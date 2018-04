Oskar spustí síť UMTS do roku 2008

Licence byla udělena dnes Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). „Získání licence pro síť třetí generace pro nás představuje významný krok při plánování našeho dalšího rozvoje a růstu,“ říká Karla D. Stephens, generální ředitelka Oskara. „UMTS nám umožní nabídnout zákazníkům novou generaci datových služeb v závislosti na tom, jak se bude trh dále vyvíjet.“ Oskar Mobil a.s. souhlasil se zaplacením částky 2 miliard korun za poskytnutí licence v souladu s návrhem vlády České republiky, splatné ve splátkách během pěti let. Licence byla udělena na 20 let provozu a její podmínkou je spuštění sítě v Praze nejpozději do 1. ledna 2008.