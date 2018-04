Oskar účtoval za domácí hovory roamingovou cenu

V minulém týdnu, nejméně od pondělního večera do úterního rána, fungovala v síti tohoto operátora z předplacených karet Oskarta služba zpětného volání, která by měla za normálních okolností být dostupná jen ze zahraničních sítí. Přesto, údajně z důvodů testování služby, fungovalo zpětné volání i v síti samotného Oskara. Pokud se vám podařilo prostřednictvím této služby uskutečnit vnitrostátní volání, zaplatili jste za něj cenu, jako by šlo o volání v roamingu.

Na tuto skutečnost nás upozornili čtenáři. Za minutový hovor v rámci České republiky, z Oskarty do sítě T-Mobilu jste tedy při použití této služby zaplatili cenu 34,16 Kč namísto 7,32 Kč, tedy více, než čtyřnásobek běžné ceny.

Reklamaci na zákaznické lince Oskar podle našeho zdroje neuznal. Operátorka Monika Ouředská zákazníkovi sdělila: "Nejedná se o chybu Oskara, šlo o roamingový hovor a pokud s cenou hovoru nesouhlasíte, napište písemnou stížnost."

Službu zpětného volání běžně využívají zákazníci s Oskartou, kteří se nacházejí mimo území České republiky a využívají roamingu. Ti mohou volbou *123*tel.číslo# uskutečňovat hovory ze zahraničí. V domovské síti nebývá za normálních okolností služba zpětného volání vůbec dostupná, účastník při pokusu uskutečnit hovor jejím prostřednictvím obdrží zprávu na displej mobilního telefonu: "Služba není dostupná na území ČR."

Pokud ale má účastník v telefonním seznamu, ať už v telefonu nebo v SIM kartě, uloženo číslo ve tvaru pro službu zpětného volání, může při troše nepozornosti dojít k jejímu vyvolání. Pokud síť volání akceptuje, může být cena takového hovoru podstatně vyšší. "Účastník je o průběhu spojování informován na displeji a před spojením vyslechne uvítací hlášení." Tím lze podle Oskarova tiskového mluvčího Petra Šindlera hovor prostřednictvím služby zpětného volání jednoznačně identifikovat.

Jak nám dále sdělil, pracoval Oskar na počátku minulého týdne na upgrade software v ústřednách své sítě a službu zpětného volání zprovoznil dočasně záměrně z testovacích důvodů. "Protože není možno za všech příležitostí testovat tuto službu ze zahraničí, provádí se i také lokální testy v ČR. Při té příležitosti musí dojít ke krátkodobému zrušení blokování služby v síti. Testy se pak logicky provádějí v noci." Na otázku, proč volání zpoplatňoval roamingovou cenou, když šlo o pouhý test, odpověděl: "Jednalo se o roamingový hovor a proto byl zpoplatněn podle platného roamingového ceníku." Podle Oskarových webových stránek je však roamingem označována služba, která umožňuje zákazníkům používat Oskarových služeb prostřednictvím zahraničních operátorů, kteří mají s Oskarem uzavřenu tzv. roamingovou smlouvu.

Přesto, že by se testy podle Šindlera měly provádět v noci, máme záznam o hovoru, který proběhl krátce před devátou hodinou večer. Dobu, po kterou zůstávala služba zpětného volání dostupná pro účastníky v České republice nijak neupřesnil, počet postižených zákazníků odhadl Petr Šindler na desítky.

Oskar se podle dodatečného vyjádření ústy svého tiskového mluvčího Petra Šindlera postiženým zákazníkům omlouvá a zjedná nápravu.