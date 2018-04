Oskar vám zadarmo půjčí na měsíc mobil

Jednou ze zajímavých služeb, kterou mají zákazníci Oskara k dispozici od 8. dubna, je měsíční garance vrácení peněz za mobil koupený u Oskara. Při vrácení mobilu nebudete muset udávat vůbec žádný důvod – jednoduše telefon Oskarovi vrátíte (v prodejně nebo pošlete poštou) a dostanete plnou cenu, kterou jste zaplatili. Splnit přitom musíte jenom dvě podmínky – od koupě neuběhlo 30 kalendářních dnů a v předchozích třech měsících jste tuto službu již nevyužili. Tak se totiž Oskar brání tomu, abyste si od něj zdarma (jen za zálohu v ceně mobilu) nepůjčovali nový telefon každý měsíc.

Je samozřejmě pravděpodobné, že čeští koumáci přijdou na způsob, jak tuto nabídku zneužít – byť vlastně musí na měsíc oželet peníze v hodnotě mobilu. Ostatně řešení se nabízí přímo samo. První měsíc si vezmete telefon sami, po vrácení si jej na další měsíc vyzvedne babička a na třetí měsíc se obětuje děda. A celý cyklus můžete zopakovat – pokud do té doby Oskar tuto službu dále neomezí, což nepochybně v případě masovějšího zneužívání udělá. Vrácené telefony totiž nebude moci prodávat za plnou cenu, takže i kdyby je prodával se slevou, bude na tom tratit. Nemluvě o dalších nákladech, které mu tímto chováním zákazníků vzniknou.

Povinnost vrátit peníze za zakoupený produkt řeší i naše zákony. Ty ovšem vyžadují lhůtu 14 dnů a to pouze u zásilkových prodejů (týká se i nákupů po telefonu nebo na internetu).

Vyzkoušejte si Oskara

Pro ty, kdo se rozhodují o používání Oskarovy sítě, má náš třetí operátor zajímavou nabídku. Za 100 korun jim prodá plnohodnotnou Oskartu s přednabitým kreditem v hodnotě 100 korun. Karta se jmenuje Testkarta a má předčíslí 0777. Můžete si tak vyzkoušet, jestli vám síť i služby Oskara vyhovují, a Oskartu začít normálně používat, nebo provolat kredit a kartu nechat propadnout. Pokud si kartu nedobijete, bude do 30 dnů od aktivace (koupě) deaktivována. Ale pokud si kredit dobijete do 15 dnů od zakoupení, dostanete jako dárek kredit navíc v hodnotě 50 korun. Testkarty by neměly vůbec zamíchat počtem zákazníků Oskara – až do okamžiku, kdy budou dobity, totiž vůbec nebudou počítány mezi aktivní karty SIM.

Oskar chce dávat smysl

Až do začátku tohoto týdne jste se mohli v Oskarových reklamách setkávat se sloganem „Pro každého. Každý den.” Ten už je minulostí – nový slogan zní „Oskar. To dává smysl.” V tomto duchu jsou vedeny i nové reklamy. Mimochodem, ty televizní, které režíroval Vladimír Michálek, mají oproti starším jednu výraznou inovaci – jsou na nich vidět tváře lidí.

V televizi v tuto chvíli běží tři reklamní spoty Oskara, které končí otázkou „Co vidíte?” Pokud si myslíte, že znáte správnou odpověď, můžete se zúčastnit soutěže na webu www.covidite.cz. Vyhrát můžete Nokii 8310 a Oskartu. My správné odpovědi známe, ale rozhodli jsme se nenarušovat průběh soutěže tím, že bychom je zveřejnili. Věříme, že podobně se zachovají i naši kolegové z jiných redakcí.