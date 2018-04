Oskar: textovky z webu i nadále zdarma, příchozí hovory podraží

Čeští mobilní operátoři se začínají aktivně zapojovat do procesu evropské integrace. První vlaštovkou dokazující tuto jejich snahu je omezení provozu webových textovkových bran, protože v zemích Evropské unie tamější operátoři také možnost volného posílání textových zpráv omezují. Když s omezením této služby přišel český T-Mobile, vyvolal tento krok v uživatelských kruzích doslova bouři, která málem přerostla v ozbrojenou revoltu. Následný logický krok Eurotelu již byl přijat poměrně vlažněji - žádných dalších bojkotů či antibojkotů jsme se bohužel již nedočkali.

Bylo tedy více než logické, že vysoké náklady na provoz veřejné textovkové brány musí postupem času vyřešit také náš nejmladší mobilní operátor - červený a usměvavý Oskar. Ten vše vyřešil s ledovým klidem a jsme rádi, že můžeme být prvním sdělovacím prostředkem, který vám tuto novou informaci přináší:

Oskarovy textovky z webu budou zdarma, náklady na provoz budou hrazeny z příchozích hovorů z jiných mobilních či pevných sítí.

Tento krok Oskara zcela jistě všichni jeho uživatelé přivítají, protože spousta z nich k Oskarovi přešla jen kvůli tomu, aby mohli i nadále bombardovat všechny své známé textovky posílanými z webové brány. Zpoplatnění příchozích hovorů je pak již pouze nenásilným výběrem finančních prostředků nutných pro zabezpečení bezplatné webové brány.





Tisková konference se konala na skutečně neobvyklém místě Ano, takhle skvělé jsou nové změny u Oskara!



Podařilo se nám také získat exkluzivní vyjádření vysoko postavené Oskarovy zaměstnankyně (paní si nepřála být z pochopitelných důvodů jmenována, pracuje ovšem na ředitelství Oskara jako uklízečka) : "Co se divíte, synáčku? Vždyť je to pochopitelný - drtivá většina Oskaráků buď volá levně do vlastní sítě, nebo si posílají textové zprávy z toho interneta nebo z mobilu. On jim stejně nikdo z cizích sítí moc nevolá, takže je to nemusí tak moc trápit."

Každá švanda něco stojí

Zcela jistě vás nyní zajímá, kolik tedy za příchozí hovory budete platit. Oskar nerozlišeje, zda příchozí hovor je z pevné či konkurenční mobilní sítě, a všechny zpoplatňuje stejnou částkou. Z představených cen je také velmi dobře patrný pokus o diferenciaci uživatelů předplacené služby Oskarta a majitelů některého z tarifních programů:

Řekni mi - 1,05 za minutu hovoru Povídej - 1,05 za minutu hovoru Nezavěšuj - 1,05 za minutu hovoru Oskarta - 2,05 za minutu hovoru Odepiš - 1,05 za minutu hovoru Mezi námi - 1,05 za minutu hovoru

Žádná tragédie

Musíme uznat, že tento krok Oskara je v dané situaci zřejmě jediný možný. Prohlédnete-li si totiž jakoukoli internetovou diskusi týkající se tématu zpoplatnění či omezení možnosti odesílání textových zpráv z webových stránek mobilních operátorů, zjistíte zajímavou věc. K Oskarovi se upínaly naděje všech vášnivých a místy až zuřivých odesílačů internetových textovek. Pro ty by zpoplatnění či omezení této možnosti zcela jistě bylo daleko více omezující než nenásilné zpoplatnění příchozích hovorů z konkurenčních sítí.

Pozor, toto je aprílová zpráva!