Oskar začal prodávat ženský Samsung E530

A není to telefon ledajaký - jedná se o Samsung E530, který je určen jen a jen ženám. Dokonce disponuje i bravurně zvládnutým menstruačním kalendářem.

Samsung E530 je první dámský mobil, který nemá jen pěkný design, ale také něco umí. Naopak, on toho umí opravdu hodně, téměř to samé, co top model E720. Chybí jen možnost ovládat MP3 přehrávač u zavřeného telefonu a ve stejném režimu některé funkce fotoaparátu.

Je to špičkový mobil se zajímavým designem, po kterém asi muž nesáhne, ale u žen by mohl zabodovat. Výhodou je cena, která je stanovena na 8 977 korun, což je o trochu méně, než u modelu E720. Poměr cena výkon je velmi dobrý.

