Oskar téměř dohnal T-Mobile v počtu nových zákazníků

Dva čeští mobilní operátoři již zveřejnili informace o počtu svých zákazníků; třetí se na to chystá v průběhu srpna, nicméně již dnes lze poměrně přesně odhadovat alespoň přibližné číslo. Na základě těchto údajů můžeme říct, že v České republice je přibližně 7,8 milionů aktivních zákazníků našich mobilních operátorů, což znamená 76 % všech obyvatel.

Suverénní jedničkou českého mobilního trhu je i nadále Eurotel – na konci června měl 3 566 857 aktivních zákazníků. Mezi ty počítá všechny s tarifním programem, kteří nemají dočasně uspané karty SIM (třeba kvůli delší dovolené) nebo je Eurotel nepočítá mezi neplatiče, a samozřejmě všechny majitele karet Go, kteří si dobili kredit v uplynulých 18 měsících a současně za poslední tři měsíce uskutečnili nejméně jeden placený odchozí hovor.

Také druhé místo si s přehledem drží RadioMobil s 3 149 714 aktivními zákazníky v síti T-Mobile. Kritéria pro jejich počítání má podobné jako Eurotel – jde o všechny tarifní zákazníky s výjimkou těch s dočasně deaktivovanými kartami a všechny majitele karet Twist, kteří si dobili kredit v uplynulých 12 měsících.

Jediným operátorem, který zatím počet zákazníků nezveřejnil, je Český Mobil provozující síť Oskar. Tiskový mluvčí Igor Přerovský nás ale ujistil, že ke zveřejnění této informace dojde v průběhu srpna. Nicméně počet zákazníků sítě Oskar se dá poměrně přesně předpokládat – na základě znalosti údajů z konce prvního čtvrtletí tohoto roku a trendů na českém mobilním trhu. Podle našich analýz by se tak měl počet aktivních zákazníků Českého Mobilu pohybovat mezi 1,069 a 1,090 milionem. Do tohoto počtu jsou počítáni podobně jako u jiných operátorů zákazníci s tarifním programem a majitelé Oskaret, kteří splní podmínky dobití kreditu v určité době. Již dříve Přerovský vyloučil, že by se do tohoto počtu měly počítat Testkarty, které si zákazník sám znovu nedobije (více informací najdete zde).

Počet zákazníků na konci června 2002 Eurotel 3 566 857 T-Mobile 3 149 714 Oskar 1 069 000 až 1 090 000 *

* - údaje nejsou oficiální, byly získány kvalifikovanou analýzou

Pokud bychom měli vyjádřit podíl našich operátorů v procentech, potom má Eurotel 46 %, RadioMobil 40 % a Český Mobil 14 %. Jenže tato čísla vyjadřují spíše historický výsledek, nikoliv současný stav trhu. Mnohem zajímavější je totiž podívat se na přírůstky nových zákazníků, které více řeknou to, jak je který operátory pro nové zákazníky dnes zajímavý a kdo se dere kupředu a kdo naopak stagnuje. A preference nových zákazníků jsou opravdu velmi zajímavé.

Kdybychom přistoupili na dikci tiskových zpráv našich operátorů, potom bychom se zabývali jenom počtem nových zákazníků získaných za uplynulých 12 měsíců – ovšem kromě toho, že tato čísla vypadají z hlediska propagace úspěchu operátora lépe, také nemají příliš použitelnou vypovídací hodnotu. Ovlivňuje je totiž několik věcí – podzimní nástup nových telefonů, předvánoční akce operátorů a novoroční aktivování darovaných karet SIM. Údaje o počtu nových zákazníků získaných za uplynulých 12 měsíců najdete v grafu i tabulce – ve stručnosti se dá říct, že Eurotel a RadioMobil získaly přibližně stejný počet zákazníků (913, resp. 906 tisíc); Český Mobil o něco více než polovinu (538 tisíc).

Počet získaných zákazníků 1. čtvrtletí 2002 2. čtvrtletí 2002 1. pololetí 2002 Uplynulých 12 měsíců Eurotel 172 157 329 913 T-Mobile 183 116 299 906 Oskar 129 * 82 - 103 * 211 - 232 * 529 - 550

Údaje jsou v tisících zákazníků.

* - údaje nejsou oficiální, byly získány kvalifikovanou analýzou

Pohled na výsledky operátorů za poslední dvě čtvrtletí už je ale mnohem zajímavější. Během první poloviny roku se našim operátorům podařilo získat přibližně 850 tisíc zákazníků. V prvním čtvrtletí to bylo 484 tisíc; na druhé tak zbývá 366 tisíc. Pokles v druhém čtvrtletí je vysvětlitelný větším počtem aktivací na začátku roku, kdy spousta zákazníků začala používat svůj vánoční dárek – mobilní telefon s novou kartou.

Co ale musí přidělávat velké vrásky RadioMobilu, je ale poměrně dost zákazníků, kteří se rozhodli pro Oskara. Zatímco v prvním čtvrtletí byl RadioMobil jedničkou v nových aktivacích a začal snižovat svoji ztrátu na Eurotel, v druhém čtvrtletí viditelně polevil, a to na úkor Eurotelu (ten získal nejvíce nováčků) a především Českého Mobilu. Tomu chybělo opravdu málo – přibližně 20 až 30 tisíc zákazníků – k tomu, aby dokonce obsadil druhé místo. V procentuálním vyjádření si RadioMobil udržel náskok 7 % trhu nováčků (nebo také dosáhl jenom 78 % počtu nových zákazníků RadioMobilu), ale to se může na podzim a před Vánocemi snadno změnit.

Na slabších výsledcích RadioMobilu se nepochybně podepsala roztříštěnost reklamní kampaně. Celou polovinu roku totiž věnoval všechny své síly přejmenování sítě a produktů z velmi oblíbené značky Paegas na T-Mobile a už mnohem méně propagoval jednotlivé služby (větší kampaň na Twist se vlastně objevuje až v posledních týdnech). Navíc Eurotel i Český Mobil přinutily jít RadioMobil do cenové války (vracení kreditu, volání za korunu) v hovorném u předplacených karet. Je také otázka, nakolik se na marketingové strategii RadioMobilu podepsal odchod marketingového ředitele Roberta Chvátala do slovenského Eurotelu (patří také do skupiny T-Mobile International).

Je zřejmé, že Český Mobil nemůže zatím porazit RadioMobil v celkovém počtu zákazníků. Ale může se z něj velmi snadno stát dvojka nebo dokonce i jednička v získávání nových zákazníků. Doslechli jsme se dokonce, že chce v průběhu podzimu a tradičního předvánočního mobilního šílenství dosáhnout hranice jednoho milionu nových zákazníků. A to je opravdu velmi ambiciózní plán, který musí počítat s přetahováním zákazníků RadioMobilu – ti jsou totiž citlivější na nižší ceny než zákazníci Eurotelu. Nicméně o tom se budeme moci přesvědčit až za půl roku. Každopádně se připravme na to, že přestoupit od jednoho operátora k jinému bude v druhé polovině roku mnohem snazší a výhodnější než dosud.