč 26,25 Kč 31,50 Kč Region 2 9,98 Kč 38,85 Kč 31,50 Kč Region 3 26,25 Kč 84,00 Kč 84,00 Kč Region 4 36,75 Kč 126,00 Kč 84,00 Kč

Region 1:

Region 2:

Region 3:

Region 4:

Andorra, Belgie, Británie, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Švédsko, VatikánAlbánie, Alžírsko, Austrálie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Guadelupe, Hong Kong, Island, Izrael, Japonsko, JAR, Jugoslávie, Libye, Litva, Lotyšsko, Kanada, Kréta, Kypr, Makedonie, Malta, Mexiko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USAAngola, Argentina, Arménie, Ázerbájdžán, Brazílie, Egypt, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Írán, Jižní Korea, Jordán, Chile, Kazachstán (města s kódem 32), Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Malajsie, Moldavsko, Mongolsko, Maroko, Nový Zéland, Nigérie, Pákistán, Peru, Saúdská Arábie, Sýrie, Tchaj-wan, Tádžikistán, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán, VenezuelaZbývající státy

Snížení cen za volání do zahraničí znamená i snížení cen za příchozí hovory v roamingu – za tyto hovory totiž platíte stejnou částku, kterou byste zaplatili za hovor z České republiky do země, ve které se nacházíte.

Od 2. července také nemusíte platit zálohu 5000 korun na volání do vybraných zemí. Konkrétně jde o: Austrálii, Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Hong Kong, Island, Irsko, Itálii, Japonsko, Jižní Afriku, Kanadu, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA a Velkou Británii. Služba volání do zahraničí do těchto zemí je každému zákazníkovi aktivována automaticky. Pro volání do zbývajících zemí si musíte mezinárodní hovory aktivovat na infolince (*608, *077) a složit vratnou zálohu 5000 korun.