Oskar zašívá díry ve své síti

Českého mobilu, tzv. Oskaret, začalo v poslední době docházet k hromadnému strhávání kreditů, kterým vypršela platnost. Celý proces však byl natolik utajen, že ani samotní zákazníci nevěděli, že se tak děje, dokud se jim to nestalo. Na všem nesla vinu především špatná informovanost. V minulém článku jsme se tomuto problému věnovali podrobněji.

Jen pro připomenutí, problém spočíval ve strhávání kreditů, u nichž uplynula doba platnosti. V tom nic neobvyklého není, neboť Český Mobil na tuto skutečnost nové zákazníky upozorňuje. V pořádku však není skutečnost, že poškození zákazníci nebyli o tom, že doba platnosti kreditu končí, řádně informováni. Přestože být měli. A zároveň linka *77 a infolinka Oskara podávali rozdílné a naprosto zcestné informace.

Podle posledních informací Mobil serveru však celá věc začíná dostávat zcela nové rozměry a Oskar, jak se zdá, s tímto problémem začíná něco dělat. "Abychom co nejvíce zjednodušili našim zákazníkům orientaci v menu *77, bude v nejbližší době změněno znění hlasové nabídky tak, aby bylo co nejsrozumitelnější a nejpřesnější. Zároveň bude provedeno další upřesnění v zákaznických manuálech. Zákazníci, jejichž kredit má vypršet během 5 dnů, dostávají od Oskara několik oznámení. První z nich jsou SMS zprávy, která je pravidelně na tuto skutečnost upozorňují, druhou je hlasové oznámení před každým odchozím hovorem. Tento postup byl aplikován proto, aby nedocházelo ke zneužití doby platnosti kreditu ze strany některých zákazníků." Tolik vyjádření Davida Vlka z tiskového oddělení společnosti Český Mobil.

Zatím jsou to jen slova, proto pevně věříme, že je Oskar dodrží a majitelé jeho předplacených karet již nebudou muset propadat vzteku či beznaději nad svými promrhanými penězi.

Malá perlička na závěr. Již se nám do redakce ozval čtenář, kterému byl v neděli 29.10.2000 vynulován kredit bez řádného upozornění. Podle informace na *77 však měl ještě tři dny na znovudobití. Den poté, v pondělí 30.10.2000, tedy ve stejný den, kdy také vyšel náš článek, se však ztracené peníze záhadně znovu objevily na kartě, ze které byly odečteny. Že by náhoda? Možná. Ať tak či onak, důležitý je přeci výsledek. A co je doma, to se počítá!