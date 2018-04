Oskar vybral povídku, podle které bude natočen celovečerní film

Nový český celovečerní film vznikne podle námětu studenta FAMU. Petr Zahrádka vyhrál v Oskarově soutěži Dělejte scény o nejlepší filmovou povídku. Získá tak nejen odměnu 77 777 korun a jeho námět se stane základem celovečerního filmu, jehož vznik Oskar podpoří částkou minimálně osm milionů korun.

Zahrádka zabodoval povídkou s názvem Náš život. Námětem pro ni se stalo atraktivní prostředí reality show. Porota složená ze členů České filmové a televizní akademie vybrala ze 774 došlých prací také dalších šest filmových povídek, podle kterých budou natočeny krátké filmy.

Na jejich vzniku budou spolupracovat významné české filmové školy. Autoři námětů pro krátké filmy dostanou digitální videokamery v hodnotě 20 tisíc korun.

„Projekt Dělejte scény je další aktivitou Oskara, jež má talentované lidi inspirovat ke splnění snů, které by se jinak uskutečňovaly jen obtížně,“ říká k tomu Igor Přerovský, viceprezident Oskara pro značku a komunikaci a dodává: „Lidí s tvůrčím potenciálem, kteří mají co sdělit, je zjevně spousta. Svědčí o tom i fakt, že anonymním výběrem neprošel žádný filmový profesionál. Přitom někteří z nich se netajili tím, že své náměty to soutěže zaslali.“

Svou šanci v rámci projektu také dostanou vybrané filmové produkce. Oskar osloví přední producenty na českém trhu, a ti se o možnost natočit film podle Zahrádkova námětu utkají ve výběrovém řízení.

Kdo nevyhrál nebo se mu nepodařilo dopsat povídku včas nemusí truchlit. „Chceme totiž v projektu pokračovat i příští rok,“ dodal Přerovský.

Více se dočtete na stránkách www.delejtesceny.cz.