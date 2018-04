Oskar tlačí SMS k oběma konkurentům

Se zajímavou cenovou politikou týkající se SMS zpráv přišel Oskar už počátkem ledna - v nejnižším tarifu za 35 respektive 50 haléřů, to vůbec nebyla nelákavá cena. Jenže až donedávna jste si za tu cenu mohli posílat zprávy vlastně jen v síti Oskara.

Testovací provoz posílání SMS zpráv k EuroTelu a RadioMobilu běžel tak porůznu - někdy se SMS zprávy dařilo odesílat, někdy místo jedné jich přišly desítky a nejčastěji nepřišla žádná. Zpravidla podle toho, v jaké fázi ladění právě technici Oskara byli.

Posílání SMS zpráv do EuroTelu a RadioMobilu čekalo na podpis propojovací dohody. EuroTel se už počátkem ledna chlubil, že je hotov se s novým operátorem propojit, ale na propojení se čekalo ve skutečnosti velmi dlouho a obě strany se rozcházejí v jednoznačném určení, kdo byl na vině.

Absence propojovacích dohod byla také jednou z příčin diskriminační cenové politiky pro volání do sítě Oskara ze sítě EuroTelu a RadioMobilu - oba stávající operátoři účtují volání do Oskara výrazně dráž, než do sítě druhého konkurenta. Bude zajímavé sledovat, zda s pádem překážky, kdy neexistovalo přímé propojení, dojde i k poklesu cen pro volání do sítě Oskar.

V každém případě si od zhruba 16. března můžete vesele esemeskovat z i do sítě Oskara z obou dvou konkurenčních českých GSM sítích. Důležité přitom zde je ono zdůraznění českých sítí - abyste si mohli posílat SMS zprávy i s účastníky zahraničních sítí, budete si muset počkat na roamingové propojení s Oskarem.

PS: pro potvrzení o doručení zprávy napište na začátek SMS zprávy text *not#

PPS: Oskar by si zasloužil už posilovat SMS centrum - v pondělí odpoledne SMS nechodily a SMSC se opravovalo.